В Париже набирает обороты главный грунтовый турнир сезона. На кортах появятся и пять россиян.

Вероника Кудерметова рвётся во второй круг «РГ»! Ещё сыграют Хачанов и Самсонова. LIVE!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию второго игрового дня на «Ролан Гаррос» — 2025. В Париже продолжится борьба в 49 матчах. У женщин будет проведено 25 поединков, у мужчин – 24. На кортах появятся и пять россиян – Екатерина Александрова (20-й номер посева), Людмила Самсонова (19), сёстры Вероника и Полина Кудерметовы и Карен Хачанов (24). Также сыграют стартовые поединки и представители топ-10 посева – Янник Синнер (1), Карлос Алькарас (2), Тейлор Фриц (4), Каспер Рууд (7), Ига Швёнтек (5) и Паула Бадоса (10),