Лишь одна из восьми: в полуфинал квалификации «РГ» от России вышла только Селехметьева

Во вторник, 20 мая, на Открытом чемпионате Франции в Париже закончились матчи первого круга квалификации в мужском и женском одиночных разрядах. Как всегда, в отборе принимают участие по 128 теннисистов и теннисисток, и по итогам трёх кругов определятся по 16 победителей, которые попадут в основные сетки. В первом круге квалификации участвовали восемь спортсменов из России: два теннисиста и шесть теннисисток.

В мужской сетке один поединок с участием россиянина состоялся ещё вчера. Павел Котов, занимающий 146-е место в рейтинге ATP, вышел на корт с Беньямином Хассаном из Ливана, 221-й ракеткой мира. В первом сете Котов уже в третьем гейме отдал подачу, а впоследствии мог ещё раз позволить сопернику сделать брейк, но отыграл брейк-пойнт. В 10-м гейме россиянин не дал оппоненту подать на сет, однако на тай-брейке тот всё же оказался сильнее — 7:6 (7:3).

В первой половине второй партии состоялся парад брейков, причём по ходу этого отрезка Павел брал медицинский перерыв из-за проблем с правым предплечьем. После 3:3 брейков не было вплоть до последнего гейма, в котором Хассан реализовал первый же матчбол на приёме — 7:6 (7:3), 7:5 за 2 часа 12 минут. Это поражение стало для Котова шестым подряд.

А сегодня в отборе выступил Алибек Качмазов, 169-й номер мировой классификации. Он сражался с бывшим российским, а ныне казахстанским теннисистом Тимофеем Скатовым, располагающимся на 191-й строчке в рейтинге. Качмазов уже в третьем гейме позволил сопернику сделать брейк, но в шестом гейме ответил ему тем же — 3:3. После этого россиянин отдал три гейма подряд, в том числе два — на подаче, и Скатов забрал партию — 6:3 за 40 минут.

Во втором сете после стартового обмена брейками теннисисты брали свои геймы. Ближе к успеху был Качмазов, однако он упустил все пять брейк-пойнтов. Два брейк-пойнта не использовал и Скатов, но это не помешало ему победить. В 10-м гейме он поднажал и реализовал первый же матчбол на приёме — 6:3, 6:4 за 1 час 42 минуты.

В женской сетке вчера прошли два матча с участием россиянок. 146-я ракетка мира Оксана Селехметьева противостояла Киоке Окамуре — японка идёт 182-й в рейтинге WTA. Теннисистки начали с обмена брейками, а впоследствии Окамура вроде бы контролировала ход игры — Селехметьевой дважды пришлось отыгрывать брейк-пойнт. Однако в восьмом гейме россиянка смогла добиться брейка, после чего подала на партию — 6:3. Даже шесть двойных ошибок не помешали Оксане в этом сете.

Во второй партии все ключевые очки — и на своих брейк-пойнтах, и на чужих — брала Селехметьева, благодаря чему выиграла пять из первых шести геймов. В седьмом гейме Оксана не использовала двойной матчбол на приёме, но уже в следующем гейме, отыграв ещё один брейк-пойнт, со второго матчбола обеспечила себе выход во второй круг — 6:3, 6:2 за 1 час 29 минут.

В полуфинале квалификации Селехметьева сразится с хорваткой Антонией Ружич, 104-й ракеткой мира.

21-летняя Татьяна Прозорова (урождённая Баркова), занимающая 162-ю строчку в мировой классификации, вышла на корт с Александрой Саснович, 107-й ракеткой мира. Опытная белоруска быстро повела 4:1 с двумя брейками, однако Прозорова смогла навязать ей борьбу. Один брейк она отыграла сразу же, а в 10-м гейме ей немного не хватило, чтобы сравнять счёт. Саснович, подавая на сет при 5:4, начала с 0:40, но затем выиграла пять очков подряд и закрыла партию — 6:4.

Во втором сете, начиная с 3:1 в пользу Саснович, не было взято ни одного гейма на своих подачах. В частности, в девятом гейме Прозорова не выиграла ни одного своего очка и потеряла весь матч — 6:4, 6:3 в пользу Саснович за 1 час 25 минут.

А сегодня свои встречи провели ещё четыре россиянки. 19-летняя Елена Приданкина, 168-я ракетка мира, играла с японкой Маи Хонтамой, 201-м номером рейтинга. В первом сете у Приданкиной были трудности с подачей, и из первых трёх своих геймов она не взяла ни одного, так что даже один брейк её не особо выручил. В восьмом гейме Хонтама подала на партию — 6:2 за 35 минут.

Первые два гейма второго сета Приданкина взяла под ноль, однако сразу же упустила брейк. В 11-м гейме, когда счёт был 5:5, россиянка под ноль проиграла подачу. Подачу на матч соперница Елены начала с 0:40, но после этого собралась и не позволила перевести партию в тай-брейк — 6:2, 7:5 за 1 час 27 минут.

Дарья Астахова, располагающаяся на 832-м месте в мировом рейтинге, сражалась с испанкой Лейре Ромеро Гормас, 150-м номером классификации. Россиянка провалила эту встречу, взяв лишь два гейма — по одному в каждой из партий. В первом сете у Астаховой даже брейк-пойнтов не было, а во втором соперница отыграла все четыре брейк-пойнта, которые имелись у Дарьи, и в седьмом гейме подала на матч — 6:1, 6:1 за 1 час 16 минут.

Екатерина Макарова провела матч с Юстиной Микульските из Литвы. Макарова сейчас идёт 214-й в мировой классификации, Микульските — 223-й. Макарова начала с брейка и какое-то время удерживала преимущество — правда, не без проблем. В первой половине партии россиянка сумела отыграть три брейк-пойнта, и по итогам шести геймов счёт был 4:2 в её пользу. Однако после этого Екатерина не взяла ни одного гейма, и Микульските, отдав лишь одно очко на приёме в 10-м гейме, закончила сет в свою пользу — 6:4 за 55 минут.

Во второй партии теннисистки с двумя брейками у каждой дошли до 5:5. В 11-м гейме Макарова сделала третий брейк, однако не подала на сет, упустив при этом сетбол. На тай-брейке россиянка вела 4:1 с двумя брейками, но потом не взяла ни одного очка и потерпела поражение — 6:4, 7:6 (7:4) в пользу Микульските за 2 часа 12 минут.

109-я ракетка мира Анастасия Захарова играла с Анаук Куверманс из Нидерландов, занимающей 178-ю строчку в рейтинге WTA. Захарова в первом же гейме сделала брейк, но потом довольно быстро сама оказалась в положении догоняющей. После шести геймов Куверманс, дважды бравшая подачу соперницы, уже вела 4:2. Однако россиянка сразу отыграла отставание в один брейк, а потом уже теннисистки брали свои геймы и пришли к тай-брейку. В нём Захарова вела 5:1, растеряла преимущество (5:5, 6:6), но со второго сетбола забрала партию — 7:6 (8:6) за 1 час 10 минут. Пять двойных ошибок не помешали Анастасии выиграть сет.

Во второй партии двойных было на одну меньше, однако тут Захарова потерпела поражение. На старте россиянка отдала подачу, в шестом гейме отыграла брейк, но в 11-м Куверманс вновь вырвалась вперёд — 6:5 и подача на сет. С пятого сетбола нидерландка сравняла счёт по партиям — 7:5 за 1 час 4 минуты.

Проиграв сет, Захарова запросила медицинский перерыв — у теннисистки возникли проблемы с правой ногой. Но россиянка смогла продолжить встречу. В первых восьми геймах было шесть брейков — по три у каждой теннисистки. В девятом гейме Анастасия в четвёртый раз подряд отдала подачу, однако не позволила сопернице подать на матч, сделав брейк, — 5:5. В следующих двух геймах ситуация повторилась, и в итоге только два гейма из 12 были взяты теннисистками на своей подаче. Пришлось играть тай-брейк до 10 очков, в котором Захарова упустила матчбол, а вот соперница воспользовалась первым же шансом и выиграла эту марафонскую встречу — 6:7 (6:8), 7:5, 7:6 (11:9) за 3 часа 30 минут. Россиянка закончила матч с 11 двойными ошибками, а её соперница — с 12.

Из других результатов стоит выделить матч с участием 38-летней итальянки Сары Эррани, финалистки «Ролан Гаррос» 2012 года. На минувшей неделе Эррани в паре с Жасмин Паолини выиграла «тысячник» в Риме, а в первом круге отбора «Ролан Гаррос» встретилась с немкой Юле Нимайер, которая три года назад сенсационно дошла до четвертьфинала Уимблдона. Эррани уступала 0:6, 2:5, но смогла переломить ход встречи и вышла во второй круг квалификации — 0:6, 7:6 (7:4), 6:2 за 2 часа 6 минут. Там её ждёт другая немка Анна-Лена Фридзам.

Таким образом, из восьми россиян/россиянок во второй раунд отбора вышла только Селехметьева. Полуфиналы намечены на 21 и 22 мая, финалы — на 23 мая. Соревнования в основных сетках «Ролан Гаррос» пройдут с 25 мая по 8 июня. За всеми событиями турнира «Большого шлема» в Париже следите на «Чемпионате».