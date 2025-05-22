Жеребьёвка «РГ»: Медведев идёт на Джоковича в 4-м круге, Мирра — на Гауфф в полуфинале

В конце мая — начале июня в Париже состоится Открытый чемпионат Франции. «Ролан Гаррос» — единственный турнир «Большого шлема», который проходит на грунте, самом медленном покрытии. И мужские соревнования, и женские пройдут с участием всех сильнейших, причём в полном смысле слова. Единственное исключение — итальянец Маттео Берреттини, который попадал в конец посева, но в день жеребьёвки снялся из-за травмы.

В четверг, 22 мая, состоялась жеребьёвка обеих одиночных сеток. Впервые за долгое время на турнире «Большого шлема» у мужчин в первой восьмёрке посева не оказалось ни одного россиянина. Состав возможных четвертьфиналов по посеву получился таким:

Из россиян наивысший номер посева, 11-й, достался Даниилу Медведеву. Год назад Медведев уступил в четвёртом круге «Ролан Гаррос» и защищает теперь 200 очков. Сетка у чемпиона US Open 2021 года получилась вот какая. В первом круге россиянин сразится со своим «клиентом» Кэмероном Норри, которого совсем недавно одолел в Риме, и теперь счёт личных встреч 4-0 в пользу Даниила. Во втором круге он может сыграть с победителем встречи Александр Ковачевич — Эмиль Руусувуори, в третьем — с Уго Умбером (22), а то и с трёхкратным чемпионом ТБШ Стэном Вавринкой. В четвёртом круге соперником Медведева может стать Новак Джокович (6), в четвертьфинале — Александр Зверев (3), в полуфинале — Янник Синнер (1), в финале — Карлос Алькарас (2).

Андрей Рублёв, год назад дошедший до третьего круга Открытого чемпионата Франции, выпал не только из первой восьмёрки посева, но и из топ-16 и получил 17-й номер. В первом круге Рублёв, защищающий 100 очков, сразится с квалифаером/лаки-лузером. Во втором круге россиянин может сыграть либо с Адамом Уолтоном, либо опять-таки с квалифаером/лаки-лузером. В третьем круге Андрея может ждать Артюр Фис (14), ну а в четвёртом — сам Янник Синнер (1).

Синнер начнёт турнир матчем с Артуром Риндеркнешем, а Карлос Алькарас — с финалистом US Open 2014 года бывшей четвёртой ракеткой мира Кеем Нисикори. Что касается в целом всей сетки, то у Алькараса она вроде бы получилась полегче, чем у Синнера. Кроме того, Карен Хачанов (24) в первом круге выйдет на корт с Александром Вукичем, а Роман Сафиуллин попал на сеяного Фрэнсиса Тиафо (15).

А в женской сетке случилось долгожданное возвращение России в первую восьмёрку посева. 18-летняя Мирра Андреева, полуфиналистка «Ролан Гаррос» — 2024, получила шестой номер. Это означало, что жеребьёвка должна была определить Андрееву в одну четверть с кем-то из первой четвёрки, которую составили Арина Соболенко (1), Кори Гауфф (2), Джессика Пегула (3) и Жасмин Паолини (4).

Жребий постановил, что возможной соперницей Мирры на стадии 1/4 финала будет Пегула. А все возможные четвертьфинальные пары выглядят так:

Сетка у Андреевой получилась вот какая. В первом круге она встретится с Кристиной Букшей, во втором круге ей может достаться либо Сюзан Ламенс, либо Эшли Крюгер, в третьем — Юлия Путинцева (32), в четвёртом — Паула Бадоса (10)/Дарья Касаткина (17), в четвертьфинале — Джессика Пегула (3), в полуфинале — Кори Гауфф (2), в финале — Арина Соболенко (1)/Жасмин Паолини (4)/Ига Швёнтек (5).

Вторая ракетка России Диана Шнайдер, 11-я сеяная на «Ролан Гаррос», в минувшем сезоне проиграла в первом круге турнира и получила за это 10 очков, так что фактически ей не нужно ничего защищать. В первом круге Шнайдер сразится с квалифаером/лаки-лузером, во втором может выйти против украинки Даяной Ястремской или против Дестани Айавы из Австралии. В третьем круге не исключено российское дерби с Людмилой Самсоновой (19), в четвёртом возможна встреча с Чжэн Циньвэнь (8), в четвертьфинале — с Ариной Соболенко (1).

Соболенко начнёт турнир матчем с россиянкой Камиллой Рахимовой. И это далеко не единственная интересная пара в 1/64 финала. Так, финалистка «Ролан Гаррос» 2021 года Анастасия Павлюченкова сразится с олимпийской чемпионкой 2024 года Чжэн Циньвэнь (8). Победительница Уимблдона-2022 Елена Рыбакина (12) сыграет с чемпионом Олимпиады-2020 Белиндой Бенчич. Полине Кудерметовой досталась чемпионка «РГ»-2017 Елена Остапенко (21). А бывшая вторая ракетка мира Паула Бадоса (10) ожидает встречи с четырёхкратной чемпионкой ТБШ Наоми Осакой. В целом же обращает на себя внимание, что Соболенко, Паолини и Швёнтек очутились в одной половине, то есть в финал в лучшем для них случае выйдет только одна.

Соревнования в основных сетках «Ролан Гаррос» начнутся уже в это воскресенье, 25 мая. Женский турнир завершится 7 июня, мужской — 8 июня. За всеми событиями Открытого чемпионата Франции следите на «Чемпионате».