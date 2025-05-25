Сумасшедший третий круг и возможная встреча с Джоковичем: путь Медведева на «Ролан Гаррос»

До старта «Ролан Гаррос» остался всего один день! Теннисисты уже знают своих первых и потенциальных соперников. Изучаем, как сложилась сетка для 11-го сеяного, Даниила Медведева.

В этом сезоне россиянин в Париже защищает 200 очков за прошлогодний четвёртый круг. Лучший его результат во Франции – четвертьфинал в сезоне-2021.

Первый круг (Кэмерон Норри)

На старте лучшему теннисисту России попался непростой соперник. Что известно о Кэмероне Норри?

Полуфиналист Уимблдона-2022, чемпион пяти турниров ATP, бывшая восьмая ракетка мира, а ныне – 90-й номер рейтинга. Ещё он левша. А к таким соперникам нужны особый подход и тренировка с теннисистом, играющим левой рукой. Хотя на турнире «Большого шлема» проблем с поиском спарринга возникнуть не должно.

Что у парней по личным встречам? Пока безоговорочное доминирование Медведева – 4-0. Единственная встреча на грунте состоялась совсем недавно, меньше месяца назад. Теннисисты пересеклись во втором круге «Мастерса» в Риме, где победа осталась за российским теннисистом (6:4, 6:2).

Чем же Норри может быть опасен? Кэмерон на высоком уровне провёл турнир в Женеве. Прошёл Штрикера, Махача, провёл безупречный второй сет против Попырина и, хоть и уступил Джоковичу в полуфинале, но доставил легендарному сербу немало трудностей (4:6, 7:6, 1:6).

Второй круг (Александр Ковачевич/Федерико-Агустин Гомес)

Во втором круге у Медведева, позитивно отзывающегося о себе и набравшего приличную форму на грунте, не должно возникнуть никаких сложностей. В соперники дальше достанется или Александр Ковачевич (№80 в мире), или Федерико Гомес (№142), попавший в основу на правах лаки-лузера.

С Гомесом Медведев не играл ни разу. А в противостоянии с Ковачевичем Даниил ведёт 1-0.

Третий круг (Уго Умбер)

А вот здесь уже становится очень непросто.

Во-первых, Медведев уступает Умберу по личным встречам (1-3). Во-вторых, на грунте Уго тоже однажды побеждал Даниила, хоть и случилось это целых пять лет назад (Гамбург-2020; 6:4, 6:3). В-третьих, французы на домашнем турнире – это всегда непредсказуемое и опасное комбо. И сам Умбер играет во Франции фантастически – вспомнить только прошлогодний «Мастерс» в Париже, где Уго на невероятной энергии долетел до финала. Да и трибуны тоже будут максимально топить за него. Так что Медведеву для уверенности в этом поединке нужно максимально убедительно и без суеты забирать матчи в первом и втором круге.

Четвёртый круг (Новак Джокович)

Любопытная может получиться встреча. Как по мне, у Медведева сейчас есть все шансы взять верх над Джоковичем. Даже несмотря на то, что серб ведёт в их противостоянии со счётом 10-5 и стремится к титулу в Женеве.

С 2017 года Новак и Даниил сыграли на грунте лишь один раз – в четвертьфинале Монте-Карло-2019. Тогда, кстати, победа осталась за россиянином (6:3, 4:6, 6:2). А в то время у Медведева в отношениях с грунтовым покрытием было всё сложно.

Теперь же Даниил подружился с глиной, а вот Новак, к сожалению, стал заметно терять позиции. И это уже не предчувствие, а реальный факт: физических сил Джоковичу на этот матч может не хватить. Хотя так хочется ещё раз увидеть красивую битву этих парней.

Новак Джокович и Даниил Медведев Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Четвертьфинал (Александр Зверев)

Вот тут может начаться кое-что интересное. Медведев ведёт у Зверева по личным встречам 12-7. На грунте теннисисты встречались дважды: в Монте-Карло и Риме-2023. Тогда оба раза победу одержал россиянин. А после одного из матчей между парнями начал разгораться конфликт.

Хотя по игре Александр Зверев, конечно, один из лучших. Он точно знает, как играть на грунте, во Франции, конкретно на «Ролан Гаррос». Не просто так он побывал здесь в финале в прошлом году. Хотя – кто знает, как на немца повлияют давление, необходимость защищать целых 1300 очков и ещё один шанс добраться до заветного «Шлема».

Полуфинал (Янник Синнер)

Этот «Ролан Гаррос» прекрасен тем, что до начала турнира назвать явного претендента на победу невозможно. Даже первая ракетка мира эту роль получить не может. Для Синнера турнир в Риме стал весьма показательным. Да, после паузы итальянец вернулся с ещё более прокачанным техническим арсеналом и способностью вешать «баранки» топ-соперникам. Но мы увидели и уязвимого Янника. Того, кто разводит руками от бессилия, держится за бедро и теряется в финале на фоне оппонента.

Счёт личных встреч у Медведева и Синнера любопытный: 8-7 в пользу итальянца. Хотя ещё в 2023 году Янник летел в противостоянии с Даниилом со счётом 0-6.

14 из 15 поединков состоялись на харде и лишь один – на траве, неудобном для Синнера покрытии. Грунт к таковому тоже можно причислить. Так что заранее вешать ярлыки на возможную встречу Даниила и Янника не стоит.

Финал (Карлос Алькарас)

В решающей битве почти нереально строить какие-то предположения и теории. Карлос – действующий чемпион «Ролан Гаррос», большой любитель грунта и человек, который ведёт в противостоянии с Медведевым со счётом 6-2.

Матчи основной сетки стартуют уже в воскресенье, 25 мая. Даниил Медведев начнёт своё выступление на «Ролан Гаррос» – 2025 не раньше понедельника.

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