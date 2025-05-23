«Прогресс у Мирры идёт, как подъём рубля к доллару». Веснина — об ожиданиях от «РГ»

В Париже уже заканчиваются матчи квалификации «Ролан Гаррос», а с ближайшего воскресенья, 25 мая, начнутся и игры основной сетки второго в сезоне турнира «Большого шлема» – и единственного на грунте. В преддверии старта этого мэйджора мы поговорили с олимпийской чемпионкой и победительницей всех «Шлемов» (трёх — в паре и Australian Open — в миксте), россиянкой Еленой Весниной – как о её воспоминаниях о парижском турнире, так и об ожиданиях от выступлений россиян и топовых иностранных игроков в этом году.

«Мне нравится Париж, французская атмосфера, история»

— Елена, поделитесь своими впечатлениями от атмосферы на «Ролан Гаррос» в сравнении с другими крупными грунтовыми соревнованиями или с другими «Шлемами». И, может, парой воспоминаний, историй, связанными именно с этим турниром.

— Для меня вообще «Ролан Гаррос» — особенный турнир. Это мой любимый турнир «Большого шлема». Первый, который я сыграла по юниорам, и как-то мне сразу очень понравилось. Хотя не могу сказать, что очень удачно там играла на грунте, но вот мне просто нравится Париж, нравится «Ролан Гаррос». Французская атмосфера, французская история — мне очень это всё нравится и импонирует. Отношение к спорту, к теннису, к культуре, как французы уже с малых лет ходят на «Ролан Гаррос» со своими детьми и потом отдают их в теннис, они очень спортивная нация. В теннис во Франции играют очень много. Приятно видеть, что это для них такой семейный праздник, пойти вместе на теннис, поболеть за кого-то из своих.

Корты «Ролан Гаррос» Фото: Tim Clayton/Corbis via Getty Images

Турнир очень сложный, грунтовое покрытие, безусловно, одно из самых сложных, потому что очень продолжительные розыгрыши, матчи. Плюс у мужчин пятисетовый формат, поэтому возможны невероятно длительные матчи с непонятным исходом, и очень часто это накладывается на то, что это грунтовое покрытие, плюс иногда может идти дождь, но здорово, что на кортах «Ролан Гаррос» наконец-то построили крышу, и теперь на кортах Филиппа Шатрье и Сюзанн Ленглен возможно играть при закрытой крыше, когда идёт дождь. Поэтому турнир классный, с нетерпением жду его начала.

— У вас, наверное, наиболее приятные воспоминания о «Ролан Гаррос» остались от 2013-го, когда вы там вместе с Екатериной Макаровой победили, или, может быть, что-то другое больше запомнилось?

— Ну, конечно же, наша победа с Катей в 2013 году. Мы победили тогда, по-моему, первых ракеток мира — на тот момент Эррани и Винчи, итальянскую пару, которой до этого проиграли. Было до этого два очень обидных финала, поэтому для нас была очень важна победа. Это была очень важная победа для нашей команды, поэтому, конечно же, самые приятные впечатления с того года, хотя я была два раза в финале «Ролан Гаррос» – и с Викой Азаренко в 2009 году, и с Саней Мирзой в 2011-м, так что для меня этот турнир особенный. Хотя всего один раз получилось там победить, но всё равно он мне всегда нравился.

«Медведев жалуется, что не любит грунт, но играет уже гораздо лучше»

—Так, если уже пойдём к каким-то ожиданиям от грядущего «Ролан Гаррос», то с кого начнём?

— Давайте с мальчиков начнём. Ну, в любом случае фаворитом является Карлос Алькарас. Хотя нельзя сказать, что он настолько стабилен и безошибочен, как тот же Рафаэль Надаль на грунте. Это его лучшее покрытие. Он только что победил в Риме, обыграл в финале Янника Синнера, который наконец вернулся после отбытия своей допинговой дисквалификации. Поэтому Карлос Алькарас, Янник Синнер, Александр Зверев – не будем его всё равно списывать со счетов, потому что он любит играть на грунте, любит играть на «Ролан Гаррос». Кого-то ещё если выделить из грунтовиков, то Хольгер Руне тоже может показывать хороший теннис на грунте.

Даниил Медведев Фото: Franco Arland/Getty Images

Однако не будем забывать и наших ребят. Карен Хачанов очень здорово умеет играть на грунте. Даня Медведев хоть и всем жалуется, что не любит грунт, но он уже гораздо лучше играет на нём. Андрей Рублёв побеждал в Монте-Карло и в Мадриде, поэтому он знает и умеет на грунте играть, однако сейчас важно подойти к турниру в хорошей физической форме, чтобы ничего не беспокоило.

Но сейчас очень многие молодые ребята наступают на пятки. Тот же Джек Дрейпер, который потрясающий совершил прорыв в этом году. Его считали абсолютно негрунтовым специалистом, однако он вышел в финал Мадрида и, судя по тому, как играл, будет прогрессировать и прибавлять на грунте. Томми Пол, американский теннисист, тоже очень здорово в Риме сыграл, и его теннис на грунте очень даже комбинационен и вариативен. То есть я бы его считала тоже одним из таких опасных соперников на грунте, на том же «Ролан Гаррос». Ну и французов не будем списывать со счетов. Артюр Фис — молодой французский теннисист, который уже стоит в двадцатке, даже, по-моему, в топ-15 рейтинга, если не ошибаюсь.

— Да, он 14-й сейчас.

— Ну вот. Безусловно, за ним надо следить, наблюдать, потому что молодой, талантливый, физически очень одарённый, оснащённый. Если домашняя публика его сможет просто вознести до небес и вывести его в тот же финал, то не удивлюсь, потому что для французов иметь своего игрока, классно играющего в теннис, и поддерживать его — всегда большая удача. Они этого очень ждут. Поэтому, наверное, я бы назвала вот этих ребят. Но можно ещё выделить, допустим, Якуба Меншика 19-летнего или Жоао Фонсеку. Однако им будет сложно. Это турнир «Большого шлема», это пятисетовые матчи, и зачастую ребятам нужно обрасти, так сказать, жиром, мышцами и кожей. Быть очень сильными, чтобы уметь играть эти пятисетовые матчи, восстанавливаться и психологически выдерживать это напряжение.

Конечно же, те ребята, что уже побеждали ранее, у них есть опыт и какое-то небольшое преимущество перед другими теннисистами. Ещё, наверное, выделила бы из итальянцев Музетти, помимо Синнера, потому что Музетти тоже провёл потрясающий отрезок сезона. Я бы даже его поставила где-то повыше, чем Томми Пола, да и даже Дрейпера, потому что Музетти потрясающе провёл этот сезон. Да, он не выиграл титул, но его игра очень здорово ложится именно на грунтовое покрытие, на грунтовые корты.

— Угу. По-моему, Каспера Рууда мы ещё забыли.

— Каспер Рууд, да, конечно. Каспер Рууд, безусловно, один из тех игроков, кто дважды был в финалах «Большого шлема», даже трижды, если не ошибаюсь.

— Да, у него два финала «Ролан Гаррос» и один US Open.

— Да, он финалист «Ролан Гаррос», поэтому тоже очень здорово играет. Он победил в Мадриде в этом году, наконец-таки распечатал титул на «Мастерсе». Его игра всегда на высоком уровне. Ему, может быть, где-то не хватает против именитых топовых игроков, как Синнер и Алькарас, но обыграть его — это надо очень сильно постараться и показать свой лучший теннис в этот момент. Поэтому, да, наверное, я бы сказала, что Карлос Алькарас — фаворит. Янник Синнер, безусловно, нельзя его сбрасывать со счетов, хотя грунт — это тоже не его любимое покрытие. Я бы их никого не отметала, потому что они все могут играть на грунте, однако должно всё сложиться.

Новака Джоковича тоже нельзя сбрасывать со счетов, но всё же, если учитывать его неудачное начало грунтового сезона и непонятное физическое состояние, на данный момент сложно его ставить по игре рядом с Алькарасом, Синнером, Руудом и Дрейпером.

«Это тонкий психологический момент, но Мирра умничка»

— Давайте по женскому туру теперь.

— Среди девочек, конечно же, Мирра Андреева, за которой будут, наверное, наиболее пристально все смотреть, следить. У девчонки есть уже два титула «Мастерса» — в этом году она выиграла и Дубай, и Индиан-Уэллс, поэтому к ней будет приковано внимание. Плюс она была тут в полуфинале в прошлом году. Первый раз Мирре надо будет подтверждать большое количество очков, как раз на «Ролан Гаррос». Это тонкий психологический момент, но Мирра умничка, и надеюсь, что она физически подойдёт в хорошей форме, будет готова и у неё всё сложится.

Мирра Андреева Фото: Tim Clayton via Getty Images

Также можно было бы выделить среди наших девчонок и Веронику Кудерметову, которая может играть хорошо, однако у неё давно не было результатов — пока у неё не складывается в одиночном разряде, но всё возможно. Диана Шнайдер тоже может очень здорово сыграть, вот только непонятно, что у неё там с тренерами происходит. Вся эта ситуация, чехарда – не помешает ли ей?

— Немножко напрягает, да. Хотя в Риме она уже, получается, фактически без тренера была и там довольно хорошо сыграла.

— Она уже относительно взрослая девочка, умеет играть в теннис, понимает, что должна делать. И если тренера нет, ничего страшного не произойдёт, если у неё всё равно есть мама или папа — кто-то на трибуне есть. Но, безусловно, хорошо, когда есть постоянный тренер, который бы тебя подготавливал к турнирам планомерно и строил под тебя график и весь тренировочный календарь. Кроме того, думаю, Диана и Мирра, наверное, одни из тех, кто могут ещё претендовать на титул в парном разряде. И кто у нас ещё? Настя Потапова, Аня Калинская. Наверное, вот этих девчонок я бы выделила, они тоже могут показать хороший результат.

«Швёнтек стала гораздо более нервной»

— Соглашусь. А по действующей чемпионке Иге Швёнтек что думаете? У неё пока получается провал в этом сезоне, по её, конечно, меркам.

— Мне кажется, сложно ей будет защитить этот титул. Вряд ли у неё получится, учитывая то, как сейчас здорово играют Гауфф, Соболенко и другие девчонки. Сейчас она явно уступает не только по игре, но и психологически. Она стала гораздо более нервной, не выдерживает этого давления, начинает выходить из себя. Даже Жасмин Паолини, которая сейчас действующая победительница турнира в Риме, – какой теннис она показывает! Поэтому, конечно, сейчас ей будет сложно защитить титул. Но она всё равно действующая победительница. А всего четыре раза побеждала в Париже. Эти корты ей максимально близки, комфортны, и всегда есть приятные воспоминания. Однако сейчас это другая Швёнтек, чем тот же год назад.

Ига Швёнтек Фото: Robert Prange/Getty Images

— Ну да, причём у неё какие-то довольно странные вообще поражения в этом сезоне в плане и уровня соперниц, и того, как она без борьбы отдаёт отдельные сеты. В Риме 1:6 от Коллинз получила внезапно, хотя та вроде не грунтовичка особо.

— Ну, Коллинз стреляет иногда так по «девяткам», что я не удивилась, если честно.

«Мирру можно уже расценивать как фаворита»

— Если у неё летит, то да, но это грунт всё-таки, причём римский, не быстрый относительно того же Мадрида – да и на «Ролан Гаррос» вроде тоже побыстрее и пониже отскок, чем в Риме.

— Ну да, там достаточно быстро. То есть, по сути, наверное, основными фаворитами в женском турнире можно сейчас считать Соболенко, Гауфф, Паолини и Мирру при хорошем раскладе и нормальной сетке. И, конечно, если она с этим психологическим давлением справится.

Арина Соболенко Фото: Robert Prange/Getty Images

Я думаю, Мирру можно уже расценивать и рассматривать как фаворита — можно и нужно. Она уже настолько шагнула вперёд, и её прогресс идёт просто, знаете, как если шкалу посмотреть, когда там доллар падает или что там рубль идёт вверх. Вот у неё сейчас чётко идёт всё наверх, то есть она с каждым турниром где-то прогрессирует. У неё сейчас есть небольшая, скажем так, уже принципиальная соперница в лице Коко Гауфф, которая её обыграла четырежды. Но, слушайте, это часть спорта, часть становления и часть твоего роста. Ты должна научиться уже играть с этими соперницами. Рано или поздно она, конечно же, её обыграет, научится её обыгрывать. Но на это нужно время, потому что есть соперницы, с которыми реально объективно просто тебе неудобно играть. Поэтому не будем пока навешивать какие-то регалии и кубки, но то, что Мирра – один из фаворитов… Ну вот Соболенко выглядит более явным фаворитом, а она как и Гауфф и Паолини, та же Пегула.

Нельзя сбрасывать со счетов ту же китаянку Чжэн Циньвэнь, которая выиграла здесь Олимпиаду год назад. Она тоже любит играть на этом покрытии, умеет играть на грунте. И Элину Свитолину, которая тоже потрясающе играет. У девчонок сейчас достаточно открытая сетка, и Мирра в Индиан-Уэллсе и в Дубае уже добилась больших побед. Для меня будущий победитель «Шлема» показателен своими победами над топами. У Мирры они есть: над Швёнтек, Соболенко, Паолини, Пегулой, Рыбакиной. Она не обыграла только Кори Гауфф. В любом случае эти победы есть, поэтому есть от чего отталкиваться. А там уже как сложится.