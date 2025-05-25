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Пресс-конференция Мирры Андреевой перед Ролан Гаррос — 2025, воспоминания об Олимпиаде, успехи за год

«На тренировке были флешбэки с Олимпиады». Мирра — о возвращении в Париж
Елена Кузнецова
Пресс-конференция Мирры Андреевой
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Андреева с улыбкой вспоминает серебро Игр накануне старта на «Ролан Гаррос» — 2025.

Прошлый сезон Мирра Андреева хотела закончить в топ-20. В 2025 году она уже выиграла два «тысячника» и занимает шестую строчку мирового рейтинга. Накануне старта на «Ролан Гаррос» — 2025 российская теннисистка вспомнила, как завоевала серебро в Париже год назад, и рассказала, появилась ли за время жизни во Франции в ней французская версия Мирры.

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«На тренировке были флешбэки с Олимпиады. Вспоминаю её с улыбкой»

— Очень рада вернуться сюда. Тренировки проходят отлично, уже не терпится начать турнир.

— Вы часто играете на турнире и в одиночном разряде, и в парах. Игроки обычно жалуются на слишком плотное расписание, но вы всё равно выбираете играть в обоих разрядах. Какие преимущества видите в этом, игры в парах помогают вам в одиночке?
— В парах я тоже прогрессирую, лучше понимаю, как действовать, чувствую себя более комфортно у сетки или при каких-то заковыристых ударах в одиночке. Так что игры в парах мне сильно помогают. Да, есть трудности с расписанием, однако если я хочу играть и то, и то, к этому надо быть готовым. Я играю в парах на свой риск, но мне это нравится, и пока что я буду играть и в одиночке, и в парах на всех больших турнирах – тысячниках и «Шлемах».

— Вы уже давно живёте в этой стране, насколько чувствуете себя француженкой? У вас есть французская версия себя, которая как-то проявляется?
— Интересный вопрос. Если бы жила тут дольше, возможно, что-то такое и было бы. Но я не так много времени тут проводила, чтобы появилась французская Мирра. Я – всё та же я, всё время. Может, только с семьёй я более расслаблена, больше похожа на саму себя. Но бо́льшую часть времени это всё та же я, неважно, где я нахожусь.

— Какие воспоминания остались от прошлого лета, когда вы выиграли здесь серебро Олимпиады?
— Когда я приехала, то первую тренировку провела с Дианой. Как будто мы никуда и не уезжали! Очень быстро пролетело время. Воспоминания потрясающие, на тренировке у нас были флешбэки, как мы тренировались на Филипп Шатрье год назад. Всегда с улыбкой вспоминаю то время, это был отличный опыт для нас. Не могу дождаться следующей Олимпиады, но надо ещё три года подождать.

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«Многие теперь называют меня по имени, люди подходят поболтать. Приятно»

— За последний год вы добились больших успехов. На этом турнире вы, может, не фаворит, но к вам уже по-другому относятся. Заметили какую-то разницу в общении, тренировках с другими игроками?
— Может, немного. Стала замечать, что теперь многие стали звать меня по имени. То есть не просто «Привет, как дела», а «Привет, Мирра!». Приятно. Многие игроки начинают лучше узнавать меня, я тоже встречаю новых людей, общаюсь с ними. Приятно встречать новых людей. Иногда даже не ожидаешь, что кто-то просто подойдёт и поболтает с тобой, спросит, как у меня дела, а они это делают. Это приятно.

— Вы многих топовых теннисисток обыгрывали, однако ещё не побеждали Коко. Что такого в её игре, что вызывает трудности? Арину и Игу вы же обыгрывали.
— Коко очень атлетичная, тяжело завершать розыгрыш, действуя агрессивно, потому что она всегда бежит за каждым мячом, всегда старается вернуть мяч в корт. Не самое приятное ощущение, когда в соперниках человек, который бежит на каждый мяч. Мне кажется, у неё сильная менталка, она всегда бьётся до конца, за каждое очко. В общем, все игроки бьются до последнего, но мне кажется, она старается оказывать огромное давление на соперника. И у неё очень хороший бэкхенд и отличная подача. Она великолепный игрок, взяла «Шлем». С ней тяжело играть, но, когда мне приведётся в следующий раз с ней встретиться, надо просто принять это и попытаться победить.

— Какие у вас отношения с французской публикой?
— В прошлом году я играла против француженки и ожидала, что трибуны будут болеть исключительно за неё. Понятно, что люди поддерживают своего игрока. Просто принимаешь это и осознаёшь, что с этим ничего не поделать, стараешься сдерживать эмоции, не спорить с командой или судьёй на вышке, сохранять спокойствие. Но можно показывать эмоции, поддерживая себя, крича «Давай!» и так далее. Не думаю, что тебе идёт на пользу, если ты как-то реагируешь на трибуны, иначе они тебя просто съедят и ты будешь чувствовать огромное давление.

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