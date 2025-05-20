Призовой фонд «РГ» увеличили на € 3 млн — рекорд побит. Но повышение коснулось не всех

На «Ролан Гаррос» из года в год повышают призовые, и сезон-2025 не стал исключением. Организаторы объявили, что в этот раз общий призовой фонд Открытого чемпионата Франции составит € 56 352 000. Это на 5,37% больше, чем в 2024-м (€ 53 478 000). Таким образом, тренд на увеличение сумм поддержан.
Да, на первых двух «Ролан Гаррос» после пандемии наблюдалось снижение призовых. Если в 2019-м призовой фонд турнира составлял € 42 661 000, то в 2020-м — € 38 млн, а в 2021-м — всего € 34 367 215, локальный минимум. Но эти два исключения не смогли отменить общее правило. Лучше всего увеличение призовых видится на расстоянии. К примеру, в сезоне-2015 призовые на «Ролан Гаррос» составляли € 28 028 600, то есть более чем в два раза меньше, чем сейчас.
Однако увеличение заработков затронет только теннисистов, выступающих в одиночных разрядах. У женщин призовые будут точно такие же, как и мужчин, так что в этой связи критики не будет. А вот наилучшие теннисисты-парники могут посчитать, что их обделили. Призовые в обоих парных разрядах и в миксте по сравнению с прошлым годом не изменились.
|2024, €
|2025, €
|Прибавка, %
|Одиночный разряд (мужчины и женщины)
|Титул
|2 400 000
|2 550 000
|6,25
|Финал
|1 200 000
|1 275 000
|6,25
|1/2 финала
|650 000
|690 000
|6,15
|1/4 финала
|415 000
|440 000
|6,02
|4-й круг
|250 000
|265 000
|6
|3-й круг
|158 000
|168 000
|6,33
|2-й круг
|110 000
|117 000
|6,36
|1-й круг
|73 000
|78 000
|6,85
|Парный разряд (мужчины и женщины)
|Титул
|590 000
|590 000
|0
|Финал
|295 000
|295 000
|0
|1/2 финала
|148 000
|148 000
|0
|1/4 финала
|80 000
|80 000
|0
|3-й круг
|43 500
|43 500
|0
|2-й круг
|27 500
|27 500
|0
|1-й круг
|17 500
|17 500
|0
|Квалификация (мужчины и женщины)
|3-й круг
|41 000
|43 000
|4,88
|2-й круг
|28 000
|29 500
|5,36
|1-й круг
|20 000
|21 000
|5
|Микст
|Титул
|122 000
|122 000
|0
|Финал
|61 000
|61 000
|0
|1/2 финала
|31 000
|31 000
|0
|1/4 финала
|17 500
|17 500
|0
|2-й круг
|10 000
|10 000
|0
|1-й круг
|5 000
|5 000
|0
В одиночных разрядах наибольшую прибавку в процентном соотношении получат теннисисты и теннисистки, проигравшие в первом раунде. Вместо € 73 тыс. в прошлом сезоне им заплатят по € 78 тыс., то есть почти на 7% больше. И такой ход организаторов легко объясним. Неудачники первого круга — самая массовая категория. В обеих одиночных сетках будет по 64 участника, закончивших борьбу уже на стадии 1/64 финала. Так что голоса критиков заведомо оказываются в меньшинстве.
Также интересно посмотреть, каковы призовые на «Ролан Гаррос» в сравнении с другими турнирами «Большого шлема». Для удобства все суммы переведём в доллары США. Как видим, на грунтовом «Шлеме» общий призовой фонд смотрится весьма солидно и даже превышает сумму на прошлогоднем Уимблдоне. Однако не исключено, что в Лондоне через полтора месяца вновь поднимут призовые и оставят Париж позади — разрыв-то небольшой на самом деле. А ещё показательно то, что чемпион «Ролан Гаррос» получит меньше победителя Уимблдона. Это означает, что на Открытом чемпионате Франции призовые распределяются чуть более равномерно.
Призовые на турнирах «Большого шлема», $
|AO-2025
|РГ-2025
|Уимблдон-2024
|US Open — 2024
|Общий призовой фонд, $ млн
|59,83
|63
|62,4
|75
|Призовые победителю в одиночном разряде, $ млн
|2,17
|2,85
|3,3
|3,6
И всё это происходит на фоне тлеющего конфликта между Ассоциацией профессиональных теннисистов (PTPA) и руководящих органов в лице Международной федерации тенниса (ITF), Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Женской теннисной ассоциации (WTA) и Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA).
На этой неделе состоится квалификация к «Ролан Гаррос». В мужской сетке присутствуют двое россиян. Женский турнир представлен шестью россиянками. В обеих сетках по 128 участников, и по итогам отбора в три круга (первый, второй и финал) определятся 16 мужчин и столько же женщин, которые попадут в основные сетки.
«Ролан Гаррос» — 2025 пройдёт с 25 мая по 8 июня. В мужском одиночном разряде титул защищает Карлос Алькарас, в женском — Ига Швёнтек. За всеми событиями турнира «Большого шлема» в Париже следите на «Чемпионате».