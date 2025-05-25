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Ролан Гаррос 2025: в какой форме Новак Джокович, с кем сыграет, как выступал, с какой командой приехал

Джокович подошёл к «Ролан Гаррос» в очень уязвимом состоянии. Даже несмотря на 100-й титул
Арина Полуянова
«Ролан Гаррос» — 2025: в какой форме Джокович
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Новак сыграет в Париже 20-й раз подряд, но это самый непредсказуемый год для легендарного серба.

Эра «Большой тройки» почти осталась в теннисном прошлом, но один её представитель – самый молодой, титулованный и стойкий – всё же держится в туре и продолжает на равных бороться с новым поколением.

Новак Джокович в 20-й раз сыграет на «Ролан Гаррос». Однако настолько ли радужны его шансы, как и прежде?

«Ролан Гаррос» – 2025. Мужчины. Турнирная сетка

На протяжении года весь теннисный мир наблюдает за тем, как Джокович принимает новую реальность, когда тело сбоит, титулы не берутся, скорости возрастают, а ты за ними совсем не успеваешь. И это природа. Наступает момент, когда в своём бессилии ты продолжаешь искать привычное всесилие. Но, увы, не находишь.

Хотя на «Ролан Гаррос» Новак приедет не в самой удручающей форме. Всё-таки серб летит в Париж с титулом. Да, заработанным на турнире серии ATP-250 (Женева). Но зато с титулом, ещё и 100-м в карьере.

«Надеюсь, что в Женеве удастся сыграть больше одного матча, почувствовать игровой ритм, войти в форму. Всё это нужно, чтобы быть готовым к старту «Ролан Гаррос», который для меня является главной целью. Надеюсь, что выступлю лучше, чем за последние полтора месяца», — сказал Джокович L’Équipe перед стартом турнира в Швейцарии.

Один нюанс – по ходу мачтей в Женеве Новак хватался за колено. Неизвестно, что вызвало у серба дискомфорт. Однако преимуществ перед «главной целью» – турниром «Большого шлема» – ему это не прибавляет.

Новак Джокович с титулом в Женеве

Новак Джокович с титулом в Женеве

Фото: Martial Trezzini/AP/ТАСС

К слову, именно боль в колене не позволила Джоковичу до конца доиграть на «Ролан Гаррос». Он снялся перед четвертьфиналом и сразу отправился на операционный стол. Хотя перед этим и заработал 400 очков, которые защищает в этом году.

Правда, при всём признании и симпатии к Новаку, не верится, что серб сможет зажечь в ближайшие две недели. Игра у него неважная, команда пересобрана за неделю до «Ролан Гаррос», и сам он на фоне всего – в предельно уязвимом состоянии.

Да, о команде. Перед стартом Женевы Джокович прекратил работу с Энди Марреем. Или наоборот – такие детали не уточняются. Вот как теперь выглядит его команда:

«Душан Вемич, капитан сборной Сербии в Кубке Билли Джин Кинг, ранее уже работал со мной. Он будет со мной в Женеве и на «Ролан Гаррос». К нему присоединится Борис Боснякович, который раньше был аналитиком в команде и помощником тренера. А дальше – посмотрим. Я не спешу с выбором, не знаю, будет ли кто-то ещё рядом. Пока мне комфортно так, и этого достаточно».

Возвращаясь к «Ролан Гаррос». В первом круге Джокович сыграет с Маккензи Макдональдом – 30-летним американцем и 98-м номером рейтинга. На корте парни ещё не пересекались. Во втором круге – встреча с французом. Вполне возможно, с Корентентом Муте. В этом поединке рулить всем будут психологическая устойчивость и умение абстрагироваться от внешнего мира. Этих навыков у Новака хоть отбавляй.

В третьем круге, вероятнее всего, грядёт встреча с Денисом Шаповаловым. В четвёртом – внимание, самое интересное – с Даниилом Медведевым. А в случае победы дальше – Александр Зверев, Янник Синнер и в финале – Карлос Алькарас. Напомним, это наиболее вероятные соперники по посеву.

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Джокович всё ещё стремится к «Шлемам» и новым рекордам. Тонкий момент для Новака, когда в настоящем хочется как можно дольше продлить своё большое и светлое прошлое, однако тебя уже окутывает тёплый, но ещё незнакомый воздух будущего.

На «Ролан Гаррос» Новак начнёт выступление во вторник, 27 мая.

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