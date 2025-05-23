Что ещё известно о новом наставнике 11-й ракетки мира?

Мариуш Копил побеждал Сафина и подавал за 240 км/ч. Теперь он готовит Диану Шнайдер к «РГ»

Не каждый теннисист перед турниром «Большого Шлема» решится на перестановки в команде, но иногда изменения оказываются просто необходимы. В такую ситуацию перед «Ролан Гаррос» попала Диана Шнайдер после прекращения работы с Динарой Сафиной.

К счастью, 11-й ракетке мира удалось оперативно найти выход из ситуации. К ней перед грунтовым «Шлемом» присоединился румынский наставник Мариуш Копил.

Что о нём известно? Мариушу 34 года, карьеру игрока он официально не завершил, но в последний раз сыграл на турнире в конце 2024-го, а последнюю победу одержал на «челленджере» в январе того же года. Максимальный рейтинг – 56. Наилучший результат на турнирах «Большого Шлема» – второй круг на Australian Open и US Open в его топовый сезон-2019. Титулов на уровне ATP – 0, на уровне ITF – восемь.

Одно из важных достижений в карьере Копила – финал турнира серии ATP-500 в Базеле против Роджера Федерера. В 2018 году Мариуш провёл в Швейцарии волшебную неделю: прошёл через квалификацию, переиграл Чилича, Фрица, Зверева, но в двух непростых сетах проиграл легендарному Роджеру — 6:7 (5:7), 4:6.

Роджер Федерер и Мариуш Копил в Базеле (2018 год) Фото: Georgios Kefalas/EPA/ТАСС

Кстати, Федерер был одним из кумиров Копила. Ещё румын вдохновлялся Питом Сампрасом.

Ниже другие любопытные факты о Мариуше.

Родители были профессиональными спортсменами и играли за национальные команды страны: мама – гандболистка, папа – регбист.

Болеет за «Баварию».

Мечтает основать свой благотворительный фонд.

Женат, есть сын Артур.

Говорит на пяти языках: румынском, английском, немецком, испанском и итальянском.

Начал играть в теннис в семь лет, до 12 параллельно занимался футболом.

Представлял сборную Румынии на Кубке Дэвиса, а в 2009-м в паре с Хорей Тецэу тогда ещё 18-летний Мариуш за четыре часа переиграл Марата Сафина и Дмитрия Турсунова — 4:6, 6:7, 7:6, 7:6, 6:4.

Копил играл одноручным бэкхендом, а любимым ударом называл подачу, вокруг которой и строил весь свой теннис. В 2016 году он даже вписал своё имя в историю: отметился подачей со скоростью 244 км/ч!

В последние годы в профессионалах Мариуш начал тренерскую карьеру. Бо́льшую часть времени он проводил в Бухаресте, работал там с румынской федерацией тенниса и местными клубами, занимался с юными спортсменами. Однако постоянным тренером одного игрока Копил никогда не был, и опыт работы с Дианой Шнайдер для него первый.

Пока нет ожиданий, что работа Шнайдер и Копила окажется долгосрочной: стороны изначально договорились посотрудничать во время «Ролан Гаррос». И в целом вопросов пока больше, чем ответов. Ждём первой пресс-конференции Дианы и её результатов на корте. Пожалуй, это самое важное, что все сейчас хотят видеть от нашей теннисистки.

На Открытом чемпионате Франции Шнайдер в первом круге встретится с победителем квалификации, чьё имя ещё неизвестно.

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