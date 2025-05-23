Самсонова вышла в первый финал за 11 месяцев! А Рублёв в Гамбурге разгромил канадца

В пятницу, 23 мая, на турнире ATP-250 в Женеве проходили полуфинальные матчи. Третьим запуском сегодня играли 90-я ракетка мира британский теннисист Кэмерон Норри и 24-кратный чемпион ТБШ серб Новак Джокович, ныне занимающий шестое место в мужской мировой табели о рангах.

Успешно преодолев сито квалификации, Кэмерон в основной сетке швейцарских соревнований провёл три встречи. Он переиграл хозяина кортов Доминика Штефана Штрикера (7:6 (7:2), 6:3), на отказе прошёл чеха Томаша Махача (3:6, 6:2, 4:3) и победил австралийца Алексея Попырина (7:6 (8:6), 6:4).

Джокович попросил уайлд-кард на турнир в Женеву и пропускал стартовый круг. В своём первом матче в Швейцарии Новак сломил сопротивление Мартона Фучовича 6:2 6:3 и вышел в 220-й четвертьфинал в карьере. Затем именитый серб в день рождения взял реванш у итальянца Маттео Арнальди за недавнее поражение на «Мастерсе» в Мадриде – 6:4, 6:4.

Счёт личных встреч – 4-0 в пользу Джоковича. Он обыгрывал Норри на групповом этапе Итогового чемпионата ATP – 2021 (6:2, 6:1), в полуфинале Уимблдона-2022 (2:6, 6:3, 6:2, 6:4), в четвёртом круге «Мастерса» в Риме в 2023 году (6:3, 6:4) и в четвертьфинале Кубка Дэвиса – 2023 (6:4, 6:4).

В стартовых четырёх геймах очередного очного противостояния теннисисты не могли добраться до брейк-пойнтов — 2:2. Первым шанс на приёме получил Новак. В затяжном пятом гейме первого сета Кэмерон заработал тройной геймбол, однако чуть было не проиграл свою подачу. У Джоковича было два брейк-пойнта, но их он упустил — 3:2 в пользу Норри. Следом 24-кратный чемпион ТБШ под ноль взял свой гейм — 3:3. Уже в следующем гейме Новак впервые в матче заработал двойной брейк-пойнт. С первой попытки шестая ракетка мира оформил брейк, пробив с форхенда по линии после небольшого обмена — 4:3 в пользу Джоковича. В итоге представитель Сербии довёл начатое до конца и выиграл стартовую партию со счётом 6:4 за 38 минут. Её он завершил эйсом. За весь сет на своей подаче многократный победитель мэйджоров отдал лишь два (!) очка (20 из 22). Статистика: 9/9 у Кэмерона, 13/2 — у Новака по ударам навылет/невынужденным ошибкам.

Новак Джокович Фото: Julian Finney/Getty Images

Казалось, что всё в этом матче уже предрешено. Однако при счёте 2:1 в пользу Норри во втором сете Новак создал себе проблемы. Он допустил двойную ошибку, которая привела к двойному брейк-пойнту противника. Первый шанс на приёме Кэмерон не реализовал, а вот второй сумел — 3:1 в пользу британца. Затем он подтвердил брейк — 4:1. В восьмом гейме партии Норри заработал сетбол на приёме после очередной двойной ошибки оппонента. Закрыть партию у Кэмерона не получилось. Джокович выстоял в тяжелейшей ситуации, а вскоре сделал обратный брейк, сократив отставание до минимума — 5:4 в пользу Норри. В итоге спортсмены дошли до тай-брейка, где и решилась судьба сета. На «теннисном пенальти» удачливее оказался именно Кэмерон, который в 13-м гейме ушёл с матчбола — 7:6 (8:6) за 66 минут. Статистика: 13/16 у Кэмерона, 15/19 — у Новака по ударам навылет/невынужденным ошибкам.

Но сенсации в этой игре не произошло. Джокович немного поддавил оппонента и быстро повёл со счётом 3:0 в решающей партии. В третьей партии он играл раскованно и на классе победил Норри. В концовке партии Кэмерон заметно подустал и отдал ещё одну свою подачу. 6:4, 6:7 (6:8), 6:1 — именно с таким счётом Ноле одержал победу за 2 часа 14 минут. Новак пробился в 143-й финал в карьере – 35-й на грунте. За 100-й титул в карьере серб поспорит с Хубертом Хуркачем, который ранее переиграл Себастьяна Офнера со счётом 6:3, 6:4.

А вот в Гамбурге за выход в финал боролся россиянин Андрей Рублёв (3). Его соперником был 30-я ракетка мира канадец Феликс Оже-Альяссим.

На «пятисотнике» в Гамбурге наш соотечественник прошёл Дамира Джумхура из Боснии и Герцеговины (6:4, 6:3), хозяина кортов Юстина Энгеля (6:3, 7:5) и итальянца Лучано Дардери (6:1, 3:6, 6:3). Феликс, в свою очередь, победил немца Даниэля Альтмайера (6:3, 6:3), а также французов Джованни Мпетчи Перрикара (6:2, 6:4) и Александра Мюллера (7:6 (7:4), 6:7 (6:8), 6:3).

Счёт личных встреч разгромный — 6-1 в пользу Рублёва (2-0 на грунте). В прошлом году Андрей победил во втором круге Роттердама (3:6, 7:6, 7:5) и в финале «Мастерса» в Мадриде (4:6, 7:5, 7:5), а в этом сезоне выиграл в полуфинале Дохи (7:5, 4:6, 7:6 (7:5)).

В отчётном матче Рублёв владел ощутимым преимуществом. Россиянин повёл 3:0, а в четвёртом гейме мог оформить ещё один брейк. Сделать это Андрею не удалось. Оже-Альяссим ушёл с двойного брейк-пойнта и сократил отставание в счёте — 3:1 в пользу Рублёва. В следующем гейме Феликс первый раз навязал борьбу Андрею на его подаче. У канадца был брейк-пойнт, но олимпийский чемпион Токио в миксте отвёл угрозу. После мощной подачи он выбежал к сетке и забил с лёта. Рублёв удержал свою подачу и после этого выиграл ещё два гейма подряд — 6:1. По итогам первого сета 8/5 по виннерсам в пользу Андрея, невынужденных ошибок также меньше сделал Рублёва — 10/4 «в пользу» Оже-Альяссима.

Вторая партия получилась очень напряжённой. Долгое время игроки даже не подпускали друг друга к брейк-пойнтам. Первые шансы на приёме получил именно отечественный спортсмен. Это произошло в девятом гейме. Со второй попытки Андрей взял чужую подачу — 5:4 в пользу Рублёва. Третьему сеяному оставалось лишь подать на матч, с чем он успешно справился. 6:1, 6:4 — именно с таким счётом Андрей Рублёв в седьмой раз в карьере победил Феликса Оже-Альяссима. Россиянин пробился в 28-й финал в карьере — первый на грунте с победного «Мастерса» в Мадриде. В финале турнира в Гамбурге он сразится с итальянцем Флавио Коболли.

На этой неделе также проходит женский турнир категории WTA-500 в Страсбурге (Франция). За место в финале престижного грунтового «пятисотника» сражалась и 19-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова. Её противницей была финалистка Australian Open 2022 года в женском одиночном разряде Даниэль Коллинз из США.

Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Самсоновой. Она легко выиграла у Даниэль в первом круге Вашингтона-2023 — 6:1, 6:3.

Стартовый отрезок дебютной очной битвы остался за Коллинз. Во втором гейме сета она с пятой попытки добилась брейка — 2:0. На решающем мяче Даниэль перехватила инициативу по ходу розыгрыша и в итоге пробила кроссом слева навылет. Но Людмила, известная своим бойцовским характером, не сдалась. Она выиграла сразу четыре гейма (!) подряд, поведя со счётом 4:2. Середину партии лучше провела представительница США. Она восстановила статус-кво — 4:4. А вот концовка партии осталась за Самсоновой. Она взяла два последних гейма в сете — 6:4. Статистика: 12/17 у россиянки по ударам навылет/невынужденным ошибкам, 11/13 — у американки.

Людмила Самсонова Фото: Ion Alcoba Beitia/Getty Images

Во второй партии Людмила победила уже намного увереннее. Коллинз хуже двигалась, порой запоздало реагировала на удары нашей соотечественницы, а сама Самсонова сыграла пусть и не идеально, но достаточно остро и в хорошем темпе, одолев соперницу со счётом 6:4. 6:2 за 1 час 26 минут. Да, у Людмилы было многовато ошибок, однако это не отразилось на исходе сета. Статистика противостояния: 22/25 у Людмилы по ударам навылет/невынужденным ошибкам, 16/22 — у Даниэль. Если взять статистику только второй партии, то у российской теннисистки 10/8, а у американской — 5/9. Таким образом, Самсонова шагнула в свой первый финал с Хертогенбосха-2024, который проходил в минувшем июне, то есть почти год назад. В финале соревнований во Франции Людмила сразится с Еленой Рыбакиной.

Турниры в Женеве, Гамбурге и Страсбурге завершатся в субботу, 24 мая. За всеми событиями следите на «Чемпионате».