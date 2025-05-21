Как изменилась юная россиянка за последнее время и почему за её выступление в Париже можно не переживать?

Слёзы и крики Мирры на грунте – это здорово! То, что нужно было перед этим «Ролан Гаррос»

До старта «Ролан Гаррос» остаются считаные дни, так что сейчас – лучшее время, чтобы вполоборота повернуться назад и понять, в какой форме к грунтовому «Шлему» подошли наши спортсмены. Особенно любопытно посмотреть на ту, кто только начал прокладывать свою карьеру, но уже так ярко сияет на теннисном небосклоне. Речь, конечно, о Мирре Андреевой.

Вот что о выступлениях 18-летней россиянки в Париже говорят факты, рекорды и цифры:

в сезоне-2024 на «Ролан Гаррос» добралась до полуфинала и накопила 780 очков, которые будет защищать в этом году;

тогда по пути переиграла двух лучших белорусских теннисисток в истории: Викторию Азаренко (второй круг) и Арину Соболенко (1/4 финала);

в возрасте 17 лет 1 месяца стала самой молодой полуфиналисткой «Шлема» за 27 лет (после Мартины Хингис в 1997-м) и самой юной теннисисткой за 25 лет, одолевшей на мэйджоре соперницу из топ-2 (после Елены Докич в 1999-м);

уступила только Жасмин Паолини в её пиковой форме (3:6, 1:6).

Но к этому «Ролан Гаррос» Андреева подошла в совершенно новой версии себя. Не той, что была даже год назад.

Мирра Андреева Фото: Tim Clayton/Getty Images

Во-первых, к концу весны 2025-го Мирра собрала три титула WTA: два – на хардовых турнирах серии WTA-1000 (Дубай и Индиан-Уэллс), ещё один – на грунтовых соревнованиях серии WTA-250 (Яссы). И ещё, безусловно, серебряную олимпийскую медаль и два трофея в паре.

Во-вторых, россиянка за год поднялась в рейтинге с 43-й строчки на шестую. А любой посев – к тому же такой высокий – даёт на мэйджоре хорошее преимущество и аванс в виде возможности пройти по сетке как можно дальше.

В-третьих, хотя по значимости этот пункт смело можно ставить на первую строчку, Мирра стала совсем иным игроком. Да, она осталась всё той же улыбчивой, доброжелательной и смешливой за пределами корта. Но к этим светлым качествам неизбежно добавились важные взрослые черты: ответственность, настойчивость, стремление к справедливости и умение постоять за себя.

Эти самые изменения проявляются в поведении Мирры на корте. Она чаще эмоционирует, бросает острые фразы в сторону своего бокса и спорит с судьями. Хоть пока и не может выдерживать такое напряжение, и даёт волю слезам и сложным чувствам.

Таков уж возраст и период формирования личности – это первое. Второе – слишком много всего погрузилось на плечи юной спортсменки этой весной. Два выигранных «тысячника» подряд, ещё большее внимание, пристальные взгляды и высокие ожидания.

Вот что о своих результатах и поведении на корте после побед в Дубае и Индиан-Уэллсе говорила сама Мирра.

«Сейчас чувствую, что люди многого от меня ждут. Раньше ощущала себя как бы аутсайдером: да, все хотели, чтобы я выигрывала, но понимали, что, может быть, время ещё не пришло. А теперь люди хотят, чтобы я выигрывала крупные турниры, большие матчи. Но это теннис – ты никогда не знаешь, что произойдёт. Тогда люди говорили: «Она будет номером один, будет выигрывать «Шлемы», побеждать всех сильных игроков». А я думала: «Да-да, конечно, дайте мне просто наслаждаться игрой».

Мне бы хотелось не обращать внимания на ожидания окружающих. Однако сейчас, когда я играю на больших турнирах и впереди важные матчи, иногда вижу сообщения или слышу, как люди говорят, что верят в меня и ждут побед, и иногда начинаю всё это слишком обдумывать», — сказала россиянка в подкасте Tennis Insider Club.

Теннисный мир изменения в поведении Мирры тоже не оставляет незамеченными.

«Мне вообще нравятся эти эмоции, потому что, во-первых, видно, что она живой человек. Но не могу сказать, что это какие-то очень негативные эмоции. Это сиюсекундная реакция на проигрыш сопернице, которую ты очень хочешь обыграть.

Да, на переходе она может повернуться и что-то своему боксу сказать. Однако во время розыгрышей нет ничего такого ярко выраженного. Ну да, кинула один раз ракетку, но глобально нет никакой катастрофы. Она молодой организм, набирается опыта. И огромное количество внимания и хорошо сыгранных турниров не может пройти бесследно. Абсолютно нормально, что накапливается усталость», — сказала чемпионка «Ролан Гаррос» – 2004 Анастасия Мыскина в эфире «Больше!»

А вот что об Андреевой говорит её наставница Кончита Мартинес:

«У неё сейчас лучший момент, она уже обыгрывала топовых игроков мира. Победа на турнире «Большого шлема» никогда не бывает лёгкой задачей, однако при усердной работе, небольшой удаче с жеребьёвкой и большой концентрации… почему бы и нет? Она амбициозна, хочет совершенствоваться. Всё, что я предлагаю, от питания до физической и психологической подготовки, она готова выполнять по-своему», — приводит слова Кончиты SuperTennis.

Мирра Андреева и Кончита Мартинес Фото: Robert Prange/Getty Images

С одной стороны, Андреева не тот игрок, которому удаётся моментально направлять негативные эмоции на поиск новой мотивации в игре, а не на её разрушение. В целом теннисистов с таким навыком можно пересчитать по пальцам одной руки.

С другой стороны, все срывы, агрессия, слёзы точно были следствием большого успеха, накопленной физической усталости и слишком быстро сформированных от неё новых ожиданий. Даже здорово, что сейчас, в свои 18 лет, Андреева даёт волю эмоциям и ищет, какое поведение на корте для неё будет наиболее подходящим. Вспыльчивость, что накрывала россиянку на последних турнирах, точно поможет ей сделать правильные выводы.

И та самая пауза, которую после Рима и перед Парижем взяла Мирра, точно пойдёт ей на пользу. Не хочется возлагать на россиянку дополнительных надежд, поэтому просто скажем одно: за Мирру и её защиту очков на этом «Ролан Гаррос» спокойно.

Матчи основной сетки начнутся уже в это воскресенье, 25 мая. За всеми событиями из Парижа следите на «Чемпионате»!