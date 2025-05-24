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6 топ-матчей воскресенья в теннисе: Шнайдер, Сафиуллин и Потапова на «Ролан Гаррос»

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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🎾 13:00*: Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Камилла Рахимова (Россия), «Ролан Гаррос», первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: что покажет Рахимова в матче с первой ракеткой мира?

Камилла Рахимова начинает «Ролан Гаррос» матчем с первой ракеткой мира Ариной Соболенко. Теннисистки ранее встречались дважды, и в обоих случаях сильнее была белоруска — на «Ролан Гаррос» — 2023 и в Вашингтоне-2024. Победительница новой встречи далее сразится с кем-то из пары Лукреция Стефанини — Хиль Белен Тайхман.

🎾 14:00*: Диана Шнайдер (Россия, 11) — Анастасия Соболева (Украина, Q), «Ролан Гаррос», первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как пройдёт старт Дианы Шнайдер на «Ролан Гаррос»?

11-я ракетка мира Диана Шнайдер стартует на «Ролан Гаррос» матчем с квалифаером из Украины Анастасией Соболевой. Девушки ранее встречались на турнире W15 в Анталье-2021, и тогда сильнее оказалась россиянка. Победительница новой встречи далее сразится с кем-то из пары Даяна Ястремская — Дестани Айава.

🎾 14:30*: Анастасия Павлюченкова (Россия) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 8), «Ролан Гаррос», первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сумеет ли Павлюченкова дать бой олимпийской чемпионке?

Анастасия Павлюченкова пытается вернуться на былые позиции в теннисе после проблем со здоровьем в начале сезона. В первом круге «Ролан Гаррос» россиянка сыграет с олимпийской чемпионкой Чжэн Циньвэнь. Девушки ранее встречались уже один раз — в Цинциннати-2024 сильнее оказалась россиянка. Победительница нового матча далее сразится с кем-то из пары Александра Эала — Эмилиана Аранго.

🎾 15:30*: Фрэнсис Тиафо (США, 15) — Роман Сафиуллин (Россия), «Ролан Гаррос», первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как сыграет Сафиуллин с соперником из топ-15?

Россиянин Роман Сафиуллин начинает «Ролан Гаррос» сражением с представителем топ-15 посева — американцем Фрэнсисом Тиафо. Теннисисты ранее встречались один раз — в Шанхае-2024 — и тогда сильнее оказался Роман. Победитель новой встречи далее сразится с кем-то из пары Пабло Карреньо-Буста — Франсиско Комесанья.

🎾 15:30*: Донна Векич (Хорватия, 18) — Анна Блинкова (Россия), «Ролан Гаррос», первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: справится ли Блинкова с сеяной соперницей?

Анне Блинковой на старте «Ролан Гаррос» в соперницы досталась 18-я ракетка турнира — Донна Векич из Хорватии. Девушки ранее уже встречались один раз — в Пекине-2023. И тогда сильнее оказалась россиянка. Победительница нового матча далее сразится с кем-то из пары Каролин Гарсия — Бернарда Пера.

🎾 17:30*: Анастасия Потапова (Россия) — Линда Носкова (Чехия, 29), «Ролан Гаррос», первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: удачным ли получится старт Потаповой на «Ролан Гаррос»?

Анастасия Потапова начинает путь на «Ролан Гаррос» матчем с сеяной соперницей — Линдой Носковой из Чехии. Девушки ранее один раз пересекались на корте — в рамках квалификации турнира в Аделаиде-2023 сильнее оказалась Носкова. Победительница новой встречи далее сразится с кем-то из пары Тамара Корпач — Сорана Кырстя.