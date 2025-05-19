Стадион «Ролан Гаррос» — легендарный. Его постоянно улучшают, несмотря на сложную историю

Грунтовый мэйджор стремится к прогрессу, хотя в некоторых аспектах мог бы быстрее идти в ногу со временем.

На этой неделе стартует квалификация «Ролан Гаррос» – второго в сезоне турнира «Большого шлема». В четверг, 22 мая, состоится жеребьёвка основной сетки, розыгрыш которой пройдёт с 25 мая по 8 июня.

Стадион «Ролан Гаррос» готов к активному использованию теннисистами в ближайшие три недели. Что нужно знать об этой легендарной парижской арене с непростой историей?

Открытый чемпионат Франции проводится с 1891 года. Он не всегда проходил в одном месте – из-за недостатка кортов и трибун участники грунтового мэйджора часто играли в различных местах Парижа и его пригородах. С учётом эпохи это было нормой, но в какой-то момент встал вопрос о необходимости строительства арены с разветвлённой инфраструктурой, которая сможет вместить большое число зрителей.

Стадион «Ролан Гаррос» в 1937 году Фото: Hulton Archive/Getty Images

В 1927 году Федерация лаун-тенниса Франции поручила спортивным чиновникам Эмилю Лесьеру и Пьеру Гиллоу найти территорию для ТБШ и в дальнейшем построить там стадион. В районе Порт д'Отой на стадионе «Стад Жан-Буэн» играл местный регбийный клуб, у которого в то время как раз заканчивался договор аренды земли. Именно там, на авеню Гордон-Беннетт, было решено построить теннисную арену.

Эмиль Лесьер владел частью прилегающей территории площадью 3,25 га. Он согласился на безвозмездной основе отдать её, но поставил одно условие – спорткомплексу дадут имя легендарного французского лётчика Ролана Гарроса, который погиб во время Первой мировой войны. С тех пор грунтовый турнир «Большого шлема» проводится на этом стадионе, а сам мэйджор называют именем пилота авиации, поскольку мало кто из любителей тенниса воспринимает его под официальной формулировкой «Открытый чемпионат Франции».

В первой половине XX века найти финансирование для строительства спортивных объектов было не так просто, как сейчас. Лесьеру и Гиллоу пришлось брать огромные кредиты под залог своего личного имущества. Они наняли архитектора Луи Фор-Дюжаррика, который ранее успешно справился с задачей создания арены для Олимпийских игр 1924 года. Шарль Бухама отвечал за создание грунтовой поверхности с применением подземной системы дренажных труб. Под верхний слой из измельчённой красной черепицы и глины он положил известняк, что стало новшеством для того периода.

В мае 1928 года построили первые пять кортов «Ролан Гаррос». Центральный мог принять 10 260 человек. Постепенно временные деревянные трибуны на стадионах заменили на бетонные, а вместо обычных торговых палаток с едой открыли рестораны. Также обновлялись пресс-центр и раздевалки. Вместимость главной арены тоже постепенно увеличивали – к 1933 году на ней могли присутствовать 13 000 зрителей.

В 1940 году «Ролан Гаррос» не проводился из-за Второй мировой войны. Немецкая оккупационная власть использовала теннисную арену как временный лагерь для иностранцев, пребывание которых в стране считалось нежелательным. В период с 1941 по 1945 год на кортах Парижа проводился так называемый «Турнуа де Франс» с участием преимущественно французских игроков, но те розыгрыши не считаются официальными и не идут в зачёт «Ролан Гаррос». С 1946 года турнир полноценно возобновился с нормальным статусом.

Матч парного разряда на кортах «Ролан Гаррос» в 1946 году Фото: Keystone/Getty Images

В 1970-е годы, вскоре после начала Открытой эры, теннис стремительно набирал популярность. Стадион «Ролан Гаррос» не мог принять всех желающих. Постепенно проводилась модернизация арены, в том числе расширение её площадей. В 1980-1994 годах территория арены выросла до 8,5 га. Кортов стало 23, из них пять – тренировочные. Был создан трёхуровневый медиацентр. По периметру посадили деревья для поглощения автомобильного шума и вредных выбросов, поскольку спорткомплекс с трёх сторон окружён трассами. Центральный корт мог принять уже 16 500 зрителей.

В 1994 году построили «Корт А» вместимостью 10 000 человек. Он стал вторым по вместительности после Центрального, а в 1997-м получил имя в честь легендарной французской теннисистки Сюзанн Ленглен.

В 1999 году произошло очередное обновление главного стадиона «Ролан Гаррос». Площадь раздевалок увеличили, построили новый пресс-центр. Правда, ценой уменьшения арены до 14 900 мест. С 2001 года Центральный корт носит имя Филиппа Шатрье – французского теннисиста, журналиста и теннисного функционера. Личность для спорта легендарная. В 1974 году Шатрье на посту президента Федерации тенниса Франции не допустил к участию в «Ролан Гаррос» американца Джимми Коннорса, который в том сезоне победил на Australian Open, Уимблдоне, US Open и лишился возможности взять календарный «Шлем» из-за отсутствия в Париже. Причина – выступления Коннорса в профессиональной лиге World Team Tennis, которая не признавалась теннисными чиновниками. Шатрье, в отличие от остальных руководителей мэйджоров, не побоялся пойти на столь радикальный шаг в отношении столь именитого игрока. Он, как никто другой, умел гнуть свою линию. Шатрье работал в МОК и руководил ITF, став главным лоббистом возвращения тенниса в программу Олимпийских игр в 1988 году. В 1992-м Филиппа ввели в Международный зал теннисной славы. Его имя по сей день носит главная награда ITF за выдающееся служение теннису.

Вид на центральный корт «Ролан Гаррос» имени Филиппа Шатрье Фото: Julian Finney/Getty Images

Ещё в 2000-х стало отчётливо ясно, что стадион «Ролан Гаррос» очень мал для турнира «Большого шлема». Для сравнения: «Мельбурн парк» (Australian Open) имеет площадь 20 га, Национальный теннисный центр в Нью-Йорке (US Open) – 18,8 га, Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета в Лондоне (Уимблдон) – 17,7 га.

Расширить территорию стадиона пытались за счёт выделения одной четвёртой части прилегающего филиала Парижского ботанического сада – оранжерейного комплекса «Отей». Из-за протестов и судебных исков активистов очень долго этого не удавалось сделать. Только в 2017 году Федерация тенниса Франции заключила соглашение с защитниками природы. Организация за счёт средств реконструкции стадиона провела реставрацию исторического здания «Отей» и сделала капитальный ремонт оставшихся оранжерей. Это позволило увеличить площадь «Ролан Гаррос» до 13,8 га и наконец-то капитально обновить арену.

Основные работы по модернизации удалось провести в 2018-2020 годах. Центральный корт имени Филиппа Шатрье теперь вмещает 15 000 зрителей, арена Сюзанн Ленглен может принять 10 068 человек, а третья по статусу площадка имени Симона Матьё рассчитана на 5000 мест.

Вид на корт имени Сюзанн Ленглен Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Второстепенные арены обладают следующими характеристиками: Корт 14 – 2200 мест, Корт 7 – 1500 мест, Корт 9 – 750 мест. У 10 из 20 турнирных площадок вообще нет трибун, но на всех есть искусственное освещение. Корт 1, который когда-то был третьим по значимости и вмещал 3800 человек, снесли в 2019 году и за счёт него расширили площадь Мушкетеров, на которой болельщики смотрят матчи на большом экране.

«Ролан Гаррос» можно назвать наиболее архаичным стадионом по сравнению с остальными ТБШ. Раздвижная крыша для защиты от дождя на корте Филиппа Шатрье появилась только в 2020 году, а на арене Сюзанн Ленглен её открыли в 2024-м – прямо перед Олимпиадой в Париже. Для сравнения: на Уимблдоне крыша главных арен сдвигается с 2009 года, на Уимблдоне – с 2013-го, на Australian Open и вовсе с 1988 года, причём в Мельбурне от дождя защищены сразу три корта.

При этом «Ролан Гаррос» нельзя назвать самым комфортным для зрителей «Шлемом». Билеты здесь самые дорогие – в этом году стоимость начинается от $ 250. Причём пропуск на арену не даёт право покидать её в течение дня – иначе он становится недействительным. Этим цинично пользуются рестораторы и продавцы еды, выставляя цены намного выше, чем в городе. Часто ещё и приходится стоять в очередях, чтобы с дикой наценкой купить условное мороженое, пользующееся особой популярностью в жаркую погоду.

Существуют так называемые корпоративные билеты от € 2500 с обедом и доступом к бару. По нему на территорию стадиона могут войти несколько человек, но на трибуны разрешено пробраться только одному. Остальным позволено лишь толпиться в фан-зоне, наблюдая за матчами на большом экране, или ходить на малозначимые корты со стоячими местами. Посещать музей турнира и рестораны можно только за отдельную доплату из своего кармана.

Консерватизм не всегда является чем-то хорошим. Даже наиболее приверженный старым традициями Уимблдон постепенно отходит от некоторых старых практик. Возможно, «Ролан Гаррос» тоже стоит идти в этом направлении, особенно в плане условий для болельщиков.