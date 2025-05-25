«Не думаю заканчивать. Я близок к великолепному уровню». Медведев — перед «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Даниил Медведев уже давно не брал титулы, а в рейтинге АТР успел выпасть из топ-10, хотя ещё пару лет назад был первой ракеткой мира. Перед стартом «Ролан Гаррос» он дал пресс-конференцию, на которой оценил уровень своей игры на данный момент, ответил на вопрос, не подумывает ли заканчивать с теннисом, а также поделился ожиданиями от турнира.

«Не думаю заканчивать. Я близок к великолепному уровню»

— Чувствую себя хорошо. Я приехал сюда пораньше, играть буду только во вторник, так что ещё много времени. Жду сильного и тяжёлого турнира, так же, как в Риме.

— Сравните себя нынешнего, который уже какое-то время находится за пределами топ-10, с тем Даниилом, который был первым номером рейтинга и выигрывал «Большой шлем». Сейчас вы встречаетесь с другими игроками.

— Тяжело сказать, потому что сейчас мы играем на грунте, а мне кажется, на грунте я показываю лучший уровень в жизни. Даже если учитывать титул в Риме, там многое сошлось как нужно. Но если говорить об ощущениях, о движении и об игре, мне кажется, я сейчас провожу свой лучший грунтовый сезон. Так что тяжело ответить на этот вопрос. Легче ответить о харде, там я далёк от того Даниила, которым был. А на грунте я лучше, чем был раньше. Это хорошо для «Ролан Гаррос», потому что я постараюсь показать это.

— Циципас говорит, что уровень тенниса за последние годы, с тех пор как он играл здесь в финале, в целом вырос. И что ему сейчас тяжелее, чем было раньше. Что вы скажете?

— Тяжёлый вопрос. Мне кажется, люди всегда знали, как играть в теннис. Важна динамика. Сейчас мы видим Чилича в квалификации. И если спросить его, он скажет, что до сих пор хорошо играет. Может, не так хорошо, как когда он выходил здесь в полуфинал, доходил до финалов других «Шлемов», выигрывал US Open. Просто динамика постоянно меняется. Каспер вот опускался до 15-го или 16-го места, потом выиграл в Мадриде и вернулся в топ-10. Кто знает, как он здесь выступит, может, хорошо, и ещё поднимется в рейтинге.

Не знаю, как ответить на этот вопрос. Уровень высокий, многие играют хорошо. Но думаю, что раньше было так же. Раньше… Если брать два года назад, Штруфф был лаки-лузером или проходил через квалификацию, а дошёл до финала Мадрида. Тяжело оценить уровень, однако все играют сильно, все хотят победить, так что тяжело всегда. Но я думаю, что так было всегда.

— Выше вас в рейтинге игроки моложе вас, такого давно не было. Как смотрите на это?

— Можно по-разному подходить к этому вопросу. Рафа, Роджер, Новак и Энди и после 30 были в прайме, завоёвывали «Шлемы». Если не брать их, то у многих игроков ближе к 30 уровень падает, а потом они, возможно, его возвращают. Можно привести много примеров. В нашем поколении не было таких, как Рафа, Роджер и Новак. Может, мы просто становимся старше и возраст физически нас настигает. А может, что-то ещё. А может, и нет. Например, Лоренцо очень молод, но ему же не 20 лет. Он просто смог поймать ритм и поднимается в рейтинге. То же самое с де Минором, ему же 25? Да, он моложе, но это не юный перспективный парень, который внезапно начинает штурмовать рейтинг.

— Вы были первым номером, выиграли «Шлем», заработали много денег. Но ваша игра требует столько усилий. Считаете возможным, что однажды скажете себе – у меня двое детей, какая уже разница, пора заканчивать?

— Нет. Приведу в пример Марина. Мне он нравится как игрок, как пример спортсмена, он очень трудолюбивый. У него двое детей, однако он всё ещё пытается. У всех будет момент, когда они скажут – всё, заканчиваю. Даже у Новака, которому уже 38 стукнуло. Но пока что нет. Я чувствую, что не так далёк от великолепного уровня, то есть когда всё возможно – финалы, «Шлемы». Но когда ты не так далёк, сделать этот шаг может быть даже сложнее. Потому что другие хорошо играют, Карлос, Янник сейчас, пожалуй, играют лучше всех остальных. Это нелегко, однако сейчас у меня нет таких мыслей. Я бы больше понял этот вопрос, если бы был вне топ-50 без травм. А я 11-й и по очкам очень близко к топ-10. Это нормально.

«Доволен своей игрой на грунте. Это может помочь мне вернуть уровень на харде»

— Тут будут вечерние сессии, когда матчи заканчиваются поздно. Хочу спросить про сон, насколько игрокам в целом тяжело в таком режиме? Постоянные смены часовых поясов, в один день вы можете играть поздно, а на следующий – рано. Насколько это тяжело и как с этим справляетесь?

— Мы все к этому привыкли. Иногда играешь в 11 утра, иногда – в полночь. У всех есть свои предпочтения, мне нравится играть поздно, но заканчивать матч в три ночи не люблю. Хорошо, когда поединок начинается в 21:30. Утренние матчи я не люблю, потому что люблю поспать. У меня своя рутина – когда встреча в 11, мы обычно тренируемся в 9:30, то есть приезжаем на стадион в 8:15. Значит, встать надо в 6:45. А когда играешь поздно, можно встать, когда хочешь, и у тебя есть целый день, можно и ещё поспать потом. Однако мне не нравится, что на некоторых турнирах, и здесь тоже, первые матчи начинаются в 10. Не считаю, что это хорошо, потому что это ставит некоторых игроков в невыгодное положение. 11 – рано, но с этим просто надо смириться, это нормально. Но 10… Я в 10 сто лет не играл, однако, наверное, даже не разминался бы, а приехал бы сразу к матчу. Иначе пришлось бы вставать в шесть, а я не жаворонок, и если бы так рано встал, то буквально проиграл бы матч. Думаю, никогда нельзя начинать в 10. Начинайте хотя бы в 11.

— Насколько вас беспокоит, что на харде вы далеки от того Даниила, что был раньше?

— Сейчас — нисколько, мы же не на харде сейчас играем. Когда играли на харде, немного беспокоило, потому что я злюсь, когда проигрываю. Иногда злюсь, иногда грущу или просто недоволен. На грунте я доволен своей игрой. Недоволен результатами, но я уступал игрокам, которые великолепно выступают на грунте. Их тяжело одолеть. Я проиграл Касперу, он выиграл турнир, проиграл Лоренцо, он сейчас действует невероятно. Так что сейчас беспокойства нет. И мне кажется, что моя игра на грунте сейчас в дальнейшем поможет мне вернуться на прежний уровень на харде. Но это мы узнаем только в США.

— Насколько условия на грунтовых турнирах экстремальные, когда в один день условия могут быть одни, а в другой – совершенно другие?

— Все турниры могут быть экстремальными, но грунт и трава — в большей степени, потому что это натуральное покрытие. Даже на Уимблдоне на одном корте трава может быть более вытоптана, на грунтовых турнирах – так же. Рим – отличный пример, там на каждом корте по-разному, особенно Грэндстэнд. Там так же, как в Мадриде, а остальные корты совершенно другие. Это странно. Так что не назову грунт самым сложным в плане изменений. Хард всегда одинаковый – день, ночь, солнце, это хард, он особо не меняется. На «Ролан Гаррос» может быть тяжело, вечером тут бывает холодно, когда сложно сделать виннер, если ты не Карлос или Янник. А бывает, играешь в солнечный день, когда мяч прыгает и его тяжело контролировать. Надо адаптироваться.