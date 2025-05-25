«На тренировке были флешбэки с Олимпиады». Мирра — о возвращении в Париж

Прошлый сезон Мирра Андреева хотела закончить в топ-20. В 2025 году она уже выиграла два «тысячника» и занимает шестую строчку мирового рейтинга. Накануне старта на «Ролан Гаррос» — 2025 российская теннисистка вспомнила, как завоевала серебро в Париже год назад, и рассказала, появилась ли за время жизни во Франции в ней французская версия Мирры.

«На тренировке были флешбэки с Олимпиады. Вспоминаю её с улыбкой»

— Очень рада вернуться сюда. Тренировки проходят отлично, уже не терпится начать турнир.

— Вы часто играете на турнире и в одиночном разряде, и в парах. Игроки обычно жалуются на слишком плотное расписание, но вы всё равно выбираете играть в обоих разрядах. Какие преимущества видите в этом, игры в парах помогают вам в одиночке?

— В парах я тоже прогрессирую, лучше понимаю, как действовать, чувствую себя более комфортно у сетки или при каких-то заковыристых ударах в одиночке. Так что игры в парах мне сильно помогают. Да, есть трудности с расписанием, однако если я хочу играть и то, и то, к этому надо быть готовым. Я играю в парах на свой риск, но мне это нравится, и пока что я буду играть и в одиночке, и в парах на всех больших турнирах – тысячниках и «Шлемах».

— Вы уже давно живёте в этой стране, насколько чувствуете себя француженкой? У вас есть французская версия себя, которая как-то проявляется?

— Интересный вопрос. Если бы жила тут дольше, возможно, что-то такое и было бы. Но я не так много времени тут проводила, чтобы появилась французская Мирра. Я – всё та же я, всё время. Может, только с семьёй я более расслаблена, больше похожа на саму себя. Но бо́льшую часть времени это всё та же я, неважно, где я нахожусь.

— Какие воспоминания остались от прошлого лета, когда вы выиграли здесь серебро Олимпиады?

— Когда я приехала, то первую тренировку провела с Дианой. Как будто мы никуда и не уезжали! Очень быстро пролетело время. Воспоминания потрясающие, на тренировке у нас были флешбэки, как мы тренировались на Филипп Шатрье год назад. Всегда с улыбкой вспоминаю то время, это был отличный опыт для нас. Не могу дождаться следующей Олимпиады, но надо ещё три года подождать.

«Многие теперь называют меня по имени, люди подходят поболтать. Приятно»

— За последний год вы добились больших успехов. На этом турнире вы, может, не фаворит, но к вам уже по-другому относятся. Заметили какую-то разницу в общении, тренировках с другими игроками?

— Может, немного. Стала замечать, что теперь многие стали звать меня по имени. То есть не просто «Привет, как дела», а «Привет, Мирра!». Приятно. Многие игроки начинают лучше узнавать меня, я тоже встречаю новых людей, общаюсь с ними. Приятно встречать новых людей. Иногда даже не ожидаешь, что кто-то просто подойдёт и поболтает с тобой, спросит, как у меня дела, а они это делают. Это приятно.

— Вы многих топовых теннисисток обыгрывали, однако ещё не побеждали Коко. Что такого в её игре, что вызывает трудности? Арину и Игу вы же обыгрывали.

— Коко очень атлетичная, тяжело завершать розыгрыш, действуя агрессивно, потому что она всегда бежит за каждым мячом, всегда старается вернуть мяч в корт. Не самое приятное ощущение, когда в соперниках человек, который бежит на каждый мяч. Мне кажется, у неё сильная менталка, она всегда бьётся до конца, за каждое очко. В общем, все игроки бьются до последнего, но мне кажется, она старается оказывать огромное давление на соперника. И у неё очень хороший бэкхенд и отличная подача. Она великолепный игрок, взяла «Шлем». С ней тяжело играть, но, когда мне приведётся в следующий раз с ней встретиться, надо просто принять это и попытаться победить.

— Какие у вас отношения с французской публикой?

— В прошлом году я играла против француженки и ожидала, что трибуны будут болеть исключительно за неё. Понятно, что люди поддерживают своего игрока. Просто принимаешь это и осознаёшь, что с этим ничего не поделать, стараешься сдерживать эмоции, не спорить с командой или судьёй на вышке, сохранять спокойствие. Но можно показывать эмоции, поддерживая себя, крича «Давай!» и так далее. Не думаю, что тебе идёт на пользу, если ты как-то реагируешь на трибуны, иначе они тебя просто съедят и ты будешь чувствовать огромное давление.