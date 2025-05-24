«Его потолок сейчас — второй-третий круг?» Чего ждать от Медведева на «Ролан Гаррос»?

Прошло уже чуть больше двух лет с момента завоевания экс первой ракеткой мира, россиянином Даниилом Медведевым его последнего титула ATP. Тогда, в 2023-м, Даниил сумел вернуться на высокий уровень после спада, выиграл четыре турнира на харде в первые месяцы сезона, а в мае ещё и грунтовый «Мастерс» в Риме ухитрился взять, хотя всегда считал песчаные корты самыми неудобными для себя. Сейчас у Медведева снова спад, в рейтинге он находится на границе первой и второй десятки и почти не одерживает по-настоящему ярких побед над топ-игроками. Сможет ли Даниил в ближайшем будущем вернуться на высокий уровень? Обозреватели «Чемпионата» Павел Панышев и Артём Тайманов, давно освещающие теннис, обсудили нынешнюю ситуацию Медведева и его перспективы.

Медведев не играет ни один грунтовый турнир на неделе в преддверии «РГ», в отличие от тех же Рублёва и Хачанова. Это правильно?

Павел Панышев: На мой взгляд — нет. Ни о какой усталости и сильной нагрузке организма в случае с Медведевым не может быть и речи. Одно дело, когда он выигрывал римский «Мастерс», и совсем другое — нынешнее состояние Даниила. Его потолок сейчас — второй-третий круг на грунте, так почему бы за неделю до старта «Шлема» как следует не потренироваться и не набрать более-менее оптимальную форму? В итоге мы получим Медведева, который выйдет на парижские корты неготовым и в очередной раз провалится.

Артём Тайманов: А я считаю, что играть мелкие турниры не так уж и важно. Тренировки порой дают даже больше пользы, чем выступление на каком-либо соревновании средней руки. Разумеется, если вместо игры где-либо отправляться условно полежать на пляже – это другое дело (хотя порой и такая разгрузка тоже нужна, в том числе посреди сезона), но если компенсировать отсутствие матчей на неделе более длительными тренировками, работой над техникой, над какими-то тактическими моментами, то это не менее полезно, чем лишний раз выступить на турнире ATP-500 или ATP-250.

Что делать с первой подачей и подачей в целом, это действительно проблема и можно ли её решить?

Павел: То, что подача у Даниила сильно просела по сравнению с тем, как россиянин подавал три-четыре года назад, — это факт. Подачу (в частности, первую) должен ставить профильный тренер, коим для Медди мог стать Горан Иванишевич. Для меня до сих пор непонятно, почему Даниил так упорно игнорил бывшего тренера Новака Джоковича. Вот кто мог поставить Медведеву подачу и в целом придать действиям нашего соотечественника уверенности и стабильности. Теперь же Иванишевича в свою команду пригласил Стефанос Циципас.

Артём: Тут соглашусь – подача действительно стала куда менее грозным оружием, чем в лучшие времена. До сих пор помню, как Медведев неожиданно «переключил» подачу летом 2019 года, проигрывая Джоковичу в полуфинале Цинциннати, начав подавать вторую почти как первую, обескуражил Новака в том числе этим и в итоге одержал волевую победу, а затем завоевал там свой первый титул на «Мастерсах».

Что касается решения проблемы с подачей – мы ведь не знаем точно, что стало этому причиной. Если у Даниила что-то не в порядке со здоровьем, мешающее ему подавать как раньше, то это может быть в принципе нерешаемо. С другой стороны, можно вспомнить Марию Шарапову, которая после травм и операций на плече смогла серьёзно поменять движение при подаче, работая с Томасом Хогстедтом, и стала подавать пусть далеко не так резко и опасно, как в начале карьеры, но хотя бы стабильно и уверенно, с неудобным для соперниц вращением. Однако это не какой-то универсальный рецепт, и тот же Хогстедт не был профильным тренером по подаче, а работал над изменением всего стиля игры Шараповой и её передвижения по корту.

Медведев стал хуже двигаться по корту. Это правда?

Павел: Да, того прежнего выносливого и проверенного временем Медведева мы уже не видим. В принципе, он и в праймовые годы далеко не всегда выдерживал теннисные марафоны: вспомните проигранный финал Яннику Синнеру в Австралии или практически аналогичную встречу в Мельбурне в битве за титул с Рафаэлем Надалем. Теперь же Даниилу уже 29 лет, что по меркам профессионального спорта с большими физическими нагрузками довольно прилично. Ждать ли ренессанса россиянина? Такой вероятности исключать нельзя, но лично я, говоря откровенно, в неё не верю.

Артём: Того «осьминога», достающего сумасшедшие мячи, да ещё и отвечающего на них ударами по невероятным траекториям, не поддающимся никаким законам физики и теннисной техники, мы и правда видим редко – хотя иногда, в отдельных розыгрышах и геймах, в этом сезоне он проглядывал наружу, выражусь так. При этом у меня нет ощущения, что Даниил проседает именно физически, то есть устаёт и выдыхается. Проблемы больше со стартовой скоростью, может быть, отчасти с концентрацией и реакцией на неожиданные удары соперников, чем с физическими силами.

Последний титул Даниила выигран на грунте. Сейчас мы ждём провала в Париже?

Павел: Такое ощущение, что Медведев порой сам не понимает, что с ним происходит. После уже упомянутого ранее римского «Мастерса» человека будто переклинило: теннис даётся Даниилу всё сложнее и эмоционально, и физически. «Ролан Гаррос», исходя из статистики, самый неудобный турнир «Большого шлема» для Медди. Ждать каких-то чудес точно не стоит, а выход в четвёртый круг уже можно будет считать успехом. В остальном же перспективы первой ракетки России на парижских кортах видятся призрачными.

Артём: Вопрос в том, что именно считать провалом. Понятно, что титул Даниил там уж наверняка не завоюет, но добраться до второй недели точно может. В целом Медведев и сам говорит, что прибавляет на грунте в плане понимания того, как нужно работать ногами на этом покрытии, как подходить к тем или иным мячам и отвечать на них. К тому же на «Ролан Гаррос» достаточно жёсткий и быстрый грунт с не самым высоким отскоком, что удобнее для Даниила, чем покрытие в Монте-Карло или даже в том же Риме – хотя в Италии Медведев один раз и взял титул, в отличие от «РГ».

Можно ли ожидать, что Медведеву удастся на равных бороться с такими топами нового поколения, как Алькарас и Синнер? Если да, то на каком покрытии больше шансов?

Павел: Теоретически можно, но точно не на грунтовых покрытиях. Алькарас и Синнер сейчас лучше абсолютно во всём, в том числе при игре на некогда коронной для Медведева задней линии. Шансы, скорее, есть на харде: всё-таки на этом покрытии проводят сразу два мэйджора. В столице Франции Карлос и Янник будут главными фаворитами, в то время как Медведев — обычным середняком из второй десятки рейтинга. Поэтому никакой борьбы от Даниила я, увы, не ожидаю.

Артём: Объективно говоря, для этого нужно сочетание двух важных факторов – ренессанс самого Даниила и спад Карлоса с Янником, потому что в своей лучшей форме они сейчас в основном проигрывают только друг другу. Алькараса иногда можно «зацепить» на харде, особенно в зале, зато там фактически непобедим Синнер. Над итальянцем можно взять верх на траве, зато на ней прекрасно научился играть испанец, ну а на грунте очень хороши оба. Однако если Медведев наберёт свои лучшие кондиции, то быстрый хард и, возможно, трава выглядят наиболее вероятными опциями для побед над обоими топами нового поколения разом и, соответственно, для крупных титулов.

Нужны ли Даниилу серьёзные тактические изменения на корте?

Павел: Нужны, но вряд ли они могут стать глобальными. Да, к теннису Даниила всё давно привыкли, соперники его раскусили уже несколько лет назад и прекрасно знают, как противодействовать тягучей оборонительной игре Даниила. Вот только перестраиваться, будучи состоявшимся теннисистом, всегда сложно, а порой и невозможно. Здесь много вопросов к нынешнему тренеру россиянина Жилю Сервара. Какой он видит тактическую модель игры своего подопечного? Сомневаюсь, что у француза есть новые идеи, с учётом того, что он, как и Даниил, давно находится в периоде стагнации.

Артём: Безусловно, нужны. Я думаю, что изменения должны быть в первую очередь в сторону большей активности игры и большего её разнообразия. Уметь тащить сложные мячи и контратаковать с них, конечно, очень хорошо, но теннис Медведева по-настоящему расцветает тогда, когда он сочетает это с собственными атаками, которых в прошлом сезоне было совсем немного. Есть ощущение, что сейчас Даниил снова прибавляет в этом компоненте, однако происходит это небыстро и как-то неровно – он то играет острее, то снова возвращается к более пассивному стилю, причём даже в рамках одного сета. Что касается Сервара, то, очевидно, Медведеву с ним комфортно психологически и эмоционально, а это всегда важный фактор. Но, пожалуй, добавить в команду ещё человека, ответственного за тактику, не помешало бы. С Жилем Симоном не сложилось, однако могут быть и другие варианты.

Насколько драматичен для Медведева вылет из топ-10?

Павел: Для теннисистов, успевших побывать на вершине теннисного олимпа и поносить звание первой ракетки мира, неминуемый дальнейший спад всегда неприятен. Впрочем, как и для любого спортсмена. Для Медведева это драма, особенно если знать характер и эмоциональность Даниила. Выправлять всё это можно только собственной игрой, никаких подарков в эпоху жёсткой конкуренции в мужском туре никто делать не будет.

Артём: Неприятно, но не трагедия. В конце концов, даже такие величайшие теннисисты, как Роджер Федерер и Новак Джокович, по ходу карьеры на некоторое время вылетали из топ-10, уже выиграв к тому моменту множество титулов, а Андре Агасси, побывав на вершине рейтинга, после этого оказался даже во второй сотне, прежде чем вернулся наверх. В причины падений сейчас вдаваться не будем, у всех они были разные, но факт есть факт. Конечно, минус в номере посева – будучи вне топ-8, получаешь кого-то из восьмёрки лучших уже в четвёртом круге «Шлемов» и «Мастерсов» на семь кругов. Здесь важно держаться хотя бы в топ-12, поскольку 9-12-е сеяные идут на 5-8-е, а 13-16-е – на 1-4-е. Так что по крайней мере от встреч с Синнером, Алькарасом или Зверевым до четвертьфинала Медведев пока застрахован. Как и сказал Паша, нужно в первую очередь прибавлять в игре и, соответственно, результатах – тогда и рейтинг пойдёт вверх.

Как сказалось на карьере россиянина недавнее рождение второй дочери?

Павел: Рождение ребёнка — всегда приятное событие в семье, можно только искренне поздравить Даниила. Но времени на теннис у Медведева становится всё меньше, хочется как можно чаще быть с супругой и дочерьми. Порой сильно заметно, что головой россиянин находится не на корте, а рядом с любимой женой Дашей и дочками. Это однозначно сказывается на тренировочном процессе и на спортивном результате. И не в лучшую сторону.

Артём: Да, время это, безусловно, отнимает. В этом сезоне Дарья ещё и родила в самом начале года, из-за чего Даниилу было сложно подготовиться к тому же Australian Open. Но те же Федерер и Джокович годами успешно справлялись с тем, чтобы распределять время между семьёй, включая детей, и великолепной карьерой. Относительно времени я бы скорее отметил в негативном плане пристрастие Медведева к играм. Про его любовь порубиться на приставке в фифу, наверное, все знают, а недавно он ещё рассказал, что в этом году после турнира в Дубае вспомнил про мобильную игру Clash of Clans и проводит в ней не меньше четырёх часов в день. Думаю, если бы Даниил сократил подобное времяпровождение, его карьере это пошло бы на пользу. Быть то же время с семьёй точно лучше и во всех отношениях полезнее – и, понятное дело, тренироваться и отдыхать.