Удачный старт Рублёва в Гамбурге! Андрей — лидер тура по победным матчам на ATP-500

Россиянин справился с Дамиром Джумхуром шестой раз подряд. А вот Мария Тимофеева и Иван Гахов завершили борьбу в Рабате и Женеве.

В понедельник, 19 мая, на турнире WTA в Рабате (Марокко) начались матчи первого круга. Женский турнир здесь разыгрывается с 2001 года. Он проводился в Касабланке (2001-2004), Рабате (2005-2006), Фесе (2007-2012), Марракеше (2013-2015), а с 2016-го снова вернулся в Рабат. Победительницей среди прочих теннисисток здесь становилась Анастасия Павлюченкова (2017), а до финала доходила Екатерина Макарова (2009). Действующей победительницей тут является американка Питон Стирнс, которая в этом году не будет защищать свой титул.

Сегодня в Рабате проходила одна встреча с участием россиянки. Мария Тимофеева, занимающая сейчас лишь 259-е место в рейтингe WTA, играла с 57-й ракеткой мира Энн Ли из США (4). Отметим, что россиянка попала в сетку марокканских соревнований как лаки-лузер.

Счет личных встреч — 1-0 в пользу Ли. Она победила Марию в конце января 2025 года в 1/8 финала «250-тника» в Сингапуре со счётом 6:3, 6:2.

На старте очного противостояния девушки обменялись брейками — 1:1. Энн взяла свою подачу под ноль, а следом отлично сыграла на приёме. Четвёртая сеяная оформила брейк и взяла третий гейм подряд — 3:1 в пользу Ли. Затем спортсменки продолжили парад брейков. Трижды подряд гейм брал принимающий. Лишь в середине партии Тимофеева сумела восстановить статус-кво — 4:4. На этом Мария не остановилась. Она сделала брейк и вышла подавать на сет — 5:4 в пользу россиянки. Сделать это у неё не получилось. Энн сравняла цифры на табло, и в итоге девушки дошли до тай-брейка. «Теннисное пенальти» началось с того, что наша соотечественница повела со счётом 4:0, но, к сожалению, не довела начатое до конца. Представительница США совершила камбэк на тай-брейке и забрала его, а вместе с ним и партию — 7:6 (8:6).

В начале второго сета Ли и Тимофеева взяли геймы на своих подачах — 1:1. После этого Мария провела неудачный отрезок матча, который и предопределил исход противостояния. Россиянка проиграла пять (!) геймов подряд. В итоге Ли сломила сопротивление Тимофеевой со счётом 7:6 (8:6), 6:1 за 1 час 31 минуту. Во втором круге Энн сразится либо с соотечественницей Хейли Баптист, либо с итальянкой Камиллой Розателло.

Мужчины на этой неделе выступают на турнире в Женеве и Гамбурге. Соревнования в Швейцарии разыгрываются с 1980 года, правда, с 1992-го по 2014-й турнир относился к категории «челленджер». По два раза тут побеждали Матс Виландер и Стэн Вавринка, а действующим чемпионом является Каспер Рууд, который отличился тут трижды (2021, 2022, 2024).

В Женеве на корт сегодня выходил 265-я ракетка мира россиянин Иван Гахов, который успешно преодолел сито квалификации. Соперником нашего соотечественника стал австриец Себастьян Офнер, занимающий 128-е место в мужской мировой табели о рангах. Примечательно, что теннисисты встречались между собой в 2024 году в финале квалификации этих швейцарских состязаний. Тогда победу одержал более опытный Себастьян — 7:5, 6:2.

Очередное женевское сражение между игроками получилось намного менее интересным по сравнению с прошлогодним. В новой встрече у Гахова ничего получалось на корте. Он взял лишь три гейма у более именитого противника, потерпев поражение от Офнера со счётом 1:6, 2:6 за 53 минуты.

Примечательно, что Иван проводил всего лишь пятый матч в карьере в основных сетках турниров ATP. Все эти поединки были сыграны на грунте, в том числе и встреча второго круга «Мастерса» в Монте-Карло с легендарным сербом Новаком Джоковичем в 2023 году.

Расскажем и о «пятисотнике» в Гамбурге. Этот турнир традиционно проводился в середине июля во время короткой грунтовой серии после Уимблдона. Но в этом году соревнование переместилось на неделю перед «Ролан Гаррос». Впервые турнир был разыгран здесь в 1892 году, а в 1990–2008 годах входил в состав «Мастерс-серии», после чего его лицензию перекупил Шанхай. В Открытую эру по количеству титулов в Гамбурге рекордсменом является Роджер Федерер – четыре. Отличались тут и россияне – Николай Давыденко (2009) и Андрей Рублёв (2020). До финала также добирались Андрей Чесноков (1993), Евгений Кафельников (1994), Марат Сафин (2000, 2002) и тот же Рублёв (2019), который заявился на турнир и в этом году.

Первым противником Андрея Рублёва стал представитель Боснии и Герцеговины Дамир Джумхур. Последний сейчас находится на 69-й строчке в рейтинге ATP.

Рублёв громил Джумхура по личным встречам — 5-0 (2-0 на грунте). Первый матч между ними состоялся ещё в Стамбуле-2015, а предыдущий — в Баня-Луке-2023, на родине Дамира. За пять поединков Андрей проиграл Дамиру два сета — один на US Open — 2017 и один – на «Мастерсе» в Шанхае в том же году.

Однако новую очную битву с уже знакомым соперником олимпийский чемпион Токио в миксте начал с отданной подачи. На втором брейк-пойнте у Рублёва не прошёл перевод слева на линию — 0:1. Правда, Андрей своевременно восстановил паритет. Уже в следующем гейме 17-я ракетка мира заработал брейк-пойнт и реализовал его — 1:1. Россиянин провёл острую атаку с форхенда, а Джумхур ответил в сетку. Далее теннисисты держали свои подачи. Примечательно, что Рублёва подводил его любимый форхенд, он часто допускал ошибки. И всё же Андрей, который на протяжении партии действовал острее, чем Дамир, добился в конце сета своего. В 10-м гейме Рублёв принял на сет, выиграв четыре розыгрыша подряд после того, как босниец повёл 30:0, — 6:4 в пользу россиянина. Добавим, что оба игрока выполнили один эйс. Андрей не допустил ни одной двойной ошибки, а вот Джумхур сделал одну двойную.

Во второй партии Рублёв заиграл намного раскованнее и чище. Он с ходу повёл со счётом 3:0, обеспечив себе комфортный задел для победы в поединке. В четвёртом гейме олимпийский чемпион Токио в миксте заработал двойной брейк пойнт, однако Дамир выстоял в труднейшей ситуации и отвёл все угрозы — 3:1. В следующем гейме на приёме у Андрея также был шанс оформить брейк, но он не воспользовался им — 4:2 в пользу Рублёва. Упущенные возможности несколько надломили нашего именитого соотечественника. В седьмом гейме Джумхур с третьей попытки добился брейка и сократил отставание до минимума — 4:3 в пользу Андрея. На решающем мяче он в очередной раз смазал удар с форхенда. А вот следующий гейм босниец провалил. Он сделал несколько двойных ошибок и позволил противнику выйти подать на матч — 5:3. Рублёв сумел дожать своего «клиента» со счётом 6:4, 6:3 за 1 час 29 минут. Статистика противостояния: 25/34 у Андрея, 15/25 – у Дамира по ударам навылет/невынужденным ошибкам. К слову, Рублёв является лидером тура по победным матчам на ATP-500 с 2020 года — 82. В 1/8 финала престижного «пятисотника» россиянин встретится с победителем немецкого дерби между Ян-Леннардом Штруффом и Юстином Энглем.

Соревнования в Рабате, Женеве и Гамбурге завершатся в субботу, 24 мая. За всеми событиями следите на «Чемпионате».