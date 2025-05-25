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Теннисные матчи понедельника 26 мая 2025 на Ролан Гаррос: live-трансляции, расписание, сетки, соперники, история, результаты

5 топ-матчей понедельника в теннисе: Хачанов, Самсонова, Кудерметовы на «Ролан Гаррос»
Даниил Сальников
Теннисные матчи понедельника 26 мая 2025 года
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За кем следить 26 мая на кортах Парижа.

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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🎾 12:00*: Вероника Кудерметова (Россия) — Виктория Томова (Болгария), «Ролан Гаррос», первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
26 мая 2025, понедельник. 12:00 МСК
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Не начался
1 2 3
         
         
Виктория Томова
Болгария
Виктория Томова
В. Томова

Интрига: чем закончится первый поединок соперниц на грунте?

Вероника Кудерметова начинает «Ролан Гаррос» поединком с Викторией Томовой из Болгарии. Теннисистки ранее встречались дважды, один раз выиграла Вероника — в Сеуле-2024, а затем в Токио-2024 сильнее была Виктория. Интересно, что оба матча проходили на харде. И сейчас Кудерметова и Томова впервые проведут поединок на грунте. Победительница этой встречи далее сразится с кем-то из пары Барбора Крейчикова — Татьяна Мария.

Кудерметова снова сыграла в парном финале:
Кудерметова снова проиграла парный финал. В Риме Паолини повторила достижение Звонарёвой
Кудерметова снова проиграла парный финал. В Риме Паолини повторила достижение Звонарёвой

🎾 13:30*: Маяр Шериф Ахмед Шериф (Египет) — Людмила Самсонова (Россия, 19), «Ролан Гаррос», первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
26 мая 2025, понедельник. 13:30 МСК
Маяр Шериф Ахмед Шериф
Египет
Маяр Шериф Ахмед Шериф
М. Шериф
Не начался
1 2 3
         
         
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

Интрига: как выступит Самсонова на «Ролан Гаррос» после финала Страсбурга?

Людмила Самсонова, посеянная на «Ролан Гаррос» под 19-м номером, начинает свой матч на турнире сразу после финала Страсбурга. Хватит ли у Людмилы сил побороться с египтянкой Шериф? До этого она играла с ней в Аделаиде-2022 и тогда одержала победу. Победительница новой встречи далее сразится с кем-то из пары Лейре Ромеро Гормас — Тьянцоа Ракотоманга-Ражана.

Самсонова почти год не добиралась до решающего матча:
Самсонова вышла в первый финал за 11 месяцев! А Рублёв в Гамбурге разгромил канадца
Самсонова вышла в первый финал за 11 месяцев! А Рублёв в Гамбурге разгромил канадца

🎾 15:00*: Карен Хачанов (Россия, 24) — Александар Вукич (Австралия), «Ролан Гаррос», первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
26 мая 2025, понедельник. 15:00 МСК
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Александар Вукич
Австралия
Александар Вукич
А. Вукич

Интрига: сумеет ли Хачанов победить австралийца ещё и на грунте?

Карен Хачанов начинает борьбу на «Ролан Гаррос» матчем с австралийцем Александаром Вукичем. Теннисисты встречались трижды, и все три раза — на быстром покрытии. На Australian Open — 2021 и в Алма-Ате-2024 сильнее был Карен Хачанов, а в Хертогенбосхе-2024 на траве выиграл австралиец. На грунте теннисисты ещё не сражались. Победитель нового матча далее встретится с кем-то из пары Себастьян Офнер — Ян-Леннард Штруфф.

Разговор с Кареном Хачановым в Риме:
«Не знал, что отец моего соперника — знаменитый футболист». Хачанов — на «Мастерсе» в Риме
Эксклюзив
«Не знал, что отец моего соперника — знаменитый футболист». Хачанов — на «Мастерсе» в Риме

🎾 17:30*: Лючия Бронцетти (Италия) — Екатерина Александрова (Россия, 20), «Ролан Гаррос», первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
26 мая 2025, понедельник. 17:30 МСК
Лючия Бронцетти
Италия
Лючия Бронцетти
Л. Бронцетти
Не начался
1 2 3
         
         
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

Интрига: чем закончится первое сражение Александровой и Бронцетти?

Посеянная под 20-м номером на «Ролан Гаррос» Екатерина Александрова начинает сражением с итальянкой Лючией Бронцетти. Теннисистки ранее не встречались. 26-летняя итальянка не настолько известна, как её соотечественники Синнер и Паолини. На её счету только один одиночный титул в Рабате-2023. Победительница этой встречи далее сразится с кем-то из пары Тэйлор Таунсенд — Элизабетта Коччаретто.

Александрова не смогла пробиться в финал Штутгарта:
Александрова в 4-й раз подряд уступила чемпионке ТБШ. Россиянка — мимо финала Штутгарта
Александрова в 4-й раз подряд уступила чемпионке ТБШ. Россиянка — мимо финала Штутгарта

🎾 17:30*: Полина Кудерметова (Россия) — Елена Остапенко (Латвия, 21), «Ролан Гаррос», первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
26 мая 2025, понедельник. 17:30 МСК
Полина Кудерметова
Россия
Полина Кудерметова
П. Кудерметова
Не начался
1 2 3
         
         
Елена Остапенко
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко

Интрига: справится ли Кудерметова-младшая с чемпионкой ТБШ?

Полине Кудерметовой на старте «Ролан Гаррос» в соперницы досталась чемпионка «Ролан Гаррос» — 2017 — Елена Остапенко из Латвии. Девушки ранее не встречались. Победительница этого матча далее сразится с кем-то из пары Кэролайн Доулхайд — Гретье Миннен.

После сестринского дерби Полина и Вероника плакали:
Дерби сестёр Кудерметовых в Мадриде осталось за Вероникой! А Блинкова вышла на Соболенко
Дерби сестёр Кудерметовых в Мадриде осталось за Вероникой! А Блинкова вышла на Соболенко
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