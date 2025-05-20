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Ролан Гаррос 2025: общий призовой фонд, сколько зарабатывают теннисисты, сравнение с Уимблдоном, US Open

Призовой фонд «РГ» увеличили на € 3 млн — рекорд побит. Но повышение коснулось не всех
Александр Насонов
Призовой фонд «РГ» увеличили на € 3 млн
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Будут ли парники возмущаться, что их «забыли»?

На «Ролан Гаррос» из года в год повышают призовые, и сезон-2025 не стал исключением. Организаторы объявили, что в этот раз общий призовой фонд Открытого чемпионата Франции составит € 56 352 000. Это на 5,37% больше, чем в 2024-м (€ 53 478 000). Таким образом, тренд на увеличение сумм поддержан.

Да, на первых двух «Ролан Гаррос» после пандемии наблюдалось снижение призовых. Если в 2019-м призовой фонд турнира составлял € 42 661 000, то в 2020-м — € 38 млн, а в 2021-м — всего € 34 367 215, локальный минимум. Но эти два исключения не смогли отменить общее правило. Лучше всего увеличение призовых видится на расстоянии. К примеру, в сезоне-2015 призовые на «Ролан Гаррос» составляли € 28 028 600, то есть более чем в два раза меньше, чем сейчас.

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Однако увеличение заработков затронет только теннисистов, выступающих в одиночных разрядах. У женщин призовые будут точно такие же, как и мужчин, так что в этой связи критики не будет. А вот наилучшие теннисисты-парники могут посчитать, что их обделили. Призовые в обоих парных разрядах и в миксте по сравнению с прошлым годом не изменились.

2024, €2025, €Прибавка, %
Одиночный разряд (мужчины и женщины)
Титул2 400 0002 550 0006,25
Финал1 200 0001 275 0006,25
1/2 финала650 000690 0006,15
1/4 финала415 000440 0006,02
4-й круг250 000265 0006
3-й круг158 000168 0006,33
2-й круг110 000117 0006,36
1-й круг73 00078 0006,85
Парный разряд (мужчины и женщины)
Титул590 000590 0000
Финал295 000295 0000
1/2 финала148 000148 0000
1/4 финала80 00080 0000
3-й круг43 50043 5000
2-й круг27 50027 5000
1-й круг17 50017 5000
Квалификация (мужчины и женщины)
3-й круг41 00043 0004,88
2-й круг28 00029 5005,36
1-й круг20 00021 0005
Микст
Титул122 000122 0000
Финал61 00061 0000
1/2 финала31 00031 0000
1/4 финала17 50017 5000
2-й круг10 00010 0000
1-й круг5 0005 0000

В одиночных разрядах наибольшую прибавку в процентном соотношении получат теннисисты и теннисистки, проигравшие в первом раунде. Вместо € 73 тыс. в прошлом сезоне им заплатят по € 78 тыс., то есть почти на 7% больше. И такой ход организаторов легко объясним. Неудачники первого круга — самая массовая категория. В обеих одиночных сетках будет по 64 участника, закончивших борьбу уже на стадии 1/64 финала. Так что голоса критиков заведомо оказываются в меньшинстве.

Также интересно посмотреть, каковы призовые на «Ролан Гаррос» в сравнении с другими турнирами «Большого шлема». Для удобства все суммы переведём в доллары США. Как видим, на грунтовом «Шлеме» общий призовой фонд смотрится весьма солидно и даже превышает сумму на прошлогоднем Уимблдоне. Однако не исключено, что в Лондоне через полтора месяца вновь поднимут призовые и оставят Париж позади — разрыв-то небольшой на самом деле. А ещё показательно то, что чемпион «Ролан Гаррос» получит меньше победителя Уимблдона. Это означает, что на Открытом чемпионате Франции призовые распределяются чуть более равномерно.

Призовые на турнирах «Большого шлема», $

AO-2025РГ-2025Уимблдон-2024US Open — 2024
Общий призовой фонд, $ млн59,836362,475
Призовые победителю в одиночном разряде, $ млн2,172,853,33,6

И всё это происходит на фоне тлеющего конфликта между Ассоциацией профессиональных теннисистов (PTPA) и руководящих органов в лице Международной федерации тенниса (ITF), Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Женской теннисной ассоциации (WTA) и Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

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На этой неделе состоится квалификация к «Ролан Гаррос». В мужской сетке присутствуют двое россиян. Женский турнир представлен шестью россиянками. В обеих сетках по 128 участников, и по итогам отбора в три круга (первый, второй и финал) определятся 16 мужчин и столько же женщин, которые попадут в основные сетки.

«Ролан Гаррос» — 2025 пройдёт с 25 мая по 8 июня. В мужском одиночном разряде титул защищает Карлос Алькарас, в женском — Ига Швёнтек. За всеми событиями турнира «Большого шлема» в Париже следите на «Чемпионате».

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