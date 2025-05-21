Титулы Шараповой, российские дерби: рейтинг финалов с участием наших на «Ролан Гаррос»

Теннисисты и теннисистки из России 13 раз доходили до титульного матча в столице Франции. Какой поединок запомнился вам больше других?

В истории Открытого чемпионата Франции зафиксировано 13 случаев, когда советские/российские теннисисты и теннисистки доходили до финала в одиночном разряде. Самих же матчей было не 13, а 11, поскольку в двух финалах наши девушки сражались друг с другом. Мужской «Ролан Гаррос» лишь однажды выиграл российский теннисист, Мария Шарапова брала титул дважды. Какой из финалов действительно лучше всех, решать вам. Свой выбор вы можете объяснить в комментариях.

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