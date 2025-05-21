Титулы Шараповой, российские дерби: рейтинг финалов с участием наших на «Ролан Гаррос»

В истории Открытого чемпионата Франции зафиксировано 13 случаев, когда советские/российские теннисисты и теннисистки доходили до финала в одиночном разряде. Самих же матчей было не 13, а 11, поскольку в двух финалах наши девушки сражались друг с другом. Мужской «Ролан Гаррос» лишь однажды выиграл российский теннисист, Мария Шарапова брала титул дважды. Какой из финалов действительно лучше всех, решать вам. Свой выбор вы можете объяснить в комментариях.
Этот рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Финалы распределяются в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.
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2014 — Мария Шарапова (титул)
Последний победный финал Шараповой на турнирах «Большого шлема» — и третий подряд на «Ролан Гаррос». Мария, посеянная под седьмым номером, одержала три волевые победы подряд — против Саманты Стосур (19), Гарбинье Мугурусы и Эжени Бушар (18). А в финале в сложном матче дожала Симону Халеп (4) — 6:4, 6:7 (5:7), 6:4. Титульная встреча продолжалась более трёх часов! И впервые с 2001 года в финале были сыграны все три партии.
2012 — Мария Шарапова (титул)
В начале карьеры Шарапова не любила грунт, но постепенно вошла во вкус — настолько, что сыграла в трёх финалах «Ролан Гаррос» подряд, два из которых выиграла. Проблемы у Марии, второй сеяной, были разве что в четвёртом круге, когда её соперницей была Клара Коукалова. Ту встречу россиянка выиграла со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 6:2. Дальше всё было не столь драматично, и Шарапова, победив в финале Сару Эррани (21) со счётом 6:3, 6:2, оформила карьерный «Шлем».
1996 — Евгений Кафельников (титул)
Первый титул Кафельникова на турнирах «Большого шлема» и пока единственный трофей России на «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде. До четвёртого круга включительно Евгений не отдал ни сета, сражаясь преимущественно с испанцами, которые традиционно сильны на грунте. В четвертьфинале россиянин, посеянный шестым, в четырёх партиях прошёл Рихарда Крайчека, 13-го сеяного. В полуфинале Евгений повесил «баранку» самому Питу Сампрасу, который, правда, крайне редко блистал на грунте, — 7:6 (7:4), 6:0, 6:2. В финале Кафельникову также хватило трёх сетов в противостоянии с Михаэлем Штихом (15), но всё было очень напряжённо — 7:6 (7:4), 7:5, 7:6 (7:4).
2004 — Анастасия Мыскина (титул), Елена Дементьева (финал)
Этот финал по-настоящему особенный. Впервые за титул сражались две представительницы России. В четвёртом круге Мыскина, имевшая шестой номер посева, отыграла матчбол в противостоянии со Светланой Кузнецовой (11) — 1:6, 6:4, 8:6. На решающих же стадиях Мыскина не потеряла ни сета. Анастасия по очереди прошла Винус Уильямс (4) и Дженнифер Каприати (7), а в финале взяла верх над соотечественницей Еленой Дементьевой (9) — 6:1, 6:2. И стала первой россиянкой — чемпионкой мэйджора. Дементьева по ходу турнира прошла таких сильных теннисисток, как Линдсей Дэвенпорт (5) и Амели Моресмо (3). Россия стала четвёртой страной, делегировавшей сразу двух теннисисток в финал ТБШ, — после Австралии, США и Бельгии.
2009 — Светлана Кузнецова (титул), Динара Сафина (финал)
Второй и пока последний чисто российский финал. Кузнецова, посеянная седьмой, с боями прорывалась в финал, одержав три трёхсетовые победы подряд — против Агнешки Радваньской (12), Серены Уильямс (2) и Саманты Стосур (30). А в титульном матче в двух партиях победила Динару Сафину (1) — 6:4, 6:2. Сафина, которая в первых четырёх играх на турнире отдала лишь пять геймов, уступила во втором финале подряд.
2013 — Мария Шарапова (финал)
Шарапова, имевшая второй номер при посеве, была близка к тому, чтобы защитить титул, завоёванный годом ранее. На решающих стадиях она провела трёхсетовые поединки с Еленой Янкович (18) и Викторией Азаренко (3). А в финале Марию ожидала извечная соперница Серена Уильямс (1) — 6:4, 6:4 в пользу американки.
2008 — Динара Сафина (финал)
Сафина трижды выходила в финал на мэйджорах, но не выиграла ни разу. Два поражения пришлись на «Ролан Гаррос». В 2008-м Динара, имевшая 13-й номер при посеве, мощно шла по сетке и выбила сразу трёх соотечественниц. В четвёртом круге Сафина одержала волевую победу над Марией Шараповой (1) — 6:7 (6:8), 7:6 (7:5), 6:2. В 1/4 финала навесила «баранку» Елене Дементьевой (7) — 4:6, 7:6 (7:5), 6:0. В обеих встречах Динара отыгрывала матчбол! В полуфинале она расправилась со Светланой Кузнецовой (4) — 6:3, 6:2. Но на финал с Аной Иванович (2) Сафиной не хватило — 6:4, 6:3 в пользу сербской теннисистки.
2021 — Анастасия Павлюченкова (финал)
Пока что последний финал с участием представительницы России. На пути к решающему противостоянию Павлюченкова, 31-я сеяная, сыграла три трёхсетовые встречи, в которых её соперницами были Арина Соболенко (3), Виктория Азаренко (15) и Елена Рыбакина (21). А в финале Анастасию ждала несеяная Барбора Крейчикова, победившая со счётом 6:1, 2:6, 6:4. На тот момент это был самый низкорейтинговый финал в истории ТБШ — встретились 32-я (Павлюченкова) и 33-я (Крейчикова) ракетки мира. Интересно, что несколько месяцев спустя Эмма Радукану (150) и Лейла Фернандес (73) на US Open с запасом перекрыли это достижение.
1974 — Ольга Морозова (финал)
Первый случай выхода отечественной теннисистки в финал «Ролан Гаррос». В то время основная сетка состояла не из 128 участников, как сейчас, а из 64 — соответственно, для завоевания титула нужно было выиграть шесть матчей, а не семь. Сеяных на турнире было восемь, и третий номер получила Морозова. До финала она добралась без потери сетов, а вот в титульном матче Ольга, которой тогда было 25 лет, ничего не смогла поделать с 19-летней Крис Эверт (1), для которой тот титул стал первым из 18 на ТБШ, — 6:1, 6:2 в пользу американки.
1988 — Наталья Зверева (финал)
Зверевой тогда было 17 лет, но она, будучи 13-й сеяной, сумела удивить. До четвертьфинала включительно Наталья не отдала ни партии, обыграв при этом в четвёртом круге легендарную Мартину Навратилову (2) — 6:3, 7:6 (7:5). В 1/2 финала с Николь Провис-Брадтке были сыграны все три партии — 6:3, 6:7 (3:7), 7:5. А в титульном матче с 18-летней Штеффи Граф (1) Зверева установила антирекорд, получив две «баранки» за 34 минуты. Это самый короткий матч в истории финалов ТБШ в Открытую эру и единственный, завершившийся со счётом 6:0, 6:0.
2006 — Светлана Кузнецова (финал)
Кузнецова была восьмой сеяной и до четвёртого круга включительно проиграла лишь один сет, в 1/8 финала с Франческой Скьявоне (9) — 1:6, 6:4, 6:4. В четвертьфинале Светлана повесила «баранку» Динаре Сафиной (14) — 7:6 (7:5), 6:0. В полуфинале одержала волевую победу над Николь Вайдишовой (16) — 5:7, 7:6 (7:5), 6:2. А вот в решающей встрече не справилась с Жюстин Энен (5), которую в те годы мало кто мог обыграть на грунте. 6:4, 6:4 в пользу бельгийки.