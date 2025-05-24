Возможный путь Мирры на «Ролан Гаррос»: Гауфф в полуфинале, Соболенко — в финале

Мирра Андреева — один из фаворитов предстоящего «Ролан Гаррос». Не главный, но один из — точно. Год назад Андреева дошла до полуфинала в столице Франции. И сейчас Мирре, которой чуть менее месяца назад исполнилось 18 лет, вполне по силам перекрыть прошлогодний результат. Для титула необходимо выиграть семь матчей в основной сетке, и в этом материале постараемся предположить, какие теннисистки могут стать соперницами нашей звёздочки.

Количество возможных соперниц Мирры на каждой стадии возрастает в геометрической прогрессии: во втором круге их две, в третьем — четыре и так далее. Рассказывать о каждой из 127 теннисисток мы не будем — настолько длинный материал вам станет скучно читать задолго до его окончания. Но наиболее вероятные варианты постараемся не упустить.

Первый круг. Кристина Букша (Испания)

Первой соперницей Андреевой на турнире станет 27-летняя испанка молдавского происхождения Кристина Букша. На уровне WTA у неё нет ни титулов, ни даже финалов. Букша успешнее выступает в парном разряде. В этом виде она завоевала шесть трофеев, в том числе выиграла «тысячник» в Мадриде-2024 вместе с Сарой Соррибес Тормо. Кристину и Мирру ожидает первый очный матч.

Второй круг. Эшлин Крюгер (США)

Эшлин Крюгер Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Одна из возможных соперниц Андреевой во втором круге — 21-летняя американка Эшлин Крюгер. Титул, который Крюгер завоевала на турнире WTA-250 в Осаке, пока остаётся для неё единственным. В этом сезоне Эшлин впервые пробилась в финал «пятисотника» (в Абу-Даби), однако уступила там Белинде Бенчич.

Крюгер не хватило не так и много, чтобы попасть в посев, — сейчас она 37-я ракетка мира. И недооценивать её точно не стоит. Особенно если учесть, что единственный предыдущий очный матч Андреевой и Крюгер выиграла американка. Во втором круге US Open — 2024 Эшлин победила Мирру со счётом 6:1, 6:4. Вместе с тем можно не сомневаться, что теннисистка и её команда извлекли уроки из того поражения, которые пригодятся, если Андреева и Крюгер встретятся на этом «Ролан Гаррос».

Сюзан Ламенс (Нидерланды)

Если Андреева победит в первом круге, а Крюгер проиграет, то следующей соперницей Мирры станет 25-летняя Сюзан Ламенс из Нидерландов. В прошлом сезоне Ламенс в Осаке впервые вышла в финал на уровне WTA и сразу же одержала победу. Однако серьёзного опыта выступлений на крупнейших турнирах у неё нет. Сюзан лишь в этом году, на Australian Open, дебютировала в основной сетке ТБШ, и тогда её путь окончился во втором круге. С Андреевой она ещё не играла.

Третий круг. Юлия Путинцева (Казахстан, 32)

Юлия Путинцева Фото: Quinn Rooney/Getty Images

С 1/16 финала Мирра уже может начать играть с сеяными, и первым таким барьером для неё может стать бывшая российская, а ныне казахстанская теннисистка Юлия Путинцева. Этой спортсменке уже 30 лет, однако только в этом году она впервые в карьере пробилась в топ-20 мирового рейтинга, откуда, правда, вскоре выпала, но осталась в посеве на ТБШ, заняв последнее место в нём. И это при том, что в прежние годы Путинцева трижды доходила до четвертьфинала на мэйджорах, в том числе дважды — на «Ролан Гаррос». За карьеру Юлия завоевала три одиночных титула, два из которых — на грунте. А с Андреевой она пока не пересекалась на корте.

Кэти Волынец (США)

Также на этой стадии Мирре может попасться 23-летняя американка украинского происхождения Кэти Волынец. В последние годы Волынец стабильно появляется в основной сетке на ТБШ, но дальше третьего круга ещё не проходила, да и то в 1/16 финала она побывала лишь раз, на Australian Open — 2023. Титулов и даже финалов в WTA у неё пока нет, однако списывать со счетов на этом основании её нельзя.

И вот почему. Волынец и Мирра уже дважды играли друг с другом, и если в последней на данный момент встрече, в Дохе-2025, победила россиянка, то в первом матче успех отпраздновала американка — 7:5, 7:5. Да и тот поединок в Дохе непросто складывался для Андреевой, одержавшей волевую победу — 4:6, 7:6 (7:4), 6:4.

Четвёртый круг. Паула Бадоса (Испания, 10)

Паула Бадоса Фото: Al Bello/Getty Images

Бадоса, бывшая вторая ракетка мира, — одна из двух сеяных, которые могут попасться Мирре на стадии 1/8 финала. 27-летняя испанка четыре года назад дошла до четвертьфинала «Ролан Гаррос», в прошлом году завершила здесь борьбу в третьем круге, а в январе впервые в карьере пробилась в полуфинал ТБШ — на Australian Open. Однако с Паулой ни в чём нельзя быть уверенным — спортсменку часто преследуют травмы.

В личных встречах с Андреевой Бадоса ведёт со счётом 1-0. Паула оказалась сильнее Мирры в Риме, победив 6:2, 6:3. Причём по ходу той встречи россиянка ни разу не вела в счёте.

Дарья Касаткина (Австралия, 17)

Весной этого года 28-летняя Касаткина сменила российское спортивное гражданство на австралийское. Больших успехов после перехода она пока не добилась, но на грунте в матче с ней легко не бывает никому. В сезоне-2022 Дарья дошла до полуфинала «Ролан Гаррос», а вот год назад проиграла во втором круге.

Как и Бадоса, Касаткина ведёт в противостоянии с Андреевой со счётом 1-0. В финале «пятисотника» в Нинбо Дарья одолела Мирру в трёх партиях, но при этом с «баранкой» — 6:0, 4:6, 6:4. К слову, на данный момент это последний финал бывшей россиянки.

Наоми Осака (Япония)

Наоми Осака Фото: Dan Istitene/Getty Images

Из всех, кто не попал в посев на этом «Ролан Гаррос», пожалуй, именно у Осаки наилучшие шансы далеко пройти по сетке. Хотя с жребием 27-летней японке не повезло, ведь в первом круге она сразится с уже упоминавшейся Бадосой, 10-й сеяной. Потенциально это один из наиболее интересных матчей в первом круге. Наоми вернулась в теннис после рождения ребёнка, однако с тех пор не завоевала ни одного титула, да и финал был всего один. В начале сезона в Окленде Осака выиграла первый сет с Кларой Таусон (6:4), но потом снялась.

Вообще, статистика японки поражает. На её счету всего семь титулов WTA, но при этом четыре из них — турниры «Большого шлема»! Осака, бывшая первая ракетка мира, в 2018 и 2020 годах победила на US Open, а в 2019-м и в 2021-м взяла Australian Open. Что касается личных встреч с Андреевой, то на «Ролан Гаррос», если до этого дойдёт, Мирра и Наоми могут встретиться впервые.

1/4 финала. Джессика Пегула (США, 3)

Откровенно говоря, если рассуждать о потенциальных четвертьфиналах, Андреевой повезло с сеткой. На этой стадии ей по посеву могли достаться Арина Соболенко (1)/Кори Гауфф (2)/Джессика Пегула (3)/Жасмин Паолини (4), и жребий выбрал Пегулу, слабейшее звено в первой четвёрке. На грунте 31-летняя американка никогда особо не блистала, вот разве что в этом сезоне выиграла домашний для себя «пятисотник» в Чарльстоне. На «Ролан Гаррос» Джессика, финалистка прошлогоднего US Open, в 2022 году побывала в четвертьфинале, а в минувшем сезоне пропустила турнир в Париже. С Миррой она пока не играла.

Каролина Мухова (Чехия, 14)

Каролина Мухова Фото: Carmen Mandato/Getty Images

Потенциально 28-летняя Мухова могла бы котироваться на уровне чемпионок турниров «Большого шлема» — уж точно не хуже чешки Маркеты Вондроушовой, победительницы Уимблдона-2023. Но Каролина печально известна тем, что часто проигрывает решающие матчи. Из шести своих финалов она отдала пять, так что титул в Сеуле-2019 до сих пор так и остаётся для неё единственным. А ведь на всех турнирах «Большого шлема» Мухова доходила как минимум до четвертьфинала. Два года назад чешка вышла в финал «Ролан Гаррос», однако уступила там Иге Швёнтек.

Да и здоровье Каролину очень часто подводит. В частности, Мухова не смогла закончить единственный на данный момент матч с Андреевой. В полуфинале Нинбо Мирра победила со счётом 6:2, 1:0 (отказ).

Элисе Мертенс (Бельгия, 24)

Мертенс успешнее выступает в парном разряде. Там на счету 29-летней бельгийки 21 титул, три из которых, в том числе Итоговый-2022, она завоевала вместе с Вероникой Кудерметовой. В парах Элисе, забиравшаяся на первое место в рейтинге, выиграла четыре турнира «Большого шлема». Одиночных титулов у неё девять, но лишь два из них — «пятисотники», а остальные семь — уровнем ниже. Лучшим результатом Мертенс на ТБШ является полуфинал Australian Open — 2018, а на «Ролан Гаррос» она в последние восемь лет стабильно уступала в третьем либо в четвёртом круге. С Миррой Элисе ещё не играла.

Магдалена Френх (Польша, 25)

В прошлом году 27-летняя Френх открыла счёт титулам на уровне WTA, взяв «пятисотник» в Гвадалахаре. На ТБШ полька лишь раз выходила во вторую неделю, на прошлогоднем Australian Open, а на «Ролан Гаррос» пока ни разу не пробивалась дальше второго круга.

Френх и Андреева уже дважды играли друг с другом. Обе встречи остались за россиянкой. На Australian Open Мирра победила со счётом 6:2, 1:6, 6:2, а месяц назад на грунте Мадрида — 7:5, 6:3.

Онс Жабер (Тунис)

Онс Жабер Фото: Dan Istitene/Getty Images

В этой части сетки много теннисисток, которые не попали в посев, но могут далеко пройти на турнире или, по крайней мере, делали это на предыдущих ТБШ. Одна из них — 30-летняя Онс Жабер из Туниса. В случае с Жабер главное, чтобы не подвело здоровье. Тунисская спортсменка побывала второй ракеткой мира, трижды играла в финалах мэйджоров, на «Ролан Гаррос» дважды выходила в четвертьфинальную стадию. Одиночных титулов у Онс пять, главный из которых — «тысячник» в Мадриде-2022. В финалах, правда, Жабер не было уже почти два года, после Нинбо-2023, когда туниска одолела Диану Шнайдер.

С Андреевой Жабер уже сражалась дважды, и обе встречи выиграла россиянка. В четвертьфинале Брисбена в этом году Мирра победила со счётом 6:4, 7:6 (7:2). Однако больше впечатлил матч на прошлогоднем Australian Open. Тогда ещё 16-летняя россиянка справилась всего за 55 минут, повесив «баранку» и отдав только два гейма!

Маркета Вондроушова (Чехия)

После сенсационной победы на Уимблдоне-2023 25-летняя Вондроушова ничего больше не выигрывала и даже в финал ни разу не выходила. Тот титул на травяном ТБШ стал для неё лишь вторым в WTA (после Биля-2017). Хотя с чешкой нужно держать ухо востро, ведь год назад она дошла до четвертьфинала «Ролан Гаррос» и наверняка будет стремиться как минимум защитить очки. Но, как и некоторые другие теннисистки, Маркета, увы, подвержена травмам.

Обе предыдущие встречи с Вондроушовой Андреева выиграла, причём с похожим счётом. В Мадриде-2024 россиянка победила 7:5, 6:1, а в Дубае в этом году — с «баранкой», 7:5, 6:0.

Мария Саккари (Греция)

29-летняя Саккари была третьей в мире, однако сейчас ей об этом можно лишь мечтать. Как и Мухова, гречанка неудачно выступает в решающих матчах. Из 10 финалов на уровне WTA Мария выиграла всего два, в том числе «тысячник» в Гвадалахаре-2023. Что касается результатов Саккари на турнирах «Большого шлема», то самыми успешными для неё являются «Ролан Гаррос» и US Open. На этих мэйджорах она в 2021 году выбиралась в полуфинал. В сезоне-2022 Мария в Париже уступила во втором круге, а в последние годы дважды выбывала в первом. Если Андреева и Саккари выйдут друг на друга по сетке, то впервые проведут очный матч.

Элина Аванесян (Армения)

Элина Аванесян Фото: Al Bello/Getty Images

До августа 2024 года 22-летняя Аванесян представляла Россию (если вынести за скобки нейтральный статус), а с того времени выступает под флагом Армении. Титулов она пока не брала, но если от неё и стоит ожидать сюрприза, то именно на «Ролан Гаррос». На последних двух парижских ТБШ Элина выходила во вторую неделю, то есть в четвёртый круг (1/8 финала).

В личных встречах с Аванесян Андреева впереди со счётом 3-0. В этом сезоне теннисистки встретились в Дубае, и россиянка победила 6:2, 6:1. А предыдущий поединок Мирра наверняка запомнит навсегда. В июле 2024 года Андреева-младшая обыграла Аванесян в финале турнира в Яссах и завоевала свой первый титул на уровне WTA. Ситуацию омрачает лишь то, что Элина, которая, как и её соперница, впервые сражалась за главный трофей, из-за травмы не смогла закончить тот матч и снялась при счёте 5:7, 7:5, 4:0 в пользу Мирры.

1/2 финала. Кори Гауфф (США, 2)

По оценкам экспертов, Гауфф и Андреева — главные претенденты на то, чтобы выйти в финал из нижней половины сетки. (В верхней половине наивысшие шансы у Соболенко и Швёнтек.) 21-летняя Гауфф, чемпионка US Open 2023 года, впервые вышла в финал ТБШ именно на «Ролан Гаррос». В 2022-м Кори уступила здесь Иге Швёнтек. В минувшем сезоне американка, как и Мирра, остановилась в полуфинале в Париже. В текущем году Гауфф уже побывала в двух финалах, и оба раза это были грунтовые «тысячники». Но и в Мадриде, и в Риме она терпела поражения в решающих встречах — титулы завоевали Арина Соболенко и Жасмин Паолини соответственно.

Андреева пока не может найти ключей к победе над Гауфф. Она уступила ей во всех четырёх предыдущих очных встречах. На «Ролан Гаррос» — 2023 Мирра в матче с Кори взяла первый сет на тай-брейке, но потом проиграла восемь партий подряд. Последнее поражение американка нанесла в четвертьфинале Мадрида — 6:4, 7:6 (7:5).

Мэдисон Киз (США, 7)

Мэдисон Киз Фото: Foto Olimpik/Getty Images

В этом сезоне Киз в статусе 19-й сеяной сенсационно выиграла Australian Open — это первый титул 30-летней американки на мэйджорах. На «Ролан Гаррос» она однажды дошла до полуфинала, однако этот успех остался в предыдущем десятилетии. В 2024-м Мэдисон не смогла пройти третий круг в Париже. Хотя на грунте играть умеет: в сезоне-2019 Киз победила в Чарльстоне, а год назад завоевала трофей в Страсбурге — это тоже «пятисотник».

Единственная предыдущая встреча Андреевой и Киз состоялась на траве. На Уимблдоне-2023 американка одержала волевую победу — 3:6, 7:6 (7:4), 6:2. Но за два года Мирра прибавила буквально во всём, поэтому шансы на реванш у неё высокие — если, конечно, обе спортсменки выйдут в полуфинал.

Эмма Наварро (США, 9)

24-летняя Наварро держится в десятке в основном благодаря тому, что на трёх турнирах «Большого шлема» подряд, очки за которые ещё не сгорели, выходила как минимум в четвертьфинал. Такого результата она добилась на Уимблдоне-2024 и на Australian Open этого года, а на US Open в прошлом сезоне вышла в полуфинал. Американку нельзя назвать любительницей игры на грунте, хотя год назад она вышла в четвёртый круг «Ролан Гаррос». А титулов на высшем уровне у неё пока всего два, главный из которых — «пятисотник» в Мериде в этом сезоне.

В личных встречах с Наварро у Андреевой минимальное преимущество — 1-0. В прошлом году Мирра не испытала проблем во встрече с Эммой в Цинциннати — 6:2, 6:2.

Барбора Крейчикова (Чехия, 15)

После сенсационного титула на «Ролан Гаррос» — 2021 Крейчикова трижды подряд уступила в первом круге в Париже. В минувшем сезоне 29-летняя чешка не менее внезапно выиграла Уимблдон, так что чего от неё ожидать, вообще непонятно. Она одна из немногих теннисисток, бравших титулы WTA на всех трёх покрытиях. (Одна из таких спортсменок — наша Диана Шнайдер).

Многое будет зависеть от того, в каких кондициях Крейчикова подойдёт к турниру. Барбору часто подводит здоровье. Так, в четырёх очных встречах с Андреевой она дважды снималась, уступая в счёте, так что тут счёт 3-1 в пользу россиянки. В этом сезоне Крейчикова вернулась на корт только в мае — и проиграла в первом же круге Страсбурга. Но характера ей не занимать. На Australian Open — 2024 Мирра потерпела от чешки обидное поражение, хотя забрала первый сет, — 4:6, 6:3, 6:2 в пользу Крейчиковой.

Екатерина Александрова (Россия, 20)

Екатерина Александрова Фото: Clive Brunskill/Getty Images

30-летняя Александрова лишь однажды, на Уимблдоне-2023, вышла во вторую неделю ТБШ, а на остальных мэйджорах не проходила дальше третьего круга. Одним из козырей россиянки является подача, и лучше всего это проявляется на траве, где Екатерина завоевала два титула из пяти. На грунте же она ни разу не доходила до решающего поединка. А на прошлогоднем «Ролан Гаррос» её путь окончился в первом круге.

Самое же удивительное то, что единственный очный матч Александровой и Андреевой, на грунте Штутгарта в этом году, закончился победой Екатерины — 6:3, 6:2.

Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 23)

Два года назад 28-летняя бразильская теннисистка пробилась в 1/2 финала «Ролан Гаррос», а в минувшем сезоне проиграла в первом же матче. На грунте у Хаддад-Майи нет ни финалов, ни тем более титулов, зато имеются два трофея на траве — прямо как у Александровой. Единственный поединок с Андреевой состоялся в Мадриде два года назад. Тогда Мирра оказалась сильнее Беатрис — 7:6 (8:6), 6:3.

Анна Калинская (Россия, 30)

Анна Калинская Фото: Dennis Agyeman/Getty Images

26-летняя Калинская в последнее время испытывает проблемы со здоровьем. В предыдущие 52 недели россиянка четырежды снималась непосредственно по ходу матча. Australian Open в этом году она пропустила, а на турнире в Страсбурге на этой неделе не вышла на четвертьфинал. Титулов на уровне WTA у Анны ещё нет, а финалов — всего два. На «Ролан Гаррос» она трижды попадала в основную сетку, но смогла победить только в одном матче, в прошлом году.

Ранее Андреева лишь раз играла с Калинской, и ту встречу в финале квалификации Пекина-2023 Анна также не смогла закончить из-за травмы, снявшись при счёте 6:0, 3:1 в пользу Мирры.

Софья Кенин (США, 31)

Сезон-2020 стал лучшим в карьере 26-летней Кенин. Тогда американка русского происхождения стала чемпионкой Australian Open, а осенью вышла в финал «Ролан Гаррос» (турнир проводился на несколько месяцев позже из-за пандемии), но с тех пор не взяла ни одного титула, уступив в трёх финалах подряд. А в минувшем сезоне Софья, никогда ранее не игравшая с Андреевой, выбыла в третьем круге «Ролан Гаррос».

Финал. Арина Соболенко (Беларусь, 1)

27-летняя Соболенко наверняка попробует выиграть турнир, который ей ещё не покорялся. Так-то Арина трёхкратная чемпионка ТБШ, но эти победы достигнуты на хардовых мэйджорах. Три титула белоруски из 20 завоёваны на грунте, причём во всех случаях это один и тот же «тысячник» — у Соболенко особая любовь с Мадридом. На «Ролан Гаррос» же лучший результат Арины — полуфинал-2023. А год назад она остановилась здесь в четвертьфинале.

У Андреевой и Соболенко уже богатая история противостояния. Счёт здесь 4-2 в пользу Арины. Белоруска все свои встречи выиграла в двух партиях, а россиянка оба раза радовала болельщиков волевыми победами, в том числе на прошлогоднем «Ролан Гаррос». Тогда Мирра победила в четвертьфинале со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:4.

Жасмин Паолини (Италия, 4)

Жасмин Паолини Фото: Dan Istitene/Getty Images

В этот раз 29-летней Паолини предстоит защищать очки за прошлогодний выход в финал «Ролан Гаррос». Вскоре после того успеха итальянка ещё и в финале Уимблдона побывала, но выиграть ТБШ ей пока не удаётся. В 2024-м случился резкий взлёт Паолини, и сейчас на её счёту три титула, в том числе два «тысячника». В минувшем сезоне Жасмин победила в Дубае, а в этом году — в Риме.

С Андреевой Паолини играла уже трижды, и все эти матчи состоялись в сезоне-2024. Мирра победила в Мадриде и в Цинциннати, а вот в полуфинале «Ролан Гаррос» сильнее была Жасмин — 6:3, 6:1.

Ига Швёнтек (Польша, 5)

Швёнтек только 23 года (по ходу «Ролан Гаррос» исполнится 24), но она уже пятикратная чемпионка ТБШ. Четыре из этих титулов она завоевала как раз в Париже, причём с 2022 по 2024 год взяла три «РГ» подряд. Всего у польской теннисистки 22 титула (и всего четыре поражения в финалах), в том числе 10 — на грунте. Однако после победы на «РГ»-2024 она ни разу не выходила в финал, да ещё и допинг-скандал выбил её из колеи.

В личных встречах счёт 2-1 в пользу Андреевой. Мирра выиграла оба поединка в 2025 году. В четвертьфинале Дубая она обошлась без потери сета (6:3, 6:3), а в полуфинале Индиан-Уэллса победила в трёх партиях — 7:6 (7:1), 1:6, 6:3.

Чжэн Циньвэнь (Китай, 8)

Чжэн Циньвэнь Фото: Tullio M. Puglia/Getty Images

За Чжэн стоит последить хотя бы потому, что золото Олимпиады-2024 она завоевала на кортах «Ролан Гаррос». На этом ТБШ 22-летняя китаянка не проходила дальше 1/8 финала, а в минувшем сезоне остановилась в третьем круге. Всего у неё пять титулов в WTA, в том числе три — на грунте. Помимо Игр, Чжэн дважды брала главный трофей в Палермо. С Миррой она уже встречалась, и тот матч в четвертьфинале Пекина-2024 завершился волевой победой китаянки — 5:7, 6:0, 6:4.

Диана Шнайдер (Россия, 11)

У 21-летней Шнайдер, которая в сезоне-2024 вышла на новый для себя уровень, пока нет крутых достижений ни на «Ролан Гаррос» (второй круг), ни на других ТБШ (1/8 финала). В прошлом году Шнайдер отметилась тем, что брала титулы на всех трёх покрытиях: два — на харде и по одному — на траве и грунте. В последнем случае это был турнир WTA-250 в Будапеште.

Мирра и Диана часто вместе выходят на корт, но не по разные стороны сетки, а на одной половине, хотя один очный матч уже состоялся. 1,5 года назад Андреева одолела Шнайдер в Брисбене — 6:2, 6:3.

Елена Рыбакина (Казахстан, 12)

Елена Рыбакина Фото: Ion Alcoba Beitia/Getty Images

25-летняя Рыбакина, чемпионка Уимблдона-2022, на прошлогоднем «Ролан Гаррос» повторила личный рекорд на турнире, выйдя в четвертьфинал. Бывшая российская, а ныне казахстанская теннисистка умеет играть на грунте. Три из своих восьми титулов она завоевала на самом медленном покрытии, и главный её успех — победа на «тысячнике» в Риме в 2023-м. Елена больше года, с победного Штутгарта-2024, не могла пробиться в финал. И вот только теперь, в Страсбурге, добралась до решающего поединка.

Андреева и Рыбакина уже трижды играли друг с другом. Все матчи проходили на харде, и первую встречу выиграла Елена, а потом уже Мирра одержала две победы. В Индиан-Уэллсе в этом году россиянка разгромила соперницу — 6:1, 6:2.

Элина Свитолина (Украина, 13)

В 2023 году Свитолина, которой сейчас 30 лет, вернулась в спорт после рождения ребёнка. До этого она завоевала 16 титулов, а уже в статусе мамы — два. На «Ролан Гаррос» украинка четырежды выходила в четвертьфинал, а год назад закончила борьбу в четвёртом круге. Но это не рекорд: на Уимблдоне Элина дважды принимала участие в полуфинале, а на US Open — один раз. Что касается матчей с Андреевой, то единственную их встречу выиграла Мирра. В 1/4 финала Индиан-Уэллса в этом году она победила со счётом 7:5, 6:3.

Аманда Анисимова (США, 16)

Аманда Анисимова Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Анисимова, которой сейчас 23 года, в сезоне-2019 вышла в полуфинал «Ролан Гаррос». Как нетрудно подсчитать, было ей тогда всего 17 лет. В дальнейшем у неё не было громких выступлений на мэйджорах, разве что Уимблдон-2022, на котором американка русского происхождения добралась до четвертьфинала. Главный свой трофей Аманда завоевала в этом году в Дохе, выиграв турнир категории WTA-1000. На грунте у неё один титул, а именно Богота-2019.

В личных встречах с Андреевой Анисимова впереди — 1-0. Теннисистки пересеклись в Майами в этом году, и Аманда взяла верх в трёх партиях — 7:6 (7:5), 2:6, 6:3.

Донна Векич (США, 18)

«Ролан Гаррос» — единственный мэйджор, на котором 28-летняя Векич ни разу не выходила в четвертьфинал. Её максимум на этом турнире — четвёртый круг, а год назад хорватка остановилась в третьем круге. Донна четырежды брала титулы на уровне WTA, а в августе 2024-го впервые вышла в финал на грунте, но уступила в матче за золото Олимпиады — Игры проходили на кортах «Ролан Гаррос».

Андреева и Векич один раз играли друг с другом. В Пекине в прошлом году россиянка добилась волевой победы — 3:6, 6:4, 6:4.

Людмила Самсонова (Россия, 19)

26-летняя Самсонова ещё ни разу не выходила в 1/4 финала на ТБШ, а на «Ролан Гаррос» её максимумом является третий круг, в который она пробилась в 2024-м. Россиянка пять раз брала титулы WTA, но на грунте пока не выиграла ни одного турнира, а в финал вышла вот только сейчас, в Страсбурге. Что касается личных встреч с Андреевой, то тут счёт 1-0 в пользу Мирры, разгромившей Людмилу в Брисбене-2024 со счётом 6:2, 6:1.

Елена Остапенко (Латвия, 21)

Елена Остапенко Фото: Christian Kaspar-Bartke/Getty Images

Со времени триумфа Остапенко на «Ролан Гаррос» прошло уже восемь лет. Сейчас Елене уже почти 28, и тот титул остаётся единственным для неё на ТБШ, хотя на всех остальных мэйджорах она как минимум выходила в четвертьфинал. В минувшем сезоне латвийка уступила во втором круге «РГ». А в апреле завоевала второй в карьере титул на грунте, выиграв престижный «пятисотник» в Штутгарте. С Андреевой же Остапенко ещё не встречалась.

Клара Таусон (Дания, 22)

На «Ролан Гаррос» 2024 года Таусон впервые в карьере вышла в 1/8 финала на ТБШ, и пока это её лучший результат на мэйджорах. 22-летняя датчанка, на счету которой три титула WTA (все — на харде), появляется в финалах редко, зато сериями. В 2021 году Клара трижды играла в финалах, потом последовали три сезона подряд без титульных матчей, а зимой 2025-го Таусон ещё дважды боролась за трофей. В последнем финале (Дубай) одолела её как раз Андреева — 7:6 (7:1), 6:1.

После этого теннисистки ещё дважды успели сразиться друг с другом. Обе встречи забрала Мирра. В Индиан-Уэллсе она повесила сопернице «баранку», а вот в Риме пришлось потрудиться — 5:7, 6:3, 6:2.

Марта Костюк (Украина, 26)

22-летняя Костюк, четвертьфиналистка прошлогоднего Australian Open, на «Ролан Гаррос» доходила до четвёртого круга, а в минувшем году выбыла во втором. Украинка редко появляется в финалах, а выигрывает их ещё реже. В марте 2023 года Марта победила на турнире в Остине, после чего, уже в 2024-м, проиграла два «пятисотника». С Костюк Андреева ещё не пересекалась на корте.

Лейла Фернандес (Канада, 27)

После сенсационного выхода в финал US Open — 2021 Фернандес не блистала на мэйджорах, за одним исключением — четвертьфинал «Ролан Гаррос» 2022 года. В минувшем сезоне 22-летняя канадка уступила в третьем круге в столице Франции. Лейла трижды завоёвывала титулы на уровне WTA, но ни одного грунтового среди них нет. И с Миррой она ещё не играла.

Питон Стирнс (США, 28)

Питон Стирнс Фото: Dan Istitene/Getty Images

23-летняя Стирнс ворвалась в посев благодаря выходу в полуфинал Рима. На «Ролан Гаррос» американка дважды подряд выходила в 1/16 финала. А её личный рекорд на мэйджорах — четвёртый круг US Open 2023 года. Финалов на счету Питон всего два, зато оба — на грунте. В Боготе в 2023 году она потерпела поражение в титульном матче, а в Рабате в 2024-м победила.

В личных встречах со Стирнс Андреева ведёт 2-1. Россиянка с разгромным счётом выиграла обе последние встречи: и в Дубае-2025 (6:1, 6:1), и, что ещё важнее, на прошлогоднем «Ролан Гаррос» — 6:2, 6:1.

Линда Носкова (Чехия, 29)

Как и Костюк, 20-летняя Носкова в прошлом году пробилась в 1/4 финала Australian Open. А вот на «Ролан Гаррос» мощных достижений у неё нет. Последние два турнира чешка заканчивала тем, что выбывала во втором круге. Титул у Линды пока всего один. В минувшем сезоне она стала лучшей на хардовом «пятисотнике» в Монтеррее.

При этом с Андреевой они успели уже изрядно наиграть. В личных встречах Мирра ведёт со счётом 3-1. Первый матч, в Брисбене-2024, взяла Носкова, а дальше побеждала только россиянка. В Риме она одолела соперницу со счётом 6:1, 7:5.

Соревнования в женском одиночном разряде на «Ролан Гаррос» начнутся в ближайшее воскресенье, 25 мая. Женский финал запланирован на 7 июня. За всеми событиями Открытого чемпионата Франции следите на «Чемпионате».