5 топ-матчей понедельника в теннисе: Хачанов, Самсонова, Кудерметовы на «Ролан Гаррос»

За кем следить 26 мая на кортах Парижа.

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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🎾 12:00*: Вероника Кудерметова (Россия) — Виктория Томова (Болгария), «Ролан Гаррос», первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: чем закончится первый поединок соперниц на грунте?

Вероника Кудерметова начинает «Ролан Гаррос» поединком с Викторией Томовой из Болгарии. Теннисистки ранее встречались дважды, один раз выиграла Вероника — в Сеуле-2024, а затем в Токио-2024 сильнее была Виктория. Интересно, что оба матча проходили на харде. И сейчас Кудерметова и Томова впервые проведут поединок на грунте. Победительница этой встречи далее сразится с кем-то из пары Барбора Крейчикова — Татьяна Мария.

🎾 13:30*: Маяр Шериф Ахмед Шериф (Египет) — Людмила Самсонова (Россия, 19), «Ролан Гаррос», первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как выступит Самсонова на «Ролан Гаррос» после финала Страсбурга?

Людмила Самсонова, посеянная на «Ролан Гаррос» под 19-м номером, начинает свой матч на турнире сразу после финала Страсбурга. Хватит ли у Людмилы сил побороться с египтянкой Шериф? До этого она играла с ней в Аделаиде-2022 и тогда одержала победу. Победительница новой встречи далее сразится с кем-то из пары Лейре Ромеро Гормас — Тьянцоа Ракотоманга-Ражана.

🎾 15:00*: Карен Хачанов (Россия, 24) — Александар Вукич (Австралия), «Ролан Гаррос», первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сумеет ли Хачанов победить австралийца ещё и на грунте?

Карен Хачанов начинает борьбу на «Ролан Гаррос» матчем с австралийцем Александаром Вукичем. Теннисисты встречались трижды, и все три раза — на быстром покрытии. На Australian Open — 2021 и в Алма-Ате-2024 сильнее был Карен Хачанов, а в Хертогенбосхе-2024 на траве выиграл австралиец. На грунте теннисисты ещё не сражались. Победитель нового матча далее встретится с кем-то из пары Себастьян Офнер — Ян-Леннард Штруфф.

🎾 17:30*: Лючия Бронцетти (Италия) — Екатерина Александрова (Россия, 20), «Ролан Гаррос», первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: чем закончится первое сражение Александровой и Бронцетти?

Посеянная под 20-м номером на «Ролан Гаррос» Екатерина Александрова начинает сражением с итальянкой Лючией Бронцетти. Теннисистки ранее не встречались. 26-летняя итальянка не настолько известна, как её соотечественники Синнер и Паолини. На её счету только один одиночный титул в Рабате-2023. Победительница этой встречи далее сразится с кем-то из пары Тэйлор Таунсенд — Элизабетта Коччаретто.

🎾 17:30*: Полина Кудерметова (Россия) — Елена Остапенко (Латвия, 21), «Ролан Гаррос», первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: справится ли Кудерметова-младшая с чемпионкой ТБШ?

Полине Кудерметовой на старте «Ролан Гаррос» в соперницы досталась чемпионка «Ролан Гаррос» — 2017 — Елена Остапенко из Латвии. Девушки ранее не встречались. Победительница этого матча далее сразится с кем-то из пары Кэролайн Доулхайд — Гретье Миннен.