Потапова — во втором круге «Ролан Гаррос»: россиянка совершила яркий камбэк в третьем сете

В воскресенье, 25 мая, состоялся первый игровой день «Ролан Гаррос». В мужском турнире прошёл всего один матч с участием российского теннисиста. 72-я ракетка мира Роман Сафиуллин вышел на корт с Фрэнсисом Тиафо, получившим 15-й номер посева.

Для Сафиуллина это лишь третье участие в основной сетке «Ролан Гаррос». В 2021 году он проиграл здесь во втором круге, а год назад уступил в первом же поединке. Но и Тиафо, как и многих других американцев, нельзя причислить к грунтовым специалистам. Лучшим результатом Фрэнсиса здесь является выход в третий круг, а год назад он выбыл на стадии второго круга, то есть в 1/32 финала. Что касается личных встреч Сафиуллина и Тиафо, то в единственном матче, состоявшемся в Шанхае в прошлом году, россиянин одержал волевую победу — 5:7, 7:5, 7:6 (7:5).

В первом гейме Сафиуллин не смог удержать подачу, и Тиафо хватило этого для победы в сете. Россиянин отлично подавал (10 эйсов за партию — и это на грунте!) и на первой подаче выиграл 93% очков (14 из 15), но американец тоже брал свои геймы, а когда дело доходило до брейк-пойнтов, отыгрывал их. Роман мог помешать Фрэнсису подать на сет, однако не воспользовался брейк-пойнтом в 10-м гейме. А Тиафо реализовал первый же сетбол — 6:4 за 43 минуты.

Во второй партии Тиафо, в принципе, контролировал ход игры, хотя подавал в чётных геймах. В седьмом гейме американец взял чужую подачу, но Сафиуллин ответил обратным брейком — 4:4. В 11-м гейме Фрэнсис ещё раз сделал брейк, однако и тут Роман мог перевести сет в тай-брейк. В 12-м гейме россиянин заработал три брейк-пойнта, но не смог распорядиться этими возможностями. Тиафо же, упустив первый сетбол, на втором не оплошал — 7:5 за 55 минут.

В третьем сете Тиафо дожал Сафиуллина. Россиянин ни разу не вышел на брейк-пойнты, а американец довольствовался брейком, сделанным в седьмом гейме. В 10-м гейме Фрэнсис отподавал под ноль — 6:4, 7:5, 6:4 за 2 часа 22 минуты.

В женском турнире сегодня в борьбу вступили пять россиянок. Сперва Камилла Рахимова без шансов проиграла Арине Соболенко, Анастасия Павлюченкова уступила Чжэн Циньвэнь, а Диана Шнайдер с драмой, слезами и падением победила украинку Анастасию Соболеву и вышла во второй круг. Обо всех этих поединках читайте в отдельном материале.

62-я ракетка мира Анна Блинкова играла с Донной Векич (18). Блинкова на «Ролан Гаррос» никогда не проходила третий круг, а в 2024 году уступила во втором. У Векич результаты чуть успешнее. Рекордом хорватки здесь является выход в 1/8 финала, а в прошлом сезоне «Ролан Гаррос» закончился для неё в третьем круге. А вот в личных встречах Блинкова вела со счётом 1-0. В Пекине-2023 Анна в двух партиях обыграла Донну — 6:3, 7:5.

Стартовый сет проходил при преимуществе Векич, действовавшей первым номером. Четвёртый гейм, правда, она отдала на своей подаче, после чего Блинкова повела 3:1. Однако в остальном хорватка более чем уверенно забирала свои геймы (шесть эйсов и 76% попадания первой подачи) и отдала лишь одно очко. На приёме у Донны почти в каждом гейме были брейк-пойнты. Поначалу Анна их отыгрывала, но в пятом гейме не смогла, упустив добытое преимущество в брейк. А в 11-м гейме россиянка с четвёртого брейк-пойнта снова отдала подачу, после чего Векич подала на партию — 7:5 за 56 минут.

Донна Векич Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Во втором сете Векич три раза выходила вперёд с брейком, однако Блинкова всякий раз находила на это достойный ответ. Россиянка трижды делала обратный брейк, причём в 12-м гейме она не позволила сопернице подать на матч. Векич под ноль отдала подачу, тай-брейк начала с 3:0 с двумя мини-брейками, но дальше Блинкова взялась за дело и использовала первый же сетбол — 7:6 (7:4) за 1 час 3 минуты.

В третьем сете у Векич было явное преимущество. Блинкова сначала сопротивлялась и во втором гейме ушла с двойного брейк-пойнта — 1:1. Однако после этого хорватка выиграла пять геймов подряд, причём в последних трёх геймах россиянка забрала только два розыгрыша. В седьмом гейме Векич подала на матч, не отдав ни очка, — 7:5, 6:7 (4:7), 6:1 за 2 часа 42 минуты.

Анастасия Потапова, 37-й номер рейтинга WTA, вышла на корт с чешкой Линдой Носковой (29). В прошлом году Потапова пробилась в четвёртый круг на «Ролан Гаррос», и пока это её лучший результат не только в Париже, но и вообще на ТБШ. Носкова, четвертьфиналистка Australian Open — 2024, в столице Франции пока не может преодолеть второй круг.

У Потаповой в первом же гейме возникли огромные трудности на подаче. Она отыграла все шесть брейк-пойнтов, так что раннего брейка не случилось. Но в пятом гейме россиянка упустила подачу с первого же брейк-пойнта, и Носкова вышла вперёд с брейком — 3:2. На протяжении почти всей партии у чешки не было проблем в своих геймах, несмотря на периодически проскакивавшие двойные ошибки, и она заработала право подать на сет. Однако Потапова в 10-м гейме впервые в матче сумела зацепиться на приёме и с третьего брейк-пойнта восстановила равенство — 5:5.

Концовку партии чуть лучше провела Носкова. Для второго брейка ей понадобилось три брейк-пойнта. И со второй попытки Линда подала на сет, реализовав первый сетбол, — 7:5 за 59 минут. Статистика получилась удивительная: по счёту чешка выиграла с минимально возможным перевесом без тай-брейка, а по балансу виннеров/невынужденных на голову превзошла россиянку. У Носковой он оказался положительным (17/16), а у Потаповой — резко отрицательным (11/24).

Анастасия Потапова Фото: Julian Finney/Getty Images

Во втором сете Носкова сделала Потаповой большой подарок, когда в четвёртом гейме отдала подачу с 30:0, допустив двойную на брейк-пойнте. До этого россиянка забирала геймы на подаче без шансов для соперницы, а вот во второй половине партии пришлось побороться за свои очки. Дополнительную уверенность вселило то, что в шестом гейме Анастасия ещё раз взяла чужую подачу. Подавая на сет, Потапова отыграла все три брейк-пойнта и реализовала первый же сетбол — 6:1 за 26 минут.

Заключительная партия началась с обмена брейками. Ключевым мог стать провальный отрезок Потаповой из трёх проигранных геймов подряд, причём два из них Анастасия отдала под ноль. Это произошло после счёта 2:2. В пятом гейме россиянка вышла на двойной брейк-пойнт, но не использовала его, а потом и случился тот самый провал.

Шансы потеряны? Как бы не так! Уступая 2:5, Потапова сцепила зубы — и выиграла пять геймов подряд! Россиянка не позволила сопернице подать на матч, когда та вела 5:3. В 11-м гейме Анастасия сделала решающий брейк, после чего сама подала на матч (понадобился второй матчбол) и оформила волевую победу — 5:7, 6:1, 7:5 за 2 часа 12 минут.

В 1/32 финала Потапова сразится с победительницей встречи Тамара Корпач (Германия, Q) — Юлия Стародубцева (Украина, LL).

В понедельник, 26 мая, состоится второй игровой день «Ролан Гаррос». Свои матчи проведут, в частности, Карен Хачанов, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова, Вероника Кудерметова и её младшая сестра Полина.

Открытый чемпионат Франции завершится 8 июня. За всеми событиями следите на «Чемпионате».