Россияне проиграли два финала в один день. А Джокович драматично взял желанный 100-й титул

В субботу, 24 мая, на турнире ATP-500 в Гамбурге состоялся финальный матч. Участниками решающего поединка стали 17-я ракетка мира Андрей Рублёв, посеянный под третьим номером, и 35-й номер рейтинга итальянец Флавио Коболли. Рублёв в полуфинале в двух партиях победил Феликса Оже-Альяссима (6:1, 6:4), а Коболли одержал волевую победу над Томасом Мартином Этчеверри (2:6, 7:5, 6:4).

Рублёв, ранее не игравший с Коболли, проводил второй финал в сезоне и 28-й – в карьере. Напомним, в феврале 2025-го россиянин взял «пятисотник» в Дохе. В предыдущих 27 финалах Андрей одержал 17 побед. Коболли же лишь в третий раз сражался за титул на уровне ATP. Прошлым летом он остановился в шаге от трофея на «пятисотнике» в Вашингтоне, а этой весной стал чемпионом турнира в Бухаресте.

Флавио Коболли Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Рублёв провалил начало матча. В первых четырёх геймах он выиграл лишь четыре очка, причём только одно из них — на подаче. Несмотря на такое начало, россиянин попробовал вернуться в борьбу, и поначалу у него это получалось. В пятом гейме Андрей, уступая 0:4, наконец-то удержал подачу, после чего и сам сделал брейк. Но сразу после этого снова под ноль отдал свой гейм, и в восьмом гейме Коболли подал на партию, отыграв при этом брейк-пойнт, — 6:2 за 29 минут.

В этом сете Рублёв крайне неудачно проводил свои геймы, за исключением пятого. В других трёх геймах на подаче он в общей сложности взял только одно очко — во многом потому, что процент попадания первой составил всего 44%. Андрей закончил сет с отрицательным балансом виннеров/невынужденных — 3/10. А Коболли добился положительного баланса — 9/7.

Во второй партии Рублёву после трёх геймов понадобился медицинский перерыв — по всей видимости, из-за дискомфорта с ЖКТ. Несмотря на это, россиянин, в отличие от первого сета, дал настоящий бой сопернику. Но Коболли держался — и был за это вознаграждён.

В шестом гейме Флавио смог защитить подачу, хотя у Андрея было три брейк-пойнта, — 3:3. Сразу после этого Рублёв проиграл свой гейм, и это открыло итальянцу дорогу к победе. В 10-м гейме Коболли, подавая на титул, допустил двойную ошибку, после которой Рублёв вышел на двойной брейк-пойнт. Однако россиянин этим не воспользовался, и его соперник победил — 6:2, 6:4 за 1 час 29 минут.

Так Коболли завоевал второй титул в сезоне и в карьере. Итальянец обновит личный рекорд в рейтинге ATP и станет 26-й ракеткой мира. Рублёв, несмотря на поражение в финале, поднимется на две строчки и вернётся в топ-15. Теперь у Андрея 18 поражений в последних 18 матчах, в которых он проигрывал первый сет. После сверхволевой (со счёта 0:2 по сетам) победы в матче с Артуром Риндеркнешем во втором круге US Open — 2024 россиянин ни разу не победил, уступив в первом сете.

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В Страсбурге завершился женский «пятисотник», и там в финале тоже не обошлось без участия России. 19-й номер рейтинга WTA Людмила Самсонова, посеянная восьмой, вышла на корт с чемпионкой Уимблдона 2022 года Еленой Рыбакиной (4), 12-й ракеткой мира. Самсонова в полуфинале прошла Даниэль Коллинз (6:4, 6:2), а Рыбакина оказалась сильнее Беатрис Хаддад-Майи — 7:6 (9:7), 1:6, 6:2.

И Самсонова, и Рыбакина впервые играли в финале в этом сезоне. Для Людмилы это был девятый титульный поединок на уровне WTA (в предыдущих финалах у неё пять побед и три поражения), для Елены — 20-й (в предыдущих финалах — восемь побед и 11 поражений). Рыбакина превосходит соперницу по многим показателям: результаты на ТБШ, титулы, место в рейтинге, личный рекорд в нём, в конце концов, призовые. И, несмотря на это, в личных встречах явный перевес был на стороне Самсоновой — 4-1. Россиянка выиграла первые четыре матча с Рыбакиной, и лишь в полуфинале Абу-Даби 2024 года представительница Казахстана смогла победить (6:0, 4:6, 6:2).

Людмила Самсонова и Елена Рыбакина Фото: Christopher Pike/Getty Images

Рыбакина начала матч с двух эйсов и под ноль забрала первый гейм. Самсонова, игравшая с тейпом на правом плече, тоже удержала подачу — не без проблем, но без брейк-пойнтов. И это был единственный гейм, который смогла взять россиянка в первом сете. На приёме она не раз навязывала борьбу Рыбакиной, однако та в важные моменты действовала точно и отыграла все три брейк-пойнта. А на подаче Людмилу подвели неточности (15 невынужденных ошибок за партию против восьми у соперницы), и Елена дважды делала брейк. В седьмом гейме Рыбакина подала на партию, реализовав сетбол эйсом, ставшим шестым по счёту, — 6:1 за 36 минут.

Во втором сете Самсонова поставила себя в сложное положение, отдав подачу в третьем гейме. Но смогла ответить обратным брейком и сравняла счёт — 2:2. Следующий брейк также сделала россиянка: в восьмом гейме Рыбакина ошибалась чуть больше обычного, принимала неоптимальные решения в смысле расположения на корте, и Самсонова впервые в матче повела — 5:3. Однако подать на сет не сумела, и Рыбакина, отыграв брейк, в 10-м гейме восстановила равновесие — 5:5.

У Самсоновой, подававшей в нечётных геймах, была прекрасная возможность не доводить дело до тай-брейка. В 12-м гейме россиянка заработала три сетбола на приёме, но Рыбакина всякий раз спасалась — рискованные действия Елены вкупе с подачей принесли ей успех. Тай-брейк Людмила начала с того, что отдала розыгрыш на подаче, но в дальнейшем не ошибалась и сравняла счёт по партиям — 7:6 (7:2) за 1 час 6 минут.

На решающую партию у Самсоновой не хватило сил. Участились ошибки, и в такой ситуации сложно было рассчитывать на победу. Как и в первом сете, россиянка взяла лишь один гейм, но, в отличие от стартовой партии, здесь у неё особых шансов не было. В седьмом гейме Рыбакина, исполнившая 14 эйсов в матче, подала на титул — 6:1, 6:7 (2:7), 6:1 за 2 часа 16 минут.

«Сначала я хочу поздравить Лену с потрясающей неделей и отличной игрой. Желаю удачи на «Ролан Гаррос». Спасибо болельщикам и всем, кто пришёл поддержать нас сегодня. За то, что болели за нас. Это была потрясающая неделя», — сказала Самсонова на церемонии награждения.

«Хочу поздравить Людмилу с отличной неделей. Удачи тебе и всей команде в Париже. Большое спасибо директору турнира, который принял меня в последнюю минуту. Очень рада вернуться. Хочу сказать спасибо своей команде. У меня хорошая и большая команда. Спасибо моему тренеру по фитнесу, физиотерапевту Стефано и моей семье. Надеюсь, я вернусь сюда, в Страсбург», — а это слова Рыбакиной.

Так Рыбакина завоевала первый титул в сезоне и девятый – в карьере. Она поднимется на одно место в рейтинге WTA и станет 11-й. Отыграет одну строчку и Самсонова, которая окажется 18-й ракеткой мира.

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Наконец, в Женеве состоялся финал турнира ATP-250, в котором принял участие 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович. Основная интрига заключалась в том, сможет ли Джокович, занимающий шестое место в мировой классификации, завоевать 100-й титул. 99-й трофей он взял на Олимпиаде-2024 в Париже, а потом дважды подбирался к тому, чтобы закрыть сотню. Но в финале «Мастерса» в Шанхае его остановил Янник Синнер, а на турнире той же категории в Майами — Якуб Меншик.

В этот раз соперником Новака был поляк Хуберт Хуркач, 31-я ракетка мира. В личных встречах серб вёл 7-0, однако последний их очный матч состоялся на Итоговом-2023, то есть полтора года назад.

Хуберт Хуркач и Новак Джокович Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В первом сете теннисисты держали каждый свою подачу и, казалось, так и придут к тай-брейку. В пятом гейме Джокович мог получить преимущество, но не использовал двойной брейк-пойнт. За исключением этого, больше ни у кого не было брейк-пойнтов — до 12-го гейма, ставшего роковым для серба. Новаку нужно было сравнивать счёт на подаче, однако он не справился с заданием, и Хуркач использовал первый же сетбол на приёме — 7:5 за 54 минуты.

Во второй партии Джокович нацелился на ранний брейк и изрядно помучил Хуркача в первом гейме, даже заработал брейк-пойнт, но поляк всё же удержал подачу. Хуберт, как водится, хорошо подавал (в первом сете — четыре эйса, во втором — целых семь), однако на сей раз Новак, не подаривший сопернику ни единого брейк-пойнта, смог добиться тай-брейка, выиграв 12-й гейм. Там серб был сильнее — на своей подаче поляк взял лишь одно очко из пяти. В концовке у Джоковича был сетбол на приёме, Новак атаковал, Хуберт тащил все мячи, но против смэша ничего не смог поделать — 7:6 (7:2) в пользу Джоковича за 1 час 11 минут.

Решающий сет Хуркач начал с брейка, и подумалось, что Джоковичу уже не спастись. Особенно если учесть, что затем поляк трижды подряд брал свои геймы под ноль! Однако после этого случилась драма. В восьмом гейме Хуберт занервничал: в одном из розыгрышей он в простой ситуации пробил в сетку, потом допустил двойную ошибку, и вскоре Джокович получил двойной брейк-пойнт. На втором брейк-пойнте Хуберт вышел к сетке, а Новак пробил в открытый угол и сравнял счёт — 4:4.

Последние геймы, как и большинство предыдущих, проходили при явном преимуществе подающей стороны (в итоге Хуркач общее количество эйсов довёл до 19), и закономерным итогом стал тай-брейк, уже второй в матче. Там история повторилась: Хуркач провалил розыгрыши на своей подаче, и Джокович, исполнив эйс, с первого же матчбола одержал волевую победу в этом марафонском матче — 5:7, 7:6 (7:2), 7:6 (7:2) за 3 часа 8 минут.

Так Джокович наконец-то завоевал 100-й титул. Впереди лишь Джимми Коннорс и Роджер Федерер, у которых 109 и 103 трофея соответственно. В новом рейтинге ATP Новак останется на шестой строчке, а Хуркач отыграет три места и станет 28-м.

А уже завтра, 25 мая, начнутся соревнования на «Ролан Гаррос». Открытый чемпионат Франции завершится 8 июня. За всеми событиями ТБШ в Париже следите на «Чемпионате».