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Ролан Гаррос — 2025, онлайн-трансляция: Хачанов, Самсонова, Вероника Кудерметова, расписание, результаты, сетки, где смотреть

Вероника Кудерметова рвётся во второй круг «РГ»! Ещё сыграют Хачанов и Самсонова. LIVE!
Даниил Сальников
«Ролан Гаррос» — 2025, онлайн-трансляция
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В Париже набирает обороты главный грунтовый турнир сезона. На кортах появятся и пять россиян.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию второго игрового дня на «Ролан Гаррос» — 2025. В Париже продолжится борьба в 49 матчах. У женщин будет проведено 25 поединков, у мужчин – 24. На кортах появятся и пять россиян – Екатерина Александрова (20-й номер посева), Людмила Самсонова (19), сёстры Вероника и Полина Кудерметовы и Карен Хачанов (24). Также сыграют стартовые поединки и представители топ-10 посева – Янник Синнер (1), Карлос Алькарас (2), Тейлор Фриц (4), Каспер Рууд (7), Ига Швёнтек (5) и Паула Бадоса (10),

«Ролан Гаррос» – 2025. Мужчины. Сетка
«Ролан Гаррос» – 2025. Женщины. Сетка
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
26 мая 2025, понедельник. 12:00 МСК
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Не начался
1 2 3
         
         
Виктория Томова
Болгария
Виктория Томова
В. Томова
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
26 мая 2025, понедельник. 13:30 МСК
Маяр Шериф Ахмед Шериф
Египет
Маяр Шериф Ахмед Шериф
М. Шериф
Не начался
1 2 3
         
         
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
26 мая 2025, понедельник. 15:00 МСК
Карен Хачанов
24
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Александар Вукич
78
Австралия
Александар Вукич
А. Вукич
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
26 мая 2025, понедельник. 17:30 МСК
Полина Кудерметова
Россия
Полина Кудерметова
П. Кудерметова
Не начался
1 2 3
         
         
Елена Остапенко
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
26 мая 2025, понедельник. 17:30 МСК
Лючия Бронцетти
Италия
Лючия Бронцетти
Л. Бронцетти
Не начался
1 2 3
         
         
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Расписание понедельника
Live Даниил Сальников

Расписание понедельника

Вот какое интересное расписание дня нас сегодня ожидает на «Ролан Гаррос». Среди прочих теннисистов в борьбу вступят пять россиян.

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