Драма в первый же день «Ролан Гаррос»! Шнайдер падала и плакала, но победила украинку

В воскресенье, 25 мая, в Париже начались соревнования в одиночных сетках Открытого чемпионата Франции. В женском турнире сегодня в борьбу вступили и россиянки. 86-й номер рейтинга WTA Камилла Рахимова играла с первой ракеткой мира Ариной Соболенко (1). Белоруска трижды брала турниры «Большого шлема», но на «Ролан Гаррос» её лучшим результатом является полуфинал, куда она вышла в 2023 году. В минувшем сезоне Соболенко уступила здесь в четвертьфинале. Рахимова же два года назад дошла до третьего круга, а в минувшем сезоне уступила в первом же матче.

В личных встречах Соболенко вела со счётом 2-0. На «Ролан Гаррос» два года назад она одержала сравнительно несложную победу (6:2, 6:2), а вот на харде Вашингтона в прошлом году Рахимова смогла забрать сет — 7:5, 4:6, 6:4 в пользу Арины.

Сегодня сенсации не случилось — даже намёка на неё не было. Соболенко превосходила Рахимову во всех компонентах и доказала, что не зря считается фаворитом «Ролан Гаррос». В первом сете белоруска в каждом из четырёх своих геймов отдавала не более двух очков, так что Рахимова была далека от брейк-пойнтов. С подачей у Арины всё было в порядке: в первой партии процент попадания первой составил 81%. Рахимова взяла лишь один гейм из семи, на своей подаче. Соболенко же дважды делала брейк и в седьмом гейме подала на сет, закончив эйсом, уже третьим к тому моменту, — 6:1 всего за 26 минут. Арине насчитали 16 активно выигранных очков, а Камилле — всего шесть.

Арина Соболенко Фото: Adam Pretty/Getty Images

Во второй партии Рахимова не взяла ни одного гейма, хотя борьбы, как ни странно, было больше. В основном потому, что Соболенко стала больше ошибаться — 12 невынужденных за сет против пяти в стартовой партии. Третий и четвёртый геймы получились весьма напряжёнными, с серией «ровно» и брейк-пойнтов. Но Соболенко на приёме с пятого брейк-пойнта смогла взять подачу соперницы, а Рахимова после этого не смогла ответить ей тем же, упустив два шанса. Подачу на матч белоруска начала с 0:30, однако после этого не ошибалась и быстро повесила «баранку» — 6:1, 6:0 за 1 час.

Финалистка «Ролан Гаррос» 2021 года Анастасия Павлюченкова, замыкающая топ-50 мировой классификации, сражалась с олимпийской чемпионкой 2024 года Чжэн Циньвэнь (8). Напомним, Олимпиаду Чжэн выиграла именно на кортах парижского мэйджора. Лучший результат на «РГ» китаянка показала в сезоне-2022, когда уступила в 1/8 финала. В 2024-м Чжэн остановилась в третьем круге. Павлюченкова же в прошлом году проиграла во втором круге в Париже. А в личных встречах минимальный перевес был на стороне россиянки. Анастасия одолела соперницу в Цинциннати в прошлом году — 7:5, 6:1.

Поначалу у Павлюченковой ничего не получалось, и Чжэн быстро забрала три гейма, сделав на этом отрезке брейк под ноль. Китаянка вела 3:0, затем — 4:1, но россиянка сумела не отпустить соперницу в отрыв. В седьмом гейме россиянка атаковала на приёме, соперница ошибалась, и Анастасия отыграла брейк, а в следующем гейме, подавая, сравняла счёт — 4:4.

Казалось, как минимум на тай-брейк Павлюченкова наиграла. Но 10-й гейм стал последним в этой партии. Тут риск Анастасии себя не оправдал. Россиянка на своей подаче не взяла ни одного очка и отдала гейм, а вместе с ним и весь сет — 6:4 в пользу Чжэн за 38 минут. Нельзя не признать, что китаянка заслуженно выиграла партию. Она закончила её с положительным балансом виннеров и невынужденных ошибок (13/6), а Павлюченкова — с отрицательным (7/9).

Анастасия Павлюченкова Фото: Adam Pretty/Getty Images

Во втором сете Чжэн также первой забрала чужую подачу (в четвёртом гейме), и это положило начало параду брейков. Павлюченкова дважды отыгрывалась, а в восьмом гейме могла и сравнять счёт, но наошибалась, и китаянка сделала третий брейк подряд — 5:3. После этого Чжэн оставалось подать на матч, и ей хватило первого же матчбола — 6:4, 6:3 за 1 час 23 минуты.

Диана Шнайдер (11) противостояла украинке Анастасии Соболевой (Q), располагающейся в середине третьей сотни мирового рейтинга. Соболева впервые пробилась в основную сетку на ТБШ. Шнайдер, рвущаяся в топ-10, также пока не может похвастаться серьёзными результатами на «Ролан Гаррос». Два года назад Диана вышла здесь во второй круг, а в сезоне-2024 покинула турнир после первого же матча.

Шнайдер считалась явным фаворитом, и поначалу казалось, что у неё не будет проблем, особенно после того, как россиянка уверенно забрала первые пять геймов. Однако дальше начались неприятности. В седьмом гейме Диана не подала на сет, а в девятом ещё раз не смогла закончить партию, упустив два сетбола. В этом гейме Соболева добилась своего с пятого брейк-пойнта, после чего сравняла счёт — 5:5.

В 11-м гейме Шнайдер под ноль проиграла подачу — Соболева взяла шесть геймов подряд и приготовилась подавать на сет. Диана не сдалась, заработала тройной брейк-пойнт — и неудачно упала, после чего расплакалась от боли и обиды.

Диана Шнайдер Фото: Clive Brunskill/Getty Images

К счастью, обошлось без травм, и после получения медицинской помощи россиянка продолжила встречу. В этом 12-м гейме она всё же сделала брейк, а затем уверенно забрала тай-брейк — 7:6 (7:3) за 1 час 2 минуты.

Во второй партии такой драмы не было. Шнайдер, начиная с 1:2 не в свою пользу, выиграла пять геймов подряд — с двумя брейками. В восьмом гейме Диана со второго матчбола закончила встречу — 7:6 (7:3), 6:2 за 1 час 35 минут.

Во втором круге Шнайдер сразится с другой украинкой Даяной Ястремской, одолевшей Дестани Айаву (7:5, 6:1).

Также сегодня сыграют Роман Сафиуллин, Анна Блинкова и Анастасия Потапова.

Открытый чемпионат Франции завершится 8 июня. За всеми событиями следите на «Чемпионате».