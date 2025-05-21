Калинская с 4-й попытки одолела финалистку ТБШ. А в Гамбурге в 1/4 финала пробился Рублёв

В среду, 20 мая, на турнире ATP-500 в Гамбурге (Германия) стартовали матчи второго круга. За выход в четвертьфинал соревнований боролся и третий сеяный российский теннисист Андрей Рублёв. Его соперником был 17-летний немец с молдавско-русскими корнями Юстин Энгель, занимающий сейчас лишь 333-е место в мужской мировой табели о рангах.

Напомним, на старте престижного «пятисотника» Андрей переиграл представителя Боснии и Герцеговины Дамира Джумхура (6:4, 6:3). К слову, Рублёв является лидером тура по победным матчам на ATP-500 с 2020 года — 82. Энгель, в свою очередь, в первом круге в немецком дерби сенсационно одолел опытного Ян-Леннарда Штруффа на двух тай-брейках — 7:6 (7:4), 7:6 (7:4).

Дебютную очную битву с малознакомым спортсменом олимпийский чемпион Токио в миксте начал с отданной подачи. Россиянин допустил несколько невынужденных ошибок — 0:1. Правда, Андрей своевременно восстановил паритет. Уже в следующем гейме 17-я ракетка мира заработал двойной брейк-пойнт и с первой попытки реализовал его — 1:1. В высоком темпе Рублёв отбивал мяч по корту и добился от хозяина кортов ошибки. После этого Андрей окончательно завладел инициативой и выиграл ещё четыре гейма подряд — 4:1. Наш именитый соотечественник мог оформить ещё один брейк, однако 17-летнему немцу удалось вытащить гейм с четырёх брейк-пойнтов. — 4:2. Это обстоятельство никак не помешало Рублёву довести начатое до конца. Он забрал первую партию со счётом 6:3 за 34 минуты. Статистика: 7/8 у Андрея, 5/14 – у Юстина по ударам навылет/невынужденным ошибкам.

Андрей Рублёв Фото: Rene Nijhuis/MB Media/Getty Images

Второй сет проходил в равной борьбе. У обоих теннисистов были шансы на приёме. Так, во втором гейме новой партии местный вундеркинд заработал брейк-пойнт, но россиянин собрался и выполнил острую косую подачу, вскоре сравняв цифры на табло — 1:1. А вот при счёте 2:2 характер проявил уже Энгель. Он вытащил затяжной гейм с трёх брейк-пойнтов, завершив его эйсом — 3:2 в пользу Юстина. Он вёл игру и гонял оппонента по задней линии. Рублёв сбавил обороты, начал вновь ошибаться и в шестом гейме позволил противнику дойти до счёта 0-40 на приёме. К счастью для Андрея, ему удался отличный рывок. Наш соотечественник взял пять очков подряд — 3:3. Партия продолжала проходить по интересному сценарию. После того как 17-летний тинейджер выиграл гейм на своей подаче при 3:3, он впервые в матче сделал брейк — 5:3 в пользу Энгеля. Однако в концовке сета местного любимца задушила ответственность. Он не подал на партию, позволив Рублёву вернуться в неё — 5:4. Настоящим испытанием для Андрея стал 10-й гейм. Юстин давил россиянина плотными и плоскими ударами и даже заработал сетбол на приёме, но Рублёв отыграл его. А в 11-м гейме немец расклеился. При 15:30 он допустил двойную ошибку, которая привела к двойному скрытому матчболу. В итоге Андрей сделал важнейший брейк и вышел подавать на матч. Никаких проблем у 17-й ракетки с этим не возникло. 6:3, 7:5 — именно с таким счётом Рублёв одолел юного Энгеля за 1 час 42 минуты. Таким образом, отечественный теннисист впервые с февраля 2025 года выиграл два поединка подряд. Далее Андрей встретится с победителем пары Лучано Дардери (Италия) — Брэндон Накашима (США).

В Женеве свой матч с японцем Кеем Нисикори должен был доигрывать третья ракетка России Карен Хачанов. Напомним, накануне в этом швейцарском городе пошёл дождь. На тот момент россиянин забрал первый сет со счётом 7:5, а во втором уступал — 2:5. Однако на корт серебряный призёр токийской Олимпиады в одиночном разряде так и не вышел. Азиат снялся с игры ещё до её продолжения.

Свою первую победу в сезоне-2025 в Женеве 21 мая одержал 24-кратный чемпион ТБШ в мужском одиночном разряде Новак Джокович. Легендарный серб, которому завтра исполнится 38 лет, обыграл Мартона Фучовича 6:2, 6:3 и вышел в 220-й четвертьфинал в карьере. Далее Новака уже ждёт итальянец Маттео Арнальди, которому он недавно уступил в Мадриде.

А на Открытом чемпионате Франции в Париже сегодня стартовали встречи второго круга квалификации в женском одиночном разряде. Борьбу в отборе продолжала и 146-я ракетка мира россиянка Оксана Селехметьева. Её противницей была хорватка Антония Рузич, находящаяся на 104-й позиции в рейтинге WTA.

Ранее девушки никогда не пересекались в официальных встречах. На старте дебютного очного матча девушки взяли геймы на своих подачах — 1:1. Однако уже в третьем гейме Оксана первой оформила брейк — 2:1 в пользу Селехметьевой. Подтвердить его у нашей соотечественницы не получилось. Антония сделала обратный брейк — 2:2. Впервые в поединке ей выйти вперёд не удалось. В пятом гейме она проиграла свою подачу под ноль — 3:2 в пользу Оксаны. Она контролировала ход игры, а в концовке партии приняла на неё, оформив третий брейк в сете — 6:3.

Оксана Селехметьева Фото: Future Publishing via Getty Images

Селехметьева продолжила поддавливать соперницу. Это дало свои плоды. В четвёртом гейме Рузич вновь отдала подачу под ноль — 3:1 в пользу 146-й ракетки мира. В середине партии Оксана позволила представительнице Хорватии сократить отставание до минимума — 4:3. Но концовка игры осталась за россиянкой. Она забрала оставшиеся два гейма, а вместе с ними и матч — 6:3, 6:3 за 1 час 16 минут. За выход в финальный раунд квалификации грунтового ТБШ Селехметьева поспорит с Лолой Радивоевич из Сербии.

А вот за путёвку в четвертьфинал «пятисотника» в Страсбурге боролась Анна Блинкова. Оппонентка россиянке, находящейся на 65-й позиции в женской мировой табели о рангах, досталась непростая. Ей стала девятая ракетка мира американка Эмма Наварро.

Наша соотечественница вела в личных встречах со счётом 2:1. Анна оказалась сильнее Эммы в четвертьфинале Страсбурга-2023 (6:4, 6:4) и в четвертьфинале «челленджера» в Гонконге-2024 (6:4, 6:3). Представительница США победила Наварро в первом круге домашнего US Open — 2024 со счётом 6:1, 6:1.

В отчётную игру лучше вошла именно россиянка. Уже в третьем гейме она добралась до двойного брейк-пойнта. Правда, воспользоваться своими шансами Блинкова не сумела — 1:2. Далее она восстановила статус-кво — 2:2. В середине сета началась чехарда из брейков. На протяжении следующих четырёх геймов девушки не могли удержать свои подачи — 4:4. Решающий отрезок партии остался за Наварро. Она выиграла последние два гейма в сете и в первой же попытки закрыла его — 6:4.

На старте следующей партии Анна сразу же сделала брейк — 1:0 в пользу Блинковой. Но после этого в игре россиянки наступила провал. 65-я ракетка мира, к сожалению, больше не сумела взять ни одного гейма. Эмма одержала победу над нашей спортсменкой со счётом 6:4, 6:1 за 1 час 33 минуты. Таким образом, Наварро пробилась в пятый четвертьфинал в сезоне-2025, где сыграет с Беатрис Хаддад-Майей (Бразилия).

Матч между Анной и Эммой стал не единственным российско-американским сражением в программе сегодняшнего игрового дня в Страсбурге. На корт на этих французских соревнованиях выходили Джессика Пегула (1) и Анна Калинская. Стоит отметить, что финалистка Открытого чемпионата США 2024 года в женском одиночном разряде выиграла все предыдущие встречи у своей противницы (Вашингтон-2019, Берлин-2024 и Майами-2025).

В начале нового очного противостояния теннисистки обменялись брейками — 1:1. Но уже в третьем гейме Джессика вновь взяла чужую подачу — 2:1 в пользу Пегулы. На брейк-пойнте она сделала красивый укороченный. После этого шансов на приёме у девушек не возникало. Американка спокойно довела начатое до конца, забрав стартовый сет со счётом 6:4 за 42 минуты. Статистика: 14/14 у Джессики, 8/12 – у Анны по ударам навылет/невынужденным ошибкам.

В следующей партии финалистка прошлогоднего розыгрыша нью-йоркского мэйджора также первой вырвалась вперёд. Она повела со счётом 3:1. Однако Калинская даже и не думала сдаваться. Наша именитая соотечественница быстро восстановила статус-кво — 3:3. На решающем отрезке сета она оказалась чуть удачливее противницы и сумела принять на него — 6:4.

Анна Калинская Фото: Dennis Agyeman/Europa Press via Getty Images

Анна и не думала останавливаться. В начале третьей партии она оформила быстрый брейк, сразу же обеспечив себе комфортное преимущество — 3:0. В этом сете у Джессики был всего один брейк-пойнт, который она не реализовала в пятом гейме — 4:1 в пользу Калинской. В итоге Анна спокойно довела начатое до конца, одолев грозную оппонентку со счётом 4:6, 6:4 6:2 за 1 час 49 минут. Это 12-я победа в карьере россиянки над топ-10. Далее Калинская встретится с Даниэль Коллинз из США.

А в Рабате свой матч проводила 75-я ракетка мира Камилла Рахимова. Россиянка встречалась с колумбийкой Марией-Камилой Осорио-Серрано (2). В первом круге наша соотечественница переиграла Хиль Белен Тайхман из Швейцарии (6:4, 6:1). Южноамериканка, в свою очередь, одержала волевую победу над итальянкой Элизабеттой Коччаретто — 2:6, 6:3, 6:2.

По личным встречам колумбийка имела ощутимый перевес — 3:0. Она побеждала россиянку во втором круге Белграда-2021, первом круге Гамбурга-2023 и четвертьфинале Гвадалахары-2024.

На старте очередного очного очного матча Мария-Камила быстро же повела с брейком — 2:0. Камилла, известная своим бойцовским характером, не выключилась из игры. Рахимова восстановила паритет — 2:2. Вскоре после этого Осорио-Серрано вновь оторвалась на два гейма вперёд — 4:2 в пользу второй сеяной. А далее наша соотечественница провела потрясающий отрезок встречи. Она выиграла сразу четыре гейма подряд, а вместе с ними и сет — 6:4 в пользу Камиллы.

Во второй партии Мария-Камилла сразу взяла быка за рога. Она с ходу оформила два брейка — 4:0. Затем Рахимова немного сократила отставание в счёте — 4:2 в пользу второй сеяной. Россиянка могла сделать ещё один обратный брейк, но не реализовала тройной брейк-пойнт в седьмом гейме — 5:2. Это обстоятельство, безусловно, надломило 75-ю ракетку мира. Следом она проиграла свою подачу, а вместе с ней и сет — 6:2 в пользу Осорио-Серрано.

В решающем сете первой оформила брейк именно южноамериканка. Она повела со счётом 3:1. Далее девушки обменялись брейками, но по-прежнему в лидерах была Мария-Камила — 4:2. А в 10-м гейме 23-летняя колумбийка приняла на матч. 4:6, 6:2, 6:3 — именно с таким счётом Осорио-Серрано одержала волевую победу над Камиллой Рахимовой за два часа. Далее Мария-Камила встретится с американкой Марией Матеас.

Соревнования в Рабате, Страсбурге и Женеве завершатся в субботу, 24 мая. Полуфиналы квалификации «Ролан Гаррос» продолжатся 22 мая, финалы состоятся 23 мая. За всеми событиями следите на «Чемпионате».