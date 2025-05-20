Призовой фонд «РГ» увеличили на € 3 млн — рекорд побит. Но повышение коснулось не всех

На «Ролан Гаррос» из года в год повышают призовые, и сезон-2025 не стал исключением. Организаторы объявили, что в этот раз общий призовой фонд Открытого чемпионата Франции составит € 56 352 000. Это на 5,37% больше, чем в 2024-м (€ 53 478 000). Таким образом, тренд на увеличение сумм поддержан.

Да, на первых двух «Ролан Гаррос» после пандемии наблюдалось снижение призовых. Если в 2019-м призовой фонд турнира составлял € 42 661 000, то в 2020-м — € 38 млн, а в 2021-м — всего € 34 367 215, локальный минимум. Но эти два исключения не смогли отменить общее правило. Лучше всего увеличение призовых видится на расстоянии. К примеру, в сезоне-2015 призовые на «Ролан Гаррос» составляли € 28 028 600, то есть более чем в два раза меньше, чем сейчас.

Однако увеличение заработков затронет только теннисистов, выступающих в одиночных разрядах. У женщин призовые будут точно такие же, как и мужчин, так что в этой связи критики не будет. А вот наилучшие теннисисты-парники могут посчитать, что их обделили. Призовые в обоих парных разрядах и в миксте по сравнению с прошлым годом не изменились.

2024, € 2025, € Прибавка, % Одиночный разряд (мужчины и женщины) Титул 2 400 000 2 550 000 6,25 Финал 1 200 000 1 275 000 6,25 1/2 финала 650 000 690 000 6,15 1/4 финала 415 000 440 000 6,02 4-й круг 250 000 265 000 6 3-й круг 158 000 168 000 6,33 2-й круг 110 000 117 000 6,36 1-й круг 73 000 78 000 6,85 Парный разряд (мужчины и женщины) Титул 590 000 590 000 0 Финал 295 000 295 000 0 1/2 финала 148 000 148 000 0 1/4 финала 80 000 80 000 0 3-й круг 43 500 43 500 0 2-й круг 27 500 27 500 0 1-й круг 17 500 17 500 0 Квалификация (мужчины и женщины) 3-й круг 41 000 43 000 4,88 2-й круг 28 000 29 500 5,36 1-й круг 20 000 21 000 5 Микст Титул 122 000 122 000 0 Финал 61 000 61 000 0 1/2 финала 31 000 31 000 0 1/4 финала 17 500 17 500 0 2-й круг 10 000 10 000 0 1-й круг 5 000 5 000 0

В одиночных разрядах наибольшую прибавку в процентном соотношении получат теннисисты и теннисистки, проигравшие в первом раунде. Вместо € 73 тыс. в прошлом сезоне им заплатят по € 78 тыс., то есть почти на 7% больше. И такой ход организаторов легко объясним. Неудачники первого круга — самая массовая категория. В обеих одиночных сетках будет по 64 участника, закончивших борьбу уже на стадии 1/64 финала. Так что голоса критиков заведомо оказываются в меньшинстве.

Также интересно посмотреть, каковы призовые на «Ролан Гаррос» в сравнении с другими турнирами «Большого шлема». Для удобства все суммы переведём в доллары США. Как видим, на грунтовом «Шлеме» общий призовой фонд смотрится весьма солидно и даже превышает сумму на прошлогоднем Уимблдоне. Однако не исключено, что в Лондоне через полтора месяца вновь поднимут призовые и оставят Париж позади — разрыв-то небольшой на самом деле. А ещё показательно то, что чемпион «Ролан Гаррос» получит меньше победителя Уимблдона. Это означает, что на Открытом чемпионате Франции призовые распределяются чуть более равномерно.

Призовые на турнирах «Большого шлема», $

AO-2025 РГ-2025 Уимблдон-2024 US Open — 2024 Общий призовой фонд, $ млн 59,83 63 62,4 75 Призовые победителю в одиночном разряде, $ млн 2,17 2,85 3,3 3,6

И всё это происходит на фоне тлеющего конфликта между Ассоциацией профессиональных теннисистов (PTPA) и руководящих органов в лице Международной федерации тенниса (ITF), Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Женской теннисной ассоциации (WTA) и Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

На этой неделе состоится квалификация к «Ролан Гаррос». В мужской сетке присутствуют двое россиян. Женский турнир представлен шестью россиянками. В обеих сетках по 128 участников, и по итогам отбора в три круга (первый, второй и финал) определятся 16 мужчин и столько же женщин, которые попадут в основные сетки.

«Ролан Гаррос» — 2025 пройдёт с 25 мая по 8 июня. В мужском одиночном разряде титул защищает Карлос Алькарас, в женском — Ига Швёнтек. За всеми событиями турнира «Большого шлема» в Париже следите на «Чемпионате».