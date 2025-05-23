Медведев, Рублёв, Мирра, Диана: все россияне в обеих сетках «Ролан Гаррос» — 2025

С 25 мая по 8 июня в Париже пройдёт Открытый чемпионат Франции. Это единственный турнир «Большого шлема», который проводится на грунте. В четверг, 22 мая, прошла жеребьёвка, по итогам которой теннисисты и теннисистки узнали своих соперников — как по первому кругу, так и потенциальных. В мужской сетке «Ролан Гаррос» сыграют четыре россиянина, в женской — 13 россиянок.

Мужчины

Для понимания общей картины сразу приведём список возможных четвертьфиналов по посеву:

Янник Синнер (Италия, 1) — Джек Дрейпер (Великобритания, 5);

Александр Зверев (Германия, 3) — Новак Джокович (Сербия, 6);

Лоренцо Музетти (Италия, 8) — Тейлор Фриц (США, 4);

Каспер Рууд (Норвегия, 7) — Карлос Алькарас (Испания, 2).

Даниил Медведев (11-й номер посева)

«Ролан Гаррос» продолжает оставаться самым неудобным для Медведева мэйджором. На всех остальных турнирах «Большого шлема» он выходил как минимум в полуфинал, а тут лишь раз, ещё в 2021 году, добрался до 1/4 финала. В 2024-м Даниил остановился в четвёртом круге «Ролан Гаррос». Во время этого грунтового сезона Медведев сыграл на трёх «Мастерсах» и наилучший результат показал в Мадриде, уступив в четвертьфинале Касперу Рууду, будущему победителю. А в Монте-Карло и в Риме Даниил не преодолел стадию 1/8 финала.

Сам Медведев сдержанно оценил свою форму в преддверии «Ролан Гаррос». «С одной стороны, я проигрываю топ-игрокам. Рууд в Мадриде выиграл. С другой стороны, если хочешь хорошо сыграть на «Ролан Гаррос», в третьем-четвёртом круге кто-то из таких людей может тебе попасться, поэтому никакого, скажем так, секрета нет. Нужно продолжать тренироваться, стараться играть ещё лучше. Всё не так плохо, но могло быть лучше», — говорил он в эфире «Больше!».

В первом круге «Ролан Гаррос» Медведев сыграет со своим «клиентом» Кэмероном Норри, которого совсем недавно обыграл в Риме, и теперь счёт личных встреч 4-0 в пользу Даниила. Во втором круге он может сразиться с победителем встречи Александр Ковачевич — Эмиль Руусувуори, в третьем — с Уго Умбером (22), а то и с трёхкратным чемпионом ТБШ Стэном Вавринкой. В четвёртом круге соперником Медведева может стать Новак Джокович (6), в четвертьфинале — Александр Зверев (3), в полуфинале — Янник Синнер (1), в финале — Карлос Алькарас (2).

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева высказала мнение, что сетка у Медведева получилась лёгкая. «Новак Джокович выступил не очень хорошо на турнирах до «Ролан Гаррос», а сейчас играет турнир в Женеве, где постоянно идут дожди. Но настрой на «Ролан Гаррос» у него гораздо сильнее, чем на другие турниры. Ни для кого не секрет, что такие топы всегда нацелены на главные трофеи. Медведеву и Джоковичу нужно ещё дойти друг до друга в четвёртом круге. Многое будет зависеть от того, на кого они попадут раньше. Хоть сетка для Медведева и выглядит лёгкой, но у Дани может быть всё», — сказала Вихлянцева в интервью «Чемпионату».

А финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков предположил, что Норри станет серьёзным испытанием для Медведева. «Разве Норри — проходной двор для Медведева? Если посмотреть выступления Даниила на «Ролан Гаррос», он четырежды проиграл в первом круге. Даже если посмотреть на его матчи в этом году, он проиграл очень много. Норри прошёл квалификацию в Женеве и получил уверенность. А недавно сдался Махач. Для Медведева будет очень непростой матч. Для россиян — это самый сложный противник», — такое мнение высказал Чесноков в интервью «Чемпионату».

Андрей Рублёв (17)

Рублёв дважды выходил в четвертьфинал «Ролан Гаррос», но ни здесь, ни на других турнирах «Большого шлема» пока не преодолевал этот заколдованный барьер. В 10 четвертьфиналах на мэйджорах у него 10 поражений. Год назад россиянин выбыл в третьем круге «Ролан Гаррос». К текущей неделе Андрей подходил с тревожной статистикой в нынешнем грунтовом сезоне: две победы и четыре поражения. Однако на турнире в Гамбурге он выиграл уже три матча и вышел в полуфинал.

Заслуженный тренер России Виктор Янчук объяснил, зачем Рублёв заявился на турнир в Гамбурге перед «Ролан Гаррос». «Я думаю, ему полезно сыграть этот турнир, это хорошая тренировка для него. Он быстро проигрывал на крупнейших турнирах, поэтому ему нужны матчи перед Открытым чемпионатом Франции. Будем надеяться, что он найдёт игровой ритм и обретёт уверенность в своих силах», — цитирует Янчука ТАСС.

Рублёв выпал не только из первой восьмёрки посева, но и из топ-16, получив 17-й номер. В первом круге Андрей, защищающий 100 очков, сразится с квалифаером или лаки-лузером. Во втором круге россиянин может сыграть либо с Адамом Уолтоном, либо опять-таки с квалифаером или лаки-лузером. В третьем круге Андрея может ждать Артюр Фис (14), ну а в четвёртом — сам Янник Синнер (1).

Карен Хачанов (24)

Лучшие результаты на ТБШ Хачанов показывал на хардовых мэйджорах, где на его счету два полуфинала: US Open 2022 года и Australian Open — 2023. Однако и на «Ролан Гаррос» россиянин доказывал, что в состоянии далеко пройти по сетке. В сезонах 2019 и 2023 годов Карен побывал в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции, а вот в 2024-м проиграл во втором круге. Во время нынешнего грунтового сезона Хачанов не очень успешно выступил на трёх «Мастерсах», зато на «пятисотнике» в Барселоне выбрался в 1/2 финала, где уступил Хольгеру Руне. В Женеве на этой неделе россиянин, победив Кея Нисикори, вышел в четвертьфинал, однако там уступил Себастьяну Офнеру.

Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказал мнение, что, скорее всего, никто из тройки Медведев — Рублёв — Хачанов не пройдёт далеко на «Ролан Гаррос».

«К сожалению, наши лидеры сейчас не входят в число фаворитов турнира. Наша первая ракетка Даниил Медведев хоть и улучшил свою игру на грунте, но если дойдёт до четвёртого круга, то это уже будет хорошо. Нестабильно играют Андрей Рублёв и Карен Хачанов, так что вряд ли кто-то из наших пройдёт далеко», — приводит слова Янчука ТАСС.

Так это или нет, узнаем в ближайшие пару недель. Что касается Хачанова, то в первом круге его ожидает Александар Вукич, во втором может быть либо Себастьян Офнер, либо Ян-Леннард Штруфф, в третьем — Томми Пол (12), в четвёртом — Каспер Рууд (7), в 1/4 финала — Карлос Алькарас (2).

«Думаю, Хачанов лучше, чем Вукич. Это совершенно точно. Карен всегда неплохо играет на «Ролан Гаррос», проходя в третий или четвёртый круг», — отметил Чесноков в интервью «Чемпионату».

Роман Сафиуллин

Сафиуллин, четвертьфиналист Уимблдона-2023, дебютировал на «Ролан Гаррос» в 2021 году, выиграл тогда свой первый матч на турнире и больше не побеждал в основной сетке, потерпев два поражения, в том числе одно в 2024-м. Пока это самый неудобный для Романа мэйджор. По ходу этого грунтового сезона россиянин дошёл до полуфинала на одном из «челленджеров» в Португалии, а вот на уровне ATP потерпел два поражения в двух встречах на «Мастерсах».

«Ролан Гаррос» для Сафиуллина откроется встречей с Фрэнсисом Тиафо (15). Этот американский теннисист не очень уверенно чувствует себя на грунте, так что шансы у Романа вполне рабочие. Если россиянин пройдёт американца, то во втором круге сыграет либо с Пабло Карреньо-Бустой, либо с Франсиско Комесаньей. В третьем круге одним из возможных соперников Сафиуллина является Себастьян Корда (23), в четвёртом — Тейлор Фриц (4), в четвертьфинале — Лоренцо Музетти (8)/Хольгер Руне (10).

Женщины

Как и у мужчин, начнём с прогнозируемых четвертьфиналов:

Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 8);

Жасмин Паолини (Италия, 4) — Ига Швёнтек (Польша, 5);

Мирра Андреева (Россия, 6) — Джессика Пегула (США, 3);

Мэдисон Киз (США, 7) — Кори Гауфф (США, 2).

Мирра Андреева (6)

Пожалуй, именно с Андреевой-младшей связаны наибольшие ожидания России на «Ролан Гаррос». Год назад Мирра, которой 29 апреля исполнилось 18 лет, дошла в Париже до полуфинала — излишне говорить, что пока это лучший её результат на турнирах «Большого шлема». Так что сейчас ей предстоит защищать 780 очков. Проиграв во втором круге Штутгарта, Андреева затем сыграла на «тысячниках» в Мадриде и Риме. В обоих случаях Мирра доходила до четвертьфинала. И в обоих проиграла одной и той же теннисистке — Кори Гауфф.

«У меня много замечательных воспоминаний о «Ролан Гаррос», потому что то был мой первый полуфинал на турнирах «Большого шлема». Это был также один из первых турниров с Кончитой [Мартинес], поэтому я не могу дождаться, чтобы вернуться и попытаться выступить ещё лучше, чем в прошлом году. Это дало мне дополнительную мотивацию, да, потому что теперь я знаю, что могу это сделать. Я была очень близка, и теперь мне нужно стараться изо всех сил, чтобы пройти ещё дальше», — приводит слова Андреевой пресс-служба турнира.

Сетка у Мирры, получившей шестой номер при посеве, получилась вот какая. В первом круге она встретится с Кристиной Букшей, во втором – ей может достаться либо Сюзан Ламенс, либо Эшлин Крюгер, в третьем — Юлия Путинцева (32), в четвёртом — Паула Бадоса (10)/Дарья Касаткина (17), в четвертьфинале — Джессика Пегула (3), в полуфинале — Кори Гауфф (2), в финале — Арина Соболенко (1)/Жасмин Паолини (4)/Ига Швёнтек (5).

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева оценила сетку Андреевой. «Мне кажется, у Мирры хорошая жеребьёвка на «Ролан Гаррос». В четвертьфинале Мирра может попасть на Пегулу, это суперопасный соперник для неё. Но Андреева сейчас находится в хорошем и позитивном настроении. Мы это видим по постам в социальных сетях. У неё очень сильный настрой на этот турнир», — сказала Вихлянцева в интервью «Чемпионату».

Диана Шнайдер (11)

Шнайдер дважды играла в основной сетке «Ролан Гаррос», в 2023 и 2024 годах. На дебютном для себя турнире россиянка выбыла во втором круге, а год назад проиграла в первом же матче. Лучшим результатом Дианы на ТБШ пока является четвёртый круг US Open — 2024. По ходу нынешнего грунтового сезона результаты 21-летней теннисистки неуклонно улучшаются: Чарльстон и Штутгарт она покинула после второго матча на турнире, в Мадриде дала бой Иге Швёнтек в 1/8 финала – 0:6, 7:6 (7:3), 4:6, а в Риме дошла до четвертьфинала, где проиграла Жасмин Паолини, будущей победительнице.

Шнайдер, 11-я сеяная на «Ролан Гаррос», в первом круге сразится с квалифаером/лаки-лузером, во втором – может выйти против украинки Даяны Ястремской или против Дестани Айавы из Австралии. В третьем круге не исключено российское дерби с Людмилой Самсоновой (19), в четвёртом – возможна встреча с Чжэн Циньвэнь (8), в четвертьфинале — с Ариной Соболенко (1).

Людмила Самсонова (19)

Год назад Самсонова впервые дошла до третьего круга на «Ролан Гаррос». Но это не рекорд — на других ТБШ россиянка трижды добиралась до 1/8 финала. По ходу нынешнего грунтового сезона дела у Людмилы складывались не лучшим образом. До отчётной недели она провела четыре матча на грунте, в которых одержала одну победу при трёх поражениях. Сейчас Самсонова выступает в Страсбурге и уже вышла в полуфинал, в котором сыграет с Даниэль Коллинз.

В первом матче на «Ролан Гаррос» — 2025 Самсонова, посеянная 19-й, сыграет с Маяр Шериф. Во втором круге соперницей россиянки может стать либо Тьянцоа Ракотоманга-Ражана, либо квалифаер/лаки-лузер. Если Людмила выйдет в 1/16 финала, то там может устроить российское дерби с Дианой Шнайдер (11). Теннисистка, которая пробьётся в четвёртый круг из этой части сетки, может сыграть с Чжэн Циньвэнь (8). А в четвертьфинале вероятна встреча с Ариной Соболенко (1).

Екатерина Александрова (20)

На счету Александровой пока только один выход в четвёртый круг на мэйджорах. Такой результат она показала на Уимблдоне-2023. На «Ролан Гаррос» россиянка трижды доходила до третьего круга, а год назад покинула турнир после первого же матча. Екатерина неплохо начала текущий грунтовый сезон, побывав в полуфиналах в Чарльстоне и в Штутгарте. В Мадриде же она уступила в 1/8 финала, а с Рима снялась.

Александрова, 20-й номер посева, начнёт нынешний «Ролан Гаррос» матчем с Лючией Бронцетти. Победительница этой встречи во втором круге сыграет либо с Элизабеттой Коччаретто, либо с квалифаером/лаки-лузером. В третьем круге не исключён поединок с чемпионкой «РГ»-2021 Барборой Крейчиковой (15), в четвёртом — с Кори Гауфф (2), в 1/4 финала — с Мэдисон Киз (7).

Анна Калинская (30)

Калинская за карьеру выиграла пока лишь один матч в основной сетке Открытого чемпионата Франции. Было это в прошлом году, когда россиянка завершила борьбу во втором круге. Анна, четвертьфиналистка Australian Open — 2024, по ходу этого грунтового сезона дошла до четвертьфинала в Чарльстоне, а в Мадриде и Риме одержала одну победу в трёх матчах. В Страсбурге Калинская преподнесла приятный сюрприз, во втором круге выбив первую сеяную Джессику Пегулу. Но на четвертьфинал с Даниэль Коллинз Анна не вышла, и американка оказалась в полуфинале, где сыграет с Людмилой Самсоновой.

На «Ролан Гаррос» у Калинской 30-й номер посева, и Анна заполучила довольно интересную сетку. В первом круге её ждёт Мари Боузкова, подробнее о которой читайте в отдельном материале. Во втором круге россиянка может сыграть в дерби с Эрикой Андреевой, ну а в третьем круге, скорее всего, кого-то из них будет ожидать Кори Гауфф (2).

Анастасия Потапова

В 2024-м Потапова добралась до четвёртого круга на «Ролан Гаррос» и обновила личный рекорд на мэйджорах. В нынешнем грунтовом сезоне ей пока особо нечем похвастаться, разве что стоит упомянуть выступление в Мадриде. В столице Испании Анастасия одержала три победы подряд, выбив, в частности, Чжэн Циньвэнь и Софью Кенин, а в 1/8 финала уступила украинке Марте Костюк.

В 1/64 финала «Ролан Гаррос» Потапова выйдет на корт с Линдой Носковой (29). Во втором круге кто-то из них сыграет или с Сораной Кырстей, или с квалифаером/лаки-лузером. А в третьем круге, скорее всего, в этой части сетки будет Жасмин Паолини (4).

Вероника Кудерметова

Три года назад Кудерметова дошла до 1/4 финала «Ролан Гаррос» — пока это её высшее достижение на турнирах «Большого шлема». После этого россиянка дважды подряд проиграла в первом круге в Париже. По ходу нынешнего грунтового сезона Вероника провела уже четыре турнира, но нигде не смогла пройти далеко, выиграв пять матчей в основной сетке и проиграв четыре.

Первой соперницей Кудерметовой на «РГ»-2025 станет Виктория Томова. Теннисистка, которая выиграет, во втором круге может сойтись с Барборой Крейчиковой (15), а в третьем — с Екатериной Александровой (20).

Анастасия Павлюченкова

33-летняя Павлюченкова готовится к своему 17-му Открытому чемпионату Франции — это самая опытная наша участница. В сезоне-2021 Анастасия остановилась здесь в шаге от титула, уступив Барборе Крейчиковой. По ходу нынешнего грунтового сезона россиянка отыграла Мадрид и Рим, где одержала одну победу и потерпела два поражения.

В первом круге Павлюченкова сразу попала на Чжэн Циньвэнь (8). Во втором круге победитель этого противостояния может выйти на корт с Александрой Эалой, которая в Майами сенсационно обыграла Игу Швёнтек. В третьем круге Анастасия, если дойдёт до этой стадии, может попасть на Питон Стирнс (28), пошумевшей в Риме (полуфинал!), а в четвёртом – хотелось бы дерби с Дианой Шнайдер (11)/Людмилой Самсоновой (19).

Полина Кудерметова

Два года назад Кудерметова-младшая дебютировала в основной сетке ТБШ и проиграла в первом же матче на Australian Open. В 2025-м 21-летняя россиянка повторила тот результат, так что сейчас у неё два поражения в двух встречах на мэйджорах. По ходу этого грунтового сезона Полина выступила в Чарльстоне, Мадриде и Риме, однако выиграла только один матч из четырёх. Одно из поражений ей нанесла старшая сестра Вероника, ещё одно — Диана Шнайдер.

Сетка у Кудерметовой-младшей очень сложная. В первом круге жребий преподнёс ей чемпионку «РГ»-2017 Елену Остапенко (21), во втором — Кэролайн Доулхайд/Гретье Миннен (это ещё терпимо), в третьем круге может быть Елена Рыбакина (12) или Белинда Бенчич, а в 1/8 финала — Ига Швёнтек (5)/Марта Костюк (26)/Эмма Радукану.

Анна Блинкова

Блинкова за карьеру четырежды выходила в третий круг на турнирах «Большого шлема», и два из этих случаев пришлись на «Ролан Гаррос». Год назад Анна выбыла во втором круге Открытого чемпионата Франции. Перед нынешними соревнованиями россиянка провела пять турниров на грунте. На первых четырёх выиграла всего один матч, а проиграла — четыре. На этой же неделе Блинкова выступила в Страсбурге, победив Магдалену Френх в первом круге и проиграв Эмме Наварро во втором.

«Ролан Гаррос» — 2025 Блинкова откроет встречей с Донной Векич (18). Во втором круге кому-то из них достанется или Каролин Гарсия, или Бернарда Пера, вероятная соперница по третьему кругу — Элина Свитолина (13), а по 1/8 финала — Жасмин Паолини (4).

Камилла Рахимова

В 2023 году Рахимова пробилась в третий круг «Ролан Гаррос», а в минувшем сезоне уступила в первом же матче, так что сейчас ей не нужно защищать никаких очков. По ходу нынешнего грунтового сезона Камилла успела провести шесть турниров. На двух «тысячниках» она одержала всего одну победу в основной сетке, а лучшим результатом на трёх «челленджерах» стал четвертьфинал, в который она вышла здесь же, в Париже. На этой неделе Рахимова сыграла на турнире в Рабате, где не смогла пройти дальше второго круга, проиграв Марии-Камиле Осорио-Серрано.

В первом круге «РГ» Рахимову ожидает одна из самых сложных соперниц, если не самая сложная, а именно Арина Соболенко (1). Если Камилла сотворит сенсацию, то во втором круге сразится либо с Хиль Белен Тайхман, либо с квалифаером/лаки-лузером. В третьем круге её потенциальной соперницей является Лейла Фернандес (27), в четвёртом — Аманда Анисимова (16)/Клара Таусон (22), в четвертьфинале — Чжэн Циньвэнь (8)/Диана Шнайдер (11). Разумеется, точно такая же сетка и у Соболенко.

Эрика Андреева

Старшая сестра Мирры уже трижды побывала во втором круге ТБШ, но на «Ролан Гаррос» у неё пока два поражения в двух матчах. По ходу нынешнего грунтового сезона Андреева провела уже семь игр, однако выиграла лишь одну, а в основных сетках на уровне WTA её статистика на том же отрезке — ни одной победы при двух поражениях.

У Эрики тоже сложная сетка на «Ролан Гаррос». Первый матч на турнире она проведёт с Сонай Картал, а если победит, то дальше сразится либо с Анной Калинской (30) в дерби, либо с Мари Боузковой. А в третьем круге, по всей вероятности, соперницей кого-то из них станет Кори Гауфф (2).

Оксана Селехметьева (Q)

Выиграв три матча в квалификации «Ролан Гаррос», Селехметьева в третий раз в карьере пробилась в основную сетку ТБШ. И на «РГ»-2022, и на Australian Open — 2023 она уступала в первом же матче. По ходу нынешнего грунтового сезона за плечами Оксаны уже пять турниров. На «тысячнике» в Мадриде она выбыла в первом же круге квалификации, а вот на «челленджерах» кое-каких успехов добилась. И на турнире WTA-125 в Анталье, и на Открытом чемпионате Каталонии, соревновании той же категории, россиянка побывала в полуфинале.

Соревнования в основных сетках Открытого чемпионата Австралии начнутся 25 мая. У мужчин титул защищает Карлос Алькарас, у женщин действующей чемпионкой является Ига Швёнтек. Женский турнир завершится 7 июня, мужской — 8 июня. За всеми событиями следите на «Чемпионате».