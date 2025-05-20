«Случайный итальянец». Синнера жутко затравили на родине за «неправильное» происхождение

Яннику пришлось выслушать оскорбления от публициста Коррадо Ауджиаса, но у того не нашлось много сторонников.

​Первая ракетка мира Янник Синнер пару недель назад официально вернулся на корт после трёхмесячной дисквалификации за допинг. Янник не смог взять титул на «Мастерсе» в Риме, уступив в финале Карлосу Алькарасу.

Результат выступления Синнера всё равно можно назвать неплохим. Мало кто ожидал, что Янник после продолжительного простоя дойдёт до решающего матча крупного турнира на нелюбимом грунтовом покрытии.

Во время отстранения Синнер получил множество поддержки в родной Италии, особенно от президента местной федерации тенниса Анджело Бинаги. Но не все соотечественники положительно относятся к Яннику.

Известный публицист и телеведущий Коррадо Ауджиас в своей колонке на Repubblica назвал Синнера «итальянцем по воле случая». Ауджиас признаёт талант теннисиста, его трудолюбие и достижения на корте, однако не видит в нём полноценного гражданина страны. Всё дело в происхождении Янника. Синнер родился в коммуне Сан-Кандидо в автономной провинции Южный Тироль (итальянцы называют этот регион Больцано). Южный Тироль ранее был частью Австро-Венгрии. Эту территорию присоединили к Италии по результатам Первой мировой войны. Большинство жителей Южного Тироля говорят на немецком языке (примерно 57% по состоянию на 2024 год), на нём с самого детства общался Синнер с родителями Сиглинде и Ханспетером, а также усыновлённым из России братом Марком. Имена отца, матери и самого Янника типично австрийские, а не итальянские. Некоторые считают это поводом для травли теннисиста. Например, вышеупомянутый Коррадо Ауджиас.

«Синнер остаётся неохотным итальянцем. Он случайный итальянец, дитя двусмысленной ситуации в провинции Больцано», — написал публицист.

Янник Синнер Фото: Dan Istitene/Getty Images

На эти резонансные слова оперативно отреагировал Арно Компатшер, президент автономной провинции Больцано и автономной области Трентино-Альто-Адидже. В письменной реплике, опубликованной в той же Repubblica, он назвал позицию Ауджиаса опасной и устаревшей формой представления о национальной идентичности.

«Меня печалит отношение, согласно которому граждане, принадлежащие к немецко- или латиноязычным сообществам Южного Тироля, по-прежнему рассматриваются как «условные итальянцы», и неприятно, что до сих пор выдаются «патенты итальянскости» на основе степени соответствия сформированному за десятилетия стереотипу», — отмечает чиновник.

Компатшер убеждён, что самим фактом существования автономии регион демонстрирует уважение к культурному и лингвистическому разнообразию. Он напомнил, что идея моноэтнической и монолитной нации была одной из причин трагедий XX века.

«Нам нужно понимать, что быть итальянцем можно не только через язык или публичные жесты, но и через вклад в общую культуру, спорт, работу, дух. Янник Синнер уже доказал это более чем достаточно», — заключил Компатшер.

Спор между уважаемым в Италии интеллектуалом Ауджиасом и президентом Южного Тироля всколыхнул волну обсуждений в социальных сетях и медиа. Многие итальянцы считают, что подобные высказывания углубляют раскол между «центральной» Италией и регионами с особой исторической и культурной идентичностью. Другие акцентируют внимание на том, что Янник Синнер представляет Италию в мировом теннисе на высочайшем уровне и сам по себе является примером интеграции без ассимиляции, подтверждая, что национальная идентичность сегодня требует гибкости и уважения к многообразию, а не жёстких рамок.

Сторонников позиции Ауджиаса не так много, но всё-таки они есть и периодически дают о себе знать. Яннику в январе этого года уже доставалось за отказ идти на приём к президенту Италии Серджо Маттарелле сразу после победы на Australian Open.

Синнера действительно сложно назвать «итальянцем до мозга костей», особенно в сравнении с личностями вроде Коррадо Ауджиаса. Нужно ли его за это винить? Определённо нет. Янник знает итальянский язык, он общался на нём на церемонии после финала в Риме и использует на всех публичных мероприятиях с официальными лицами.

23-летний Синнер только начал свою карьеру, однако уже является самым успешным теннисистом в истории Италии с тремя победами на турнирах «Большого шлема» и бессменным статусом первой ракетки мира в течение последнего года. Он приносит славу Италии на мировом уровне, при этом никогда не отрекался от страны даже после выпадов в свой адрес вроде того, что сделал Ауджиас.

На «Мастерсе» в Риме Синнера мощно поддерживали тысячи зрителей на трибунах. Это значит лишь одно – позиция критиков Янника за «неполноценную итальянскость» не является преобладающей. Прискорбно осознавать, что иногда её пропагандируют довольно известные в стране персоны, но Синнер никогда не обращал на это внимания и вряд ли изменит свой подход.