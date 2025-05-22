Жеребьёвка «Ролан Гаррос» — 2025! Кто встанет на пути Медведева и Мирры к финалу? LIVE!

В воскресенье, 25 мая, в Париже стартует 124-й по счёту «Ролан Гаррос». А за три дня до начала соревнований пройдёт жеребьёвка, которая определит, как будут выглядеть одиночные сетки – у мужчин и у женщин. Лидеры мирового тенниса Янник Синнер (первый номер посева) и Карлос Алькарас (2) возглавили свои половины сеток. Александр Зверев (3) и Тейлор Фриц (4) попадут в одну из двух половин. Даниил Медведев (11) и Андрей Рублёв (17) уже не попадают в топ-8 посева и с кем-то из сильнейших могут пересечься на более ранних стадиях. У женщин сетку возглавили Арина Соболенко (1) и Кори Гауфф (2). Россиянка Мирра Андреева (6) уверенно обосновалась в восьмёрке.

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