Мирра в случае успеха на «РГ» может стать 3-й в мире, Медведев — 4-м. Рейтинговые расклады

В обоих турах – мужском и женском – только-только закончился крупный совместный турнир в Риме, как уже началась квалификация к «Ролан Гаррос». Сам второй турнир «Большого шлема» в сезоне начнётся в воскресенье, 25 мая, а пока что идут более мелкие соревнования. Мы же поговорим об основных изменениях в верхней части рейтингов по итогам Рима, а также о том, каких перемен можно ждать по итогам парижского мэйджора.

Мирра поднялась на одну ступеньку и теперь в шаге от топ-5

Мирра Андреева сделала ещё один важный шаг в рейтинге – это пока не дебют в топ-5, но подъём на строчку выше, с седьмой позиции на шестую. Россиянка дважды подряд дошла на «тысячниках» до четвертьфинальной стадии в одиночном разряде, сначала защитив прошлогодние очки в Мадриде, а затем прилично добавив очков в Риме (там Мирра год назад проиграла Пауле Бадосе уже в первом круге). Андреева, для которой это был первый турнир после 18-го дня рождения, приплюсовала 205 очков и благодаря этому, а также проигрышу Мэдисон Киз уже в третьем круге (она как раз защищала прошлогодний четвертьфинал) поменялась с американкой местами.

На этой неделе Мирра отдыхает, в отличие от ряда других сильных теннисисток не поехав в Страсбург (там собрались три спортсменки из топ-10: Джессика Пегула, Эмма Наварро и Паула Бадоса). Решение взять паузу перед «Ролан Гаррос» выглядит совсем неплохим, тем более что там, как и в Мадриде с Римом, Андреева явно планирует играть в двух разрядах. Кстати, выход в полуфинал Рима вместе с Дианой Шнайдер позволил обеим россиянкам обновить личные рекорды в рейтинге. Диана дебютировала в парном топ-10 (раньше, чем в одиночном), поднявшись как раз на 10-ю строчку, а Мирра стала 14-й ракеткой мира.

ATP. Алькарас взял второй грунтовый «Мастерс» в году, но Синнер вне зоны досягаемости

Если по итогам мадридского «Мастерса» внушительный рывок в рейтинге совершил ставший там чемпионом Каспер Рууд (поднялся с 15-го места на седьмое), то сейчас таких резких изменений не произошло – но Карлосу Алькарасу удалась очень важная рокировка с Александром Зверевым. Испанец обеспечил её себе задолго до триумфа в Риме, ещё после поражения Зверева от Лоренцо Музетти в четвертьфинале – немец не защитил прошлогодний титул и потерял много очков. Алькарас, напротив, ничего не защищал в столице Италии и добавил 1000 очков.

Карлос Алькарас Фото: Getty Images

При этом Карлос приехал в Рим сразу после пропуска домашнего «Мастерса» в Мадриде из-за травмы, но это не помешало ему уверенно пройти по сетке, отдав лишь один сет (Карену Хачанову в 1/8 финала). Кстати, год назад картина была почти противоположной – тогда Алькарас сыграл в Мадриде, получил там повреждение и пропустил из-за него Рим. Впрочем, это не помешало испанцу победить на «Ролан Гаррос», а следом и на Уимблдоне, так что в ближайшие пару месяцев ему предстоит защищать очень много очков, и о борьбе с Янником Синнером за первую строчку речи пока не идёт, если вдруг сам итальянец не провалит оба мэйджора, вылетев буквально в первых кругах.

Алькарас стал лишь пятым теннисистом в истории, выигравшим все три грунтовых «Мастерса». Эта серия под разными названиями существует с 1990 года, и в 90-е победить в Монте-Карло, Риме и Гамбурге (его с 2009-го заменил Мадрид) удалось Марсело Риосу и Густаво Куэртену, а в XXI веке Рафаэль Надаль и Новак Джокович брали уже Монте-Карло, Рим и Мадрид. Карлос ранее, в 2022 и 2023 годах, побеждал на домашнем «Мастерсе», а в этом сезоне впервые выиграл не только в Риме, но и в Монте-Карло.

Топ-10 рейтинг-листа 52 недель ATP на 19 мая:

1. Янник Синнер (Италия) – 10 380 очков.

2 (+1). Карлос Алькарас (Испания) – 8850.

3 (-1). Александр Зверев (Германия) – 7285.

4. Тейлор Фриц (США) – 4625.

5. Джек Дрейпер (Великобритания) – 4610.

6. Новак Джокович (Сербия) – 4080.

7. Каспер Рууд (Норвегия) – 3905.

8 (+1). Лоренцо Музетти (Италия) – 3860.

9 (-1). Алекс де Минор (Австралия) – 3635.

10. Хольгер Руне (Дания) – 3440.

Как видите, единственная перестановка внутри топ-10, помимо Алькараса и Зверева – Музетти и де Минор. Для 23-летнего Лоренцо это дебют в первой восьмёрке, что тоже приятно – в конце концов, участие в Итоговом чемпионате ATP принимают именно восемь игроков. Итальянец проводит прекрасный грунтовый сезон: после нескольких волевых побед он дошёл до финала в Монте-Карло, а затем стал полуфиналистом в Мадриде и в Риме. Алекса, кстати, он за это время обыграл дважды: в полуфинале Монте-Карло и в четвёртом круге Мадрида. А ещё Музетти стал седьмым теннисистом в XXI веке после Надаля, Джоковича, Феррера, Маррея, Зверева и Циципаса, дошедших минимум до полуфинала на всех трёх грунтовых «Мастерсах» в одном сезоне.

WTA. Швёнтек впервые за три с лишним года выпала из топ-4

Мы уже поговорили про Мирру, но вообще главное событие для мирового тенниса – падение Иги Швёнтек. Если учитывать ужасные по меркам экс первой ракетки мира результаты, падение это в целом логичное, но всё же вряд ли многие ожидали, что к защите титула на «Ролан Гаррос» она подойдёт, не попадая даже в топ-4 посева.

Ига, трижды за последние четыре года бравшая титул в Риме, ухитрилась уже в своём втором матче на турнире уступить Даниэль Коллинз – причём первый сет отдала со счётом 1:6. Из-за потери прошлогодних очков за титул и триумфа Жасмин Паолини Швёнтек откатилась со второй строчки сразу на пятую. Помимо Жасмин, впереди Иги оказались две американки: Кори Гауфф и Джессика Пегула. Первой ракеткой же, причём с большим отрывом, остаётся Арина Соболенко. Белоруска не защитила очки за прошлогодний финал Рима, проиграв в четвертьфинале Чжэн Циньвэнь, но всё равно опережает идущую теперь второй Гауфф почти на четыре тысячи очков. При этом на «Ролан Гаррос» Арина в прошлом сезоне была только в четвертьфинале, а Уимблдон и вовсе пропустила, так что её отрыв к середине июля, когда закончится лондонский мэйджор, может стать ещё внушительнее.

Топ-10 рейтинг-листа 52 недель WTA на 19 мая:

1. Арина Соболенко (Беларусь) – 10 683 очка.

2 (+1). Кори Гауфф (США) – 6863.

3 (+1). Джессика Пегула (США) – 6243.

4 (+1). Жасмин Паолини (Италия) – 5865.

5 (-3). Ига Швёнтек (Польша) – 5838.

6 (+1). Мирра Андреева (Россия) – 4986.

7 (-1). Мэдисон Киз (США) – 4674.

8. Чжэн Циньвэнь (Китай) – 4368.

9. Эмма Наварро (США) – 3831.

10. Паула Бадоса (Испания) – 3641.

Возвращаясь к потере Швёнтек места в топ-4 – это означает, что она получит кого-то из первой четвёрки в свою четверть сетки на «Ролан Гаррос», то есть с вероятностью 25% может сыграть в четвертьфинале с той же Соболенко. Правда, в нынешнем состоянии Иги ещё вопрос, дойдёт ли она до четвертьфинала, потому что в последние месяцы у польской теннисистки слишком много поражений от соперниц, которые явно уступают ей в классе. А так низко в рейтинге она оказалась впервые с февраля 2022 года – победа в Дохе 26 февраля помогла Иге подняться в топ-4, и с тех пор ниже она не была.

Расклады грядущих недель

Идущие на этой неделе «500-сотники» и «250-ники» серьёзного влияния на рейтинг оказать не могут. В ATP точно не будет ни одной смены позиции внутри топ-10, а в WTA Наварро может вытеснить Киз из топ-8, если возьмёт Страсбург – или же Бадоса может обогнать Наварро, если отыграет у неё на этом турнире 157 очков. Кроме того, у занимающей сейчас 12-ю строчку Елены Рыбакиной есть возможность обойти Диану Шнайдер, которая, как и Мирра Андреева, пропускает соревнования перед «Ролан Гаррос».

А вот парижский мэйджор, как и любой другой «Шлем», может внести куда более заметные изменения в рейтинг, что вполне логично – на этих турнирах разыгрывается максимальное количество очков (2000 для чемпионов). При этом даже гипотетической вероятности смены первых ракеток мира, как уже отмечалось, нет. Отрыв Соболенко и Синнера слишком велик, а главный преследователь Янника, Карлос Алькарас, к тому же защищает в Париже титул. Даже если испанец снова станет чемпионом, а итальянец вообще не сыграет на «Ролан Гаррос», между ними останется 730 очков. В женском туре ближе всего к Арине гипотетически может оказаться Джессика Пегула, которая в прошлом году не выступала на «РГ». Если вдруг она завоюет титул, а Соболенко не наберёт ни одного очка, их будут разделять 2010 очков.

Арина Соболенко Фото: Foto FITP

Мирра Андреева после виртуального вычета очков всех теннисисток за прошлогодний «Ролан Гаррос» остаётся шестой, но оказывается всего в 32 очках от пятой строчки. При этом впереди неё уже не Швёнтек, а Циньвэнь. У Иги после потери очков за титул остаётся 3838 очков – на 368 меньше, чем у Мирры. Если представить, что полька вылетит на старте турнира, то в лучшем случае она будет восьмой ракеткой мира. Что касается Шнайдер, то она в этом виртуальном рейтинге после «РГ» по-прежнему 11-я, в 413 очках позади замыкающей топ-10 Бадосы. При этом Мирра в теории может подняться даже на третью строчку – если выиграет турнир, а соперницы не наберут много очков (в первую очередь нужен ранний вылет Кори Гауфф – до третьего круга).

У мужчин при аналогичном «трюке» с очками Даниил Медведев не возвращается в десятку, но оказывается максимально близок к ней – всего в 20 очках. Каспер Рууд, виртуально теряя очки за полуфинал, выпадает из топ-10, и россиянин отстаёт на эти 20 очков от Томми Пола. Новак Джокович меняется местами с Лоренцо Музетти, становясь седьмым. Андрей Рублёв и Карен Хачанов остаются практически на своих позициях – Рублёв виртуально 16-й (сейчас он 17-й), Хачанов – 25-й (как и сейчас). При этом оба ещё могут в реальности подняться до «Ролан Гаррос», если успешно сыграют в Гамбурге и Женеве соответственно. Андрей в лучшем случае может добраться до 13-й строчки перед стартом «РГ», а Карен – до 22-й. Даниил же на этой неделе нигде не играет. Отметим, что при лучшем раскладе Медведев после Парижа может ворваться в топ-4 – если россиянин завоюет титул, у него будет 5090 очков, а у Джека Дрейпера, который виртуально четвёртый, после вычета прошлогодних очков остаётся 4600 очков.