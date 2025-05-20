Самсонова вышла в третий четвертьфинал в сезоне. А в Женеве матч Хачанова дважды прервали

Во вторник, 20 мая, на турнире WTA в Рабате (Марокко) продолжились матчи первого круга. Сегодня в борьбу вступила и 75-я ракетка мира российская теннисистка Камилла Рахимова. Её соперницей была Хиль Белен Тайхман из Швейцарии, занимающая сейчас 98-е место в рейтинге WTA.

На старте дебютного очного противостояния наблюдалась чехарда из брейков. Первые пять геймов теннисистки не могли взять свои подачи — 3:2 в пользу Рахимовой. Лишь после этого Камилле удалось подтвердить брейк — 4:2. Причём сделала это она с третьего геймбола после ошибки противницы с резаного удара. Далее девушки поочерёдно брали свои подачи. Лишь в 10-м гейме у Рахимовой возникли некоторые сложности. Она ушла с 0:30, взяв четыре очка подряд, а вместе с ними и сет — 6:4 за 55 минут. Статистика: 2/1 у Камиллы, 1/2 – у Хиль Белен по эйсам/двойным ошибкам.

Во второй партии у представительницы Швейцарии ничего не получалось на корте. За весь сет она заработала лишь один брейк-пойнт, который не реализовала в четвёртом гейме. Рахимова провела отличную атаку и отвела угрозу. В итоге наша соотечественница переиграла Тайхманн со счётом 6:4, 6:1 за 1 час 30 минут. Статистика противостояния: 3/1 у россиянки, 1/3 – у швейцарки по эйсам/двойным ошибкам. Напомним, в Боготе Камилла защищает очки за прошлогодний полуфинал. Далее она встретится со второй сеяной Марией-Камилой Осорио-Серрано (Колумбия).

На этой неделе представительницы прекрасной половины человечества также выступают и на соревнованиях в Страсбурге. Этот турнир на востоке Франции проводится с 1987 года. По три раза тут побеждали итальянка Сильвия Фарина-Элия и испанка Анабель Медина-Гарригес. В списке чемпионок также значатся россиянки Мария Шарапова (2010) и Анастасия Павлюченкова (2018). В прошлом году турнир поднял статус с WTA-250 до WTA-500. Титул тогда завоевала американка Мэдисон Киз. На нынешний розыгрыш заявились россиянки Екатерина Александрова, Анна Калинская и Людмила Самсонова.

Последняя из вышеупомянутых наших соотечественниц сражалась сегодня за выход в четвертьфинал с хозяйкой кортов Диан Парри, которая ныне занимает 105-е место в рейтинге WTA. Это было дебютное очное сражение девушек.

На старте матча Диан взял гейм на своей подаче — 1:0. Уже в следующей гейме Парри могла сделать брейк. Местная любимица имела четыре брейк-пойнта, однако своими шансами воспользоваться не смогла — 1:1. «Не брейкуешь ты – брейкуют тебя»: правило, которое плавно перетекло с футбола в теннис. Уже в следующем гейме россиянка наглядно показала, как нужно грамотно пользоваться брейк-пойнтами, и с первой же попытки забрала чужую подачу — 2:1 в пользу Самсоновой. Далее она взяла свою подачу под ноль — 3:1. Следом Людмила россиянка оформила ещё один брейк и обеспечила себе комфортный задел для победы в сете — 4:1. В 7-м гейме Самсонова, находящаяся сейчас на 19-й позиции в женской мировой табели о рангах, позволила противнице сделать один обратный брейк — 4:2 в пользу россиянки. Однако больше Людмила себе никаких вольностей не позволяла. Вернув вновь игру под свой контроль, Самсонова дожала француженку, подав на партию под ноль — 6:4.

Людмила Самсонова Фото: Al Bello/Getty Images

В перерыве между сетами 19-я ракетка мира взяла медицинский перерыв. Людмиле повторно забинтовали лодыжку левой ноги. К счастью, проблемы со здоровьем не помешали Самсоновой продолжить борьбу в игре. Спортсменки брали геймы на своих подачах. При счёте 3:2 Людмила ушла с брейк-пойнта, а уже в 7-м гейме с первой попытки сама сделала брейк — 4:3. На важнейшем мяче Диан допустила ошибку резаным с бэкхенда. Удержать преимущество у восьмой сеяной не получилось. Диан тут же оформила обратный брейк — 4:4. И всё же концовку встречи лучше провела именно Самсонова. Она выиграла два последних гейма в сете, а вместе с ними и матч. 6:4, 6:4 — именно с таким счётом ровно за 2 часа Людмила переиграла Диан Парри. Это 12-я победа Самсоновой в сезоне-2025. Таким образом, россиянка теперь имеет следующую статистику против французских теннисисток: 5 побед — 1 поражение. Людмила пробилась в третий четвертьфинал в сезоне (Аделаида, Индиан-Уэллс, Страсбург) и далее сразится с третьей сеяной испанкой Паулой Бадосой.

А в Женеве свой первый поединок на турнире проводил россиянин Карен Хачанов (4). Его соперником был финалист US Open 2014 года в мужском одиночном разряде японец Кей Нисикори.

Азиат вёл по личным встречам — 5-2 (2-0 на грунте). Кей побеждал во втором круге US Open — 2016, во втором раунде Вены-2018, в первом круге Мадрида-2021, втором раунде «Ролан Гаррос» — 2021 и втором раунде Гонконга-2025, сразу после Нового года. Карен дважды выиграл у японца во втором круге на траве в Галле — в 2017 году на отказе при 3:2 в первом сете, а в 2018-м со счётом 6:2, 6:2.

Начало очной битвы с Нисикори для Хачанова не задалось. Он сразу же отдал свою подачу, допустив несколько невынужденных ошибок. На брейк-пойнте Кей выполнил шикарный обводящий удар коротким кроссом с форхенда — 1:0 в пользу японца. Во втором гейме у него не проходила первая подача, однако это не помешало спортсмену удержать свой гейм — 2:0. Примечательно, что у Карена был брейк-пойнт, но превратить его в обратный брейк не удалось из-за неточного приёма. После этого матч между теннисистами прервали из-за дождя. Атлеты отправились в подтрибунное помещение. Пауза оказалась длинной — игроки вернулись на корт лишь спустя час. После неё спортсмены брали геймы на своих подачах, однако на корте по-прежнему увереннее смотрелся именно японец. Острая игра Кея приносила ему много пользы. Он классно раскладывал мчи по линиям и в награду в важнейшем 7-м гейме заработал тройной брейк-пойнт. Во многом за счёт подачи Хачанов отвёл все угрозы и не позволил противнику сделать второй брейк — 4:3 в пользу Нисикори. Карен сумел перехватить инициативу и взять быка за рога. В концовке 8-го гейма он заиграл активнее и восстановил статус-кво — 4:4. Серебряный призёр токийской Олимпиады в одиночном разряде продолжил поддавливать соперника, и в результате тот занервничал. В 12-м гейме Кей допустил несколько ошибок и проиграл сет — 7:5 в пользу Хачанова за 53 минуты. Статистика партии: 15/11 у россиянина по ударам навылет/невынужденным ошибкам, 17/17 – у японца.

На старте второго сета, как и в предыдущем, Карен вновь не удержал свою подачу. Он немного расслабился, стал грешить ошибками — 1:0 в пользу Нисикори. Азиат не давал никаких шансов россиянину. Кей играл очень красиво и агрессивно. На протяжении всей партии Хачанов так и не добрался до брейк-пойнтов. Добавим, что при счёте 4:2 Нисикори сделал второй брейк в сете за счёт острой и атакующей игры — 5:2. После этого в битве россиянина и азиата возникла новая пауза из-за дождя. Матч был принято отложить на следующий день.

Соревнования в Рабате, Страсбурге и Женеве завершатся в субботу, 24 мая. За всеми событиями следите на «Чемпионате».