«Это будет эпично». Джокович готовит мегапроект с Шараповой и метит в тренеры Медведева

Новак в день 38-летия остаётся топ-игроком на корте, но уже думает о будущем после тенниса.

​Сегодня, 22 мая, легендарный Новак Джокович отмечает свой 38-й день рождения. Серб всё ещё принадлежит к теннисной элите. Новак является шестой ракеткой мира, несмотря на частый пропуск «Мастерсов» и «пятисотников».

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» надеется пополнить коллекцию престижных трофеев на предстоящем «Ролан Гаррос», ради чего для набора игровой практики на грунте заявился на соревнования категории ATP-250 в Женеве. Именно в этом швейцарском городе Джокович встретит свой день рождения вместе с живущей там семьёй.

Неприятно констатировать, но Новак миновал пик своей карьеры. Не так уж далёк тот час, когда он зачехлит ракетку. Возможно, это случится в конце сезона-2025, если не удастся взять титулы на оставшихся ТБШ — «Ролан Гаррос», Уимблдоне и US Open.

Джокович уже сейчас думает о будущем после тенниса. Новак в первой половине мая решил не играть на «Мастерсе» в Риме, хотя до этого сразу же вылетал на турнирах аналогичной категории в Монте-Карло и Мадриде, не имея побед на грунте перед мэйджором в Париже. В это время он занимался деловыми вопросами.

На днях Новак вместе с брендом Lacoste открыл корт имени самого себя в Белграде. Там бесплатно смогут заниматься теннисом все желающие молодые игроки. Инициатива исходила от благотворительного фонда Джоковича, который с момента основания в 2007 году помог 54 000 нуждающимся детям в Сербии.

«Мне нравится видеть в Новаке защитника простых людей, а не богатых. Он простой человек из простой, трудолюбивой и мечтательной семьи. Путешествуя по миру, я видела много людей, которых вдохновляла его история, потому что они были похожи на него. На улицах все останавливают Новака. Это то, что даёт ему много сил и энергии двигаться вперёд. Новак уже всего добился, но его главная победа — это то, что он стал народным чемпионом», — сказала на церемонии жена теннисиста Елена Джокович.

Новак Джокович с женой Еленой на открытии корта имени себя в Белграде Фото: Srdjan Stevanovic/Getty Images

Генеральный директор Lacoste Тьерри Гибер заявил, что Джокович хочет играть как минимум до Олимпиады 2028 года в Лос-Анджелесе. Возможно, это слишком оптимистичная оценка.

В поведении Новака читается всё больше усталости от тенниса. Недавнее расставание с тренером Энди Марреем стало очередным подтверждением. Опять же, есть немалая вероятность, что Джокович завершит карьеру в случае неудачного выступления на оставшихся «Шлемах» в сезоне-2025.

Во время майской паузы из-за снятия с «Мастерса» в Риме Новак также стал глобальным консультантом сети отелей Aman Resorts. Эта компания открыла 36 гостиниц в 20 странах мира и с помощью Джоковича планирует дальнейшее расширение. Амбассадором Aman Resorts с 2023 года является пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» и бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова. Она создала фитнес-программы для гостей заведения, а также проводила личностные тренинги в греческом отделении Aman Resorts.

Джокович находится в хороших отношениях с Шараповой и заинтригован будущим сотрудничеством с легендарной российской теннисисткой.

«Мария Шарапова также является послом бренда Aman. Я дружу с Марией уже долгое время, поэтому надеюсь, что мы сможем провести некоторые ретриты вместе, потому что тогда это будет ещё более эпично. Мы пока не знаем, где и когда. Моя спортивная карьера ещё продолжается, так что это немного затрудняет составление календаря, но я заинтригован. Сотрудничество с Шараповой поможет мне развиваться и настроить свой мозг на здоровый образ жизни», — сказал Джокович на пресс-конференции в швейцарском городе Бар, где юридически зарегистрирована сеть Aman Resorts.

Джокович ещё не сказал последнего слова как игрок на корте, однако уже потенциально видит себя в качестве тренера. На недавнем турнире в Риме звёздам мужского и женского туров предложили выбрать одного действующего теннисиста, которого они хотели бы сделать своим наставником.

Вряд ли кого-то удивит, что подавляющее большинство теннисистов выбрали карточку с изображением Новака.

Многие звёзды тенниса хотят видеть Новака Джоковича своим тренером Фото: Кадр из видео

Вероятно, Арине Соболенко, Стефаносу Циципасу, Алексу де Минору, Александру Звереву, Хольгеру Руне и всем остальным придётся стать в очередь. Сам Новак ранее во время «Мастерса» в Мадриде заявил, что не против присоединиться к штабу Даниила Медведева в ответ на пожелание российского теннисиста.

«Во-первых, спасибо Даниилу, это очень приятно слышать. Это очень лестный комплимент, что он считает меня способным помочь ему и быть полезным его карьере. Думаю, вы знаете, что мне очень нравится Даниил Медведев, у нас всегда были хорошие отношения вне корта ещё с тех пор, как он был молодым игроком. Я считаю его не только одним из лучших игроков в мире, но ещё и одним из самых умных с точки зрения теннисного IQ.

Прежде всего мне нужно завершить карьеру, чтобы рассмотреть это предложение. Я не знаю, когда это произойдет. Поэтому, если говорить о цене, сейчас её нет. Думаю, над этим надо подумать. Но уверен, что благодаря нашим отношениям с Даниилом я всегда был бы рад быть с ним, если смогу, в качестве советника или ментора. Я могу помочь в любом случае, поддержать его команду. Его команда всегда старалась быть для меня доступной, как и для молодых игроков. То же самое я говорил и Даниилу, и всем игрокам, с которыми тренируюсь, которые мне нравятся. Однажды я бы мог рассмотреть возможность стать частью его команды», — признался Джокович в эфире «Больше!».

Рассуждать о Джоковиче-тренере действительно ещё очень рано, но в случае ухода серба из тенниса он вполне может последовать примеру Энди Маррея и сохранять связь с родным видом спорта в новом амплуа. На Australian Open Новак давал похожее обещание Александру Звереву, однако скорее в шутку. Джокович говорил более серьёзно в случае с Медведевым.

Новак отлично ладил с Даниилом с тех пор, как россиянин был юниором, когда они проводили спарринги в академии Патрика Муратоглу. В феврале 2017-го 20-летний Медведев ещё не был звездой тенниса и только подбирался к топ-50 рейтинга ATP. Он встречался с Джоковичем в 1/8 финала Кубка Дэвиса в Белграде и выиграл первый сет, но уступил в двух следующих и снялся по ходу четвёртой партии из-за травмы. Важно отметить, что в столицу Сербии Даниил добирался на частном самолёте Новака после тренировки в Монте-Карло.

«За неделю до этого мы вместе тренировались, и он пригласил меня в свой самолёт. Я принял приглашение. Я выиграл первый сет в матче, потом у меня были судороги. Но всё равно это одно из моих самых важных воспоминаний», — отмечал Медведев.

Новак Джокович и Даниил Медведев Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Джокович ведёт 10-5 в противостоянии с Медведевым. Это неплохой результат для Даниила – далеко не все топ-теннисисты брали у Новака каждый третий матч. Четыре раза Джокович и Медведев сражались в финалах крупных турниров. Даниил взял только один решающий матч, но, вероятно, самый важный в карьере Новака. Речь о финале US Open – 2021, когда россиянин лишил серба исторической возможности собрать календарный «Шлем» — впервые после Рода Лэйвера в 1969 году. Джокович даже плакал на корте, что с ним случается нечасто.

Конечно, Новак не стал ни в чём винить Даниила. Их отношения не испортились, а только крепнут с течением времени. Возможно, когда-то Джокович действительно решит поработать тренером. Медведев определённо будет одной из приоритетных опций, если этому суждено случиться.