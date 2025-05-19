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Стадион Ролан Гаррос – история, модернизация, условия для зрителей, сравнение с другими аренами турниров Большого шлема

Стадион «Ролан Гаррос» — легендарный. Его постоянно улучшают, несмотря на сложную историю
Михаил Георгиев
Стадион «Ролан Гаррос» — история
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Грунтовый мэйджор стремится к прогрессу, хотя в некоторых аспектах мог бы быстрее идти в ногу со временем.

На этой неделе стартует квалификация «Ролан Гаррос» – второго в сезоне турнира «Большого шлема». В четверг, 22 мая, состоится жеребьёвка основной сетки, розыгрыш которой пройдёт с 25 мая по 8 июня.

Стадион «Ролан Гаррос» готов к активному использованию теннисистами в ближайшие три недели. Что нужно знать об этой легендарной парижской арене с непростой историей?

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Открытый чемпионат Франции проводится с 1891 года. Он не всегда проходил в одном месте – из-за недостатка кортов и трибун участники грунтового мэйджора часто играли в различных местах Парижа и его пригородах. С учётом эпохи это было нормой, но в какой-то момент встал вопрос о необходимости строительства арены с разветвлённой инфраструктурой, которая сможет вместить большое число зрителей.

Стадион «Ролан Гаррос» в 1937 году

Стадион «Ролан Гаррос» в 1937 году

Фото: Hulton Archive/Getty Images

В 1927 году Федерация лаун-тенниса Франции поручила спортивным чиновникам Эмилю Лесьеру и Пьеру Гиллоу найти территорию для ТБШ и в дальнейшем построить там стадион. В районе Порт д'Отой на стадионе «Стад Жан-Буэн» играл местный регбийный клуб, у которого в то время как раз заканчивался договор аренды земли. Именно там, на авеню Гордон-Беннетт, было решено построить теннисную арену.

Эмиль Лесьер владел частью прилегающей территории площадью 3,25 га. Он согласился на безвозмездной основе отдать её, но поставил одно условие – спорткомплексу дадут имя легендарного французского лётчика Ролана Гарроса, который погиб во время Первой мировой войны. С тех пор грунтовый турнир «Большого шлема» проводится на этом стадионе, а сам мэйджор называют именем пилота авиации, поскольку мало кто из любителей тенниса воспринимает его под официальной формулировкой «Открытый чемпионат Франции».

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В первой половине XX века найти финансирование для строительства спортивных объектов было не так просто, как сейчас. Лесьеру и Гиллоу пришлось брать огромные кредиты под залог своего личного имущества. Они наняли архитектора Луи Фор-Дюжаррика, который ранее успешно справился с задачей создания арены для Олимпийских игр 1924 года. Шарль Бухама отвечал за создание грунтовой поверхности с применением подземной системы дренажных труб. Под верхний слой из измельчённой красной черепицы и глины он положил известняк, что стало новшеством для того периода.

В мае 1928 года построили первые пять кортов «Ролан Гаррос». Центральный мог принять 10 260 человек. Постепенно временные деревянные трибуны на стадионах заменили на бетонные, а вместо обычных торговых палаток с едой открыли рестораны. Также обновлялись пресс-центр и раздевалки. Вместимость главной арены тоже постепенно увеличивали – к 1933 году на ней могли присутствовать 13 000 зрителей.

В 1940 году «Ролан Гаррос» не проводился из-за Второй мировой войны. Немецкая оккупационная власть использовала теннисную арену как временный лагерь для иностранцев, пребывание которых в стране считалось нежелательным. В период с 1941 по 1945 год на кортах Парижа проводился так называемый «Турнуа де Франс» с участием преимущественно французских игроков, но те розыгрыши не считаются официальными и не идут в зачёт «Ролан Гаррос». С 1946 года турнир полноценно возобновился с нормальным статусом.

Матч парного разряда на кортах «Ролан Гаррос» в 1946 году

Матч парного разряда на кортах «Ролан Гаррос» в 1946 году

Фото: Keystone/Getty Images

В 1970-е годы, вскоре после начала Открытой эры, теннис стремительно набирал популярность. Стадион «Ролан Гаррос» не мог принять всех желающих. Постепенно проводилась модернизация арены, в том числе расширение её площадей. В 1980-1994 годах территория арены выросла до 8,5 га. Кортов стало 23, из них пять – тренировочные. Был создан трёхуровневый медиацентр. По периметру посадили деревья для поглощения автомобильного шума и вредных выбросов, поскольку спорткомплекс с трёх сторон окружён трассами. Центральный корт мог принять уже 16 500 зрителей.

В 1994 году построили «Корт А» вместимостью 10 000 человек. Он стал вторым по вместительности после Центрального, а в 1997-м получил имя в честь легендарной французской теннисистки Сюзанн Ленглен.

В 1999 году произошло очередное обновление главного стадиона «Ролан Гаррос». Площадь раздевалок увеличили, построили новый пресс-центр. Правда, ценой уменьшения арены до 14 900 мест. С 2001 года Центральный корт носит имя Филиппа Шатрье – французского теннисиста, журналиста и теннисного функционера. Личность для спорта легендарная. В 1974 году Шатрье на посту президента Федерации тенниса Франции не допустил к участию в «Ролан Гаррос» американца Джимми Коннорса, который в том сезоне победил на Australian Open, Уимблдоне, US Open и лишился возможности взять календарный «Шлем» из-за отсутствия в Париже. Причина – выступления Коннорса в профессиональной лиге World Team Tennis, которая не признавалась теннисными чиновниками. Шатрье, в отличие от остальных руководителей мэйджоров, не побоялся пойти на столь радикальный шаг в отношении столь именитого игрока. Он, как никто другой, умел гнуть свою линию. Шатрье работал в МОК и руководил ITF, став главным лоббистом возвращения тенниса в программу Олимпийских игр в 1988 году. В 1992-м Филиппа ввели в Международный зал теннисной славы. Его имя по сей день носит главная награда ITF за выдающееся служение теннису.

Вид на центральный корт «Ролан Гаррос» имени Филиппа Шатрье

Вид на центральный корт «Ролан Гаррос» имени Филиппа Шатрье

Фото: Julian Finney/Getty Images

Ещё в 2000-х стало отчётливо ясно, что стадион «Ролан Гаррос» очень мал для турнира «Большого шлема». Для сравнения: «Мельбурн парк» (Australian Open) имеет площадь 20 га, Национальный теннисный центр в Нью-Йорке (US Open) – 18,8 га, Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета в Лондоне (Уимблдон) – 17,7 га.

Расширить территорию стадиона пытались за счёт выделения одной четвёртой части прилегающего филиала Парижского ботанического сада – оранжерейного комплекса «Отей». Из-за протестов и судебных исков активистов очень долго этого не удавалось сделать. Только в 2017 году Федерация тенниса Франции заключила соглашение с защитниками природы. Организация за счёт средств реконструкции стадиона провела реставрацию исторического здания «Отей» и сделала капитальный ремонт оставшихся оранжерей. Это позволило увеличить площадь «Ролан Гаррос» до 13,8 га и наконец-то капитально обновить арену.

Основные работы по модернизации удалось провести в 2018-2020 годах. Центральный корт имени Филиппа Шатрье теперь вмещает 15 000 зрителей, арена Сюзанн Ленглен может принять 10 068 человек, а третья по статусу площадка имени Симона Матьё рассчитана на 5000 мест.

Вид на корт имени Сюзанн Ленглен

Вид на корт имени Сюзанн Ленглен

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Второстепенные арены обладают следующими характеристиками: Корт 14 – 2200 мест, Корт 7 – 1500 мест, Корт 9 – 750 мест. У 10 из 20 турнирных площадок вообще нет трибун, но на всех есть искусственное освещение. Корт 1, который когда-то был третьим по значимости и вмещал 3800 человек, снесли в 2019 году и за счёт него расширили площадь Мушкетеров, на которой болельщики смотрят матчи на большом экране.

«Ролан Гаррос» можно назвать наиболее архаичным стадионом по сравнению с остальными ТБШ. Раздвижная крыша для защиты от дождя на корте Филиппа Шатрье появилась только в 2020 году, а на арене Сюзанн Ленглен её открыли в 2024-м – прямо перед Олимпиадой в Париже. Для сравнения: на Уимблдоне крыша главных арен сдвигается с 2009 года, на Уимблдоне – с 2013-го, на Australian Open и вовсе с 1988 года, причём в Мельбурне от дождя защищены сразу три корта.

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При этом «Ролан Гаррос» нельзя назвать самым комфортным для зрителей «Шлемом». Билеты здесь самые дорогие – в этом году стоимость начинается от $ 250. Причём пропуск на арену не даёт право покидать её в течение дня – иначе он становится недействительным. Этим цинично пользуются рестораторы и продавцы еды, выставляя цены намного выше, чем в городе. Часто ещё и приходится стоять в очередях, чтобы с дикой наценкой купить условное мороженое, пользующееся особой популярностью в жаркую погоду.

Существуют так называемые корпоративные билеты от € 2500 с обедом и доступом к бару. По нему на территорию стадиона могут войти несколько человек, но на трибуны разрешено пробраться только одному. Остальным позволено лишь толпиться в фан-зоне, наблюдая за матчами на большом экране, или ходить на малозначимые корты со стоячими местами. Посещать музей турнира и рестораны можно только за отдельную доплату из своего кармана.

Консерватизм не всегда является чем-то хорошим. Даже наиболее приверженный старым традициями Уимблдон постепенно отходит от некоторых старых практик. Возможно, «Ролан Гаррос» тоже стоит идти в этом направлении, особенно в плане условий для болельщиков.

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