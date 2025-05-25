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Ролан Гаррос 2025, онлайн-трансляция: Соболенко, Шнайдер, Павлюченкова, Потапова, расписание, результаты, сетки, где смотреть

Рахимова бьётся с Соболенко на «РГ»! Ещё сыграют Шнайдер, Блинкова, Потапова. LIVE!
Даниил Сальников
«Ролан Гаррос» — 2025. LIVE!
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В Париже стартует главный грунтовый турнир. На кортах появятся и шесть россиян.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию стартового игрового дня на «Ролан Гаррос». В Париже борьба начинается в 39 матчах. У женщин это будет 19 поединков в верхней половине сетки, у мужчин – 20 в нижней. На кортах появится и шесть россиян. Камилла Рахимова начнёт борьбу матчем с Ариной Соболенко (первый номер посева), Анастасия Павлюченкова – с олимпийской чемпионкой Чжэн Циньвэнь (8), Роман Сафиуллин – с американцем Фрэнсисом Тиафо (15), Анна Блинкова – с хорваткой Донной Векич (18). Также выступят в этот день Диана Шнайдер (11) и Анастасия Потапова.

Ролан Гаррос – 2025. Мужчины. Сетка
Ролан Гаррос – 2025. Женщины. Сетка
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
25 мая 2025, воскресенье. 15:30 МСК
Фрэнсис Тиафо
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Роман Сафиуллин
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
25 мая 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Камилла Рахимова
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
25 мая 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Не начался
1 2 3
         
         
Анастасия Соболева
Украина
Анастасия Соболева
А. Соболева
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
25 мая 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Анастасия Павлюченкова
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Не начался
1 2 3
         
         
Чжэн Циньвэнь
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
25 мая 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Анастасия Потапова
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Не начался
1 2 3
         
         
Линда Носкова
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
25 мая 2025, воскресенье. 15:30 МСК
Донна Векич
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич
Не начался
1 2 3
         
         
Анна Блинкова
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
Расписание воскресенья
Live Даниил Сальников

Расписание воскресенья

Сегодня стартует 124-й по счёту розыгрыш «Ролан Гаррос». Среди прочих теннисистов в борьбу вступят сразу 6 россиян. Вот как выглядит расписание дня.

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