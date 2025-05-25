«За 20 лет я испытал здесь всё». На «Ролан Гаррос» грандиозно чествовали Рафаэля Надаля

​22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль провёл легендарную карьеру, но не лучшим образом попрощался с теннисом. Рафа уступил Ботику ван де Зандсхулпу на старте Кубке Дэвиса в Малаге, а церемония его проводов получилась довольно скомканной.

Уважить Рафу не приехали принципиальные соперники Роджер Федерер, Новак Джокович и Энди Маррей, поскольку не ожидали раннего вылета сборной Испании от Нидерландов. Да и сам турнир выглядел не совсем подходящим для полноценного чествования Короля грунта. Очевидно, что лучше всего для этого подходил «Ролан Гаррос», который испанец выигрывал рекордные 14 раз.

В прошлом году Надаль уступил Александру Звереву в первом круге «Ролан Гаррос». Тогда Рафа ещё окончательно не определился, завершит ли карьеру. Он сохранял надежду вернуться в Париж в 2025-м, но во второй половине сезона всё-таки понял, что пришла пора зачехлить ракетку. На «Ролан Гаррос» тогда никакой церемонии в его честь не устраивали, хотя она выглядела неизбежной в будущем.

Директор «Ролан Гаррос» Амели Моресмо перед стартом турнира в этом году довольно ожидаемо сообщила, что Рафу в столице Франции ждёт «простая и аутентичная» церемония.

«Рафа был со мной предельно ясен: он хочет чего-то простого, в его стиле. Он не любит быть в центре внимания. Поэтому это будет искренний, подлинный момент, неизбежно наполненный эмоциями, здесь, на «Ролан Гаррос», его любимом турнире», — сказала Моресмо в начале недели.

Рафаэль Надаль — легенда «Ролан Гаррос» Фото: Getty Images

Надаль дебютировал на «Ролан Гаррос» в 2005 году, не заметив немца Ларса Бургсмюллера (6:1, 7:6, 6:1). 25 мая Рафа впервые сыграл на центральном корте имени Филиппа Шатрье, легко одолев бельгийца Ксавье Малисса (6:2, 6:2, 6:4). Это положило начало абсолютному доминированию Надаля в Париже. Испанец взял 14 титулов в столице Франции (2005-2008, 2010-2014, 2017-2020, 2022). Он взял 112 матчей на грунтовых кортах этого «Шлема» и потерпел всего четыре поражения. В этих 16 играх Рафа только трижды доводил дело до пятого сета. Четыре раза он забирал титул, не отдавая соперникам ни сета: в 2008, 2010, 2017 и 2020 годах. Именно поэтому Надаля абсолютно заслуженно называют Королём грунта.

Надаль пережил множество триумфальных моментов на корте Филиппа Шатрье. Ровно через 20 лет после дебюта на данной площадке провели церемонию в его честь. Арена вместимостью 15 тыс. человек была заполнена под завязку. Зрители надели коричневую форму в цветах грунта «Ролан Гаррос».

Зрители на церемонии чествования «Ролан Гаррос» Фото: Пресс-служба «Ролан Гаррос»

Болельщики начали устраивать перформанс на трибунах ещё в конце матча Лоренцо Музетти – Янник Ханфман (7:5, 6:2, 6:0), после которого была запланирована церемония в честь Надаля. Сложилось впечатление, что Музетти хотел закончить встречу побыстрее, поэтому повесил Ханфману «баранку» в решающем сете. Интервью Лоренцо на корте в основном было посвящено вопросам о Рафе, что совсем не смутило итальянца.

— Мы все тебя уважаем. Мы все тебя любим, но ты знаешь, что будет дальше.

— Я знаю. Было ещё тяжелее выходить на корт, зная, что после моего матча пройдёт чествование Рафы, который был для меня источником вдохновения. Король грунта. Ему нужна вся любовь, которую он получит. Очень рад за него. С нетерпением жду церемонии.

— Чему ты у него научился?

— Рафа — это вдохновение. Наверное, слово, которое больше всего характеризует Рафу, — это воин. Боец. Особенно он показал это здесь, выиграв 14 раз… иногда даже говорить об этом смешно. Его образ мышления, отношение, трудовая этика — это, наверное, один из самых больших спортсменов в нашем спорте. Он икона. Он олицетворяет всё, что теннис значит для меня, — сказал Музетти в интервью на корте.

Далее началась сама церемония. Рафа вышел на корт и сразу прослезился, не в состоянии сдерживать эмоции.

Рафаэль Надаль прослезился на церемонии «Ролан Гаррос» Фото: Пресс-служба «Ролан Гаррос»

В своей речи Рафа поблагодарил всех – от своего дяди и бывшего тренера Тони Надаля до рядовых сотрудников «Ролан Гаррос», с которыми он годами пересекался во время приездов на «Ролан Гаррос».

«Это была невероятная история, которая началась в 2004 году, когда я впервые приехал на «Ролан Гаррос». Я едва мог ходить из-за травмы ноги. Но в тот год я поднялся на верхний ярус корта на костылях и смотрел на него сверху. Я мечтал вернуться на следующий год, чтобы соревноваться. В 2005 году я наконец смог впервые выступить здесь. Мне было 18 лет. И моим первым серьезным опытом стал матч, который я сыграл против моего друга детства и соперника Ришара Гаске. С того дня я полностью понял, что означает «Ролан Гаррос». За эти 20 лет я испытал здесь всё. У меня были невероятные соперники, такие как Энди, Роджер и Новак. И, конечно, многие другие, которые доводили меня до предела моих физических и умственных возможностей.

Поистине, ничто не может быть более захватывающим, чем эти длительные соперничества, которые заставляли всех нас совершенствоваться каждый день. «Ролан Гаррос» уникален не только потому, что он является фундаментальной частью истории тенниса. Но также из-за всех людей, которые неустанно трудятся, всегда с улыбкой, чтобы сделать этот турнир таким, какой он есть. Уникальным. Я не могу назвать всех, однако я хочу выразить особую благодарность бывшим президентам Французской федерации тенниса. И людям, которых вы, возможно, не знаете… Но которые поддерживали меня всеми способами. Все они проявили ко мне такую ​​доброту и привязанность, что у меня просто нет слов, чтобы отблагодарить вас за всё, что вы для меня сделали. Отдельная благодарность Тони Надалю. Ты — главная причина, по которой я здесь. Без тебя всё это было бы невозможно. Было трудно, но это того стоило. Спасибо, что посвятил часть своей жизни тому, чтобы быть со мной. Без сомнения, ты был лучшим», — сказал Надаль.

На церемонии собрались Ига Швёнтек, Карлос Алькарас, Хуан-Карлос Ферреро, Давид Феррер и много других действующих и бывших теннисистов. Но на корте все ждали главных соперников Надаля. Новак Джокович, Роджер Федерер и Энди Маррей появились на корте ближе к концу церемонии. В этот раз ничто не могло помешать им отдать дань уважения Рафе.

Роджер Федерер, Новак Джокович и Энди Маррей идут чествовать Рафаэля Надаля Фото: Пресс-служба «Ролан Гаррос»

Надаль отдал должное своим уже бывшим оппонентам. Он отметил, что ценит хорошие отношения с ними, которые удалось сохранить, несмотря на ожесточённое соперничество на корте.

Напоследок организаторы сделали Рафе приятный сюрприз – след его ноги навсегда увековечили на центральном корте «Ролан Гаррос».

След Рафаэля Надаля навсегда увековечен на корте Филиппа Шатрье Фото: Кадр из трансляции

Конечно, Рафа снова плакал. Такие моменты просто не могли оставить испанца безразличным.

Церемония чествования Надаля получилась очень эмоциональной. Прискорбно осознавать, что легендарный испанец завершил карьеру и больше никогда не выйдет на корты «Ролан Гаррос», Но в то же время о достижениях Рафы в Париже всегда будут помнить. Подобное величие просто невозможно выбросить из головы.