Самсонова снова вышла в полуфинал Страсбурга. А Рублёв одержал 15-ю победу в сезоне!

В четверг, 22 мая, на турнире ATP-250 в Женеве проходили четвертьфинальные матчи. Первым запуском сегодня играли россиянин Карен Хачанов (4) и представитель Австрии Себастьян Офнер, ныне занимающий лишь 128-е место в рейтинге ATP.

Напомним, Карен вышел в 1/4 финала швейцарских соревнований на отказе Кея Нисикори. Во вторник, 20 мая, в Женеве пошёл дождь. На тот момент россиянин забрал первый сет со счётом 7:5, а во втором уступал — 2:5. Однако на следующий день на корт серебряный призёр токийской Олимпиады в одиночном разряде так и не вышел. Азиат снялся с игры ещё до её продолжения. Примечательно, что 21 мая Хачанову исполнилось 29 лет.

Офнер, в свою очередь, успел провести два матча на турнире в Женеве. Себастьян последовательно переиграл Ивана Гахова из России (6:1, 6:2) и португальца Нуну Боржеша — 7:6 (7:2), 7:6 (7:4).

Первая партия дебютной очной битвы между теннисистами проходила в равной борьбе. Игроки долгое время брали геймы на своих подачах, даже не подпуская друг друга к брейк-пойнтам. Так продолжалось до счёта 4:4. В 10-м гейме австриец заработал брейк-пойнт, однако не реализовал его. Карен выполнил первую подачу, после чего завязался розыгрыш, в результате которого нашему соотечественнику удался классный удар с бэкхенда по диагонали. Хачанов выиграл этот гейм, а уже в следующем принял на сет, использовав свой второй шанс после ошибки противника с форхенда — 6:4 за 37 минут. Статистика партии: 5/7 у Карена по ударам навылет/невынужденным ошибкам, 11/15 – у Себастьяна.

Во втором сете первым оформил брейк Офнер. Это произошло при счёте 2:2. На брейк-пойнте он сразу же после подачи допустил грубую ошибку с форхенда — 3:2 в пользу австрийца. Однако Карен сразу же вернул потерянное — 3:3. И всё же концовка партии осталась за 128-й ракеткой мира. В девятом гейме партии Себастьян заработал двойной брейк-пойнт. Первый шанс на приёме он упустил, а вот второй — нет. Офнер выполнил роскошный перевод слева по линии, после чего дождался от противника ошибки — 5:4 в пользу Себастьяна. Австрийцу оставалось подать на сет, с чем он успешно справился — 6:4 за 37 минут. На сетболе Офнер сделал эйс. Отметим, что в конце партии Хачанов стал испытывать сильное эмоциональное раздражение. Он явно был недоволен своей игрой, ругался, постоянно матерился и даже бросал ракетку! Статистика: 4/13 у Карена по ударам навылет/невынужденным ошибкам, 9/7 – у Себастьяна.

Карен Хачанов Фото: Ion Alcoba Beitia/Getty Images

Решающий сет также получился очень напряжённым. Игроки долгое время удерживали свои подачи. И вновь всё решилось в концовке партии. Офнер заработал тройной скрытый матчбол в девятом гейме и использовал свою третью попытку — 5:4 в пользу Себастьяна. Он успешно подал на матч, одержав победу над Кареном Хачановым со счётом 4:6. 6:4, 6:4 за 1 час 56 минут. В концовке поединка россиянин вновь проявлял эмоции и швырял ракетку.

А на «пятисотнике» в Гамбурге за выход в полуфинал боролся третий сеяный Андрей Рублёв. Его соперником был 45-я ракетка мира итальянец Лучано Дардери.

В стартовом сете дебютной очной битвы с итальянцем для Андрея всё сложилось легко, не считая стартового гейма. В нём россиянину пришлось уходить сразу с трёх (!) брейк-пойнтов. Но дальше всё пошло как по маслу. Олимпийский чемпион Токио в миксте позволил сопернику взять лишь один гейм в партии, добившись победы со счётом 6:1. Статистика: 13/8 у Рублёва по ударам навылет/невынужденным ошибкам, 7/9 – у Дардери.

И всё же характер противостояния изменился. Лучано постепенно вошёл в игру, и в середине второго сета именно он первым добился брейка — 4:2 в пользу итальянца. Андрей имел возможность сразу же оформить брейк, однако на брейк-пойнте в седьмом гейме Лучано вколотил смэш с хафкорта после глубокого удара оппонента — 5:2 в пользу Дардери. В результате представитель Италии довёл начатое до конца и выиграл эту партию со счётом 6:3. Статистика: 13/10 у Рублёва по ударам навылет/невынужденным ошибкам во второй партии, 7/7 – у его противника.

В третьем сете болельщикам Андрея, к счастью, нервничать не пришлось. Он сразу же обеспечил себе комфортное преимущество, сделав быстрый брейк — 3:0 в пользу Рублёва. Далее спортсмены уверенно брали геймы на своих подачах. Они не подпускали друг друга к брейк-пойнтам. Хотя наш именитый соотечественник играл в этой встрече и неровно, он всё равно сумел добиться победы. 6:1, 3:6, 6:3 — именно с таким счётом Андрей одолел Лучано Дардери за 1 час 53 минуты. В полуфинале его противником станет либо Феликс Оже-Альяссим, либо Александр Мюллер. Таким образом, Рублёв одержал 15-ю победу в сезоне и вышел в первый грунтовый полуфинал с июля-2024.

На этой неделе также проходит женский турнир категории WTA-500 в Страсбурге (Франция). За место в полуфинале престижного «пятисотника» сражалась и 19-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова. Её соперницей была третья сеяная испанка Паула Бадоса, находящаяся сейчас на 10-й позиции в женской мировой табели о рангах.

Старт сегодняшнего матча для нашей соотечественницы получился неудачным. Паула сразу же ушла в отрыв, оформив брейк — 2:0. Но Людмила быстро восстановила статус-кво — 2:2. Середина партии осталась за Самсоновой. В важнейшем седьмом гейме со второй попытки ей удалось взять чужую подачу и впервые в этом поединке выйти вперёд — 4:3 в пользу россиянки. Наша соотечественница сумела довести начатое до конца и выиграть первый сет — 6:4.

Людмила Самсонова Фото: Alcoba Beitia/Getty Images

В начале второй партии у обеих девушек были возможности сделать брейк, однако своими шансами они не воспользовались — 1:1. В пятом гейме сета Людмила упустила два брейк-пойнта, за что и поплатилась. При счёте 3:2 в свою пользу Бадоса выиграла гейм на приёме — 4:2. Следом полуфиналистка Australian Open 2025 года подтвердила брейк — 5:2. В итоге Паула добилась успеха в этом сете — 6:3.

В решающем сете Самсонова сразу же ушла в отрыв. Она с ходу оформила два брейка — 4:0. Затем Бадоса немного сократила отставание в счёте — 4:2 в пользу россиянки. В восьмом гейме партии Людмила имела двойной матчбол на приёме, однако испанка отвела все угрозы — 5:3 в пользу Самсоновой. Следом она не подала на матч — 5:4. Но всё же Паула не смогла совершить камбэк. 10-й гейм третьей партии остался за Людмилой и, таким образом, 19-я ракетка мира обыграла Бадосу со счётом 6:4, 3:6, 6:4 за 2 часа 22 минуты. Самсонова одержала девятую победу над топ-10 в карьере и второй год подряд сыграет в полуфинале Страсбурга. Далее Людмила встретится с американкой Даниэль Коллинз. Представительница США должна была сыграть с россиянкой Анной Калинской, однако 30-я ракетка мира так и не вышла на корт.

Соревнования в Женеве, Гамбурге и Страсбурге завершатся в субботу, 24 мая. За всеми событиями следите на «Чемпионате».