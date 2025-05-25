Рахимова бьётся с Соболенко на «РГ»! Ещё сыграют Шнайдер, Блинкова, Потапова. LIVE!

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«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию стартового игрового дня на «Ролан Гаррос». В Париже борьба начинается в 39 матчах. У женщин это будет 19 поединков в верхней половине сетки, у мужчин – 20 в нижней. На кортах появится и шесть россиян. Камилла Рахимова начнёт борьбу матчем с Ариной Соболенко (первый номер посева), Анастасия Павлюченкова – с олимпийской чемпионкой Чжэн Циньвэнь (8), Роман Сафиуллин – с американцем Фрэнсисом Тиафо (15), Анна Блинкова – с хорваткой Донной Векич (18). Также выступят в этот день Диана Шнайдер (11) и Анастасия Потапова.
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Расписание воскресенья
Сегодня стартует 124-й по счёту розыгрыш «Ролан Гаррос». Среди прочих теннисистов в борьбу вступят сразу 6 россиян. Вот как выглядит расписание дня.
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