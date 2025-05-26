«Я всю жизнь надеялся на помощь извне. Хватит». Рублёв перед «РГ» — о трансформации

Андрей Рублёв перед стартом «Ролан Гаррос» дошёл до финала турнира в Гамбурге, хотя до этого грунтовый сезон у него не складывался. Перед стартом на «Ролан Гаррос» он рассказал о работе с Маратом Сафиным, трансформации и становлении нового себя.

«17-й посев не имеет значения. Больше нет»

— Андрей, вы доехали до Парижа, уже потренировались. Какие ощущения?

— Здорово вернуться в Париж, на все турниры здорово возвращаться. Сегодня была первая тренировка, всё прошло хорошо. Более расслабленно работал, просто оценил условия. Завтра ещё один день, чтобы потренировать розыгрыши, а во вторник стартую на турнире.

— Вы месяц работаете с Маратом Сафиным. Что вас удивило в работе с ним?

— Ничего не удивило, я давно знаю Марата, знаю, как он работает и общается. Мне нравится, что происходит, что он говорит. Это будет наш последний турнир в пробном периоде, посмотрим, что будет дальше.

— У вас было тяжёлое начало грунтового сезона, но прошлая неделя удалась. Как себя чувствуете перед стартом «Ролан Гаррос»?

— Чувствую себя отлично. На прошлой неделе здорово играл, нашёл хороший настрой, энергию. Не смог справиться с эмоциями в финале и показать свою игру, но в целом неделя была очень позитивной. Постараюсь продолжать в том же духе и здесь.

— У вас здесь 17-й посев, для вас это имеет значение?

— Нет. Больше нет.

— В Гамбурге вы говорили отдельное спасибо Фернандо за то, что вас поддерживал. Будет ли здесь вся ваша команда и насколько вам важно, чтобы все тренеры, вся команда была здесь?

— Те, кто работает со мной на данный момент – все будут здесь. А так – нет, непринципиально. Необязательно, чтобы были все. Просто это крупный турнир, «Большой шлем». Понятное дело, кроме меня, вся команда работает, и они тоже хотят не просто работать, а присутствовать. Они принимают в этом самое непосредственное участие, поэтому на больших турнирах это само собой разумеющееся, чтобы они тоже были. Но что так должно быть… Это больше уважение. Правильно, чтобы они здесь были, мы все работаем вместе. А так – нет.

«Не было никакой стратегии, было просто желание выиграть хотя бы пару матчей»

— После финала Гамбурга ваш соперник говорил, что вы его лучший друг, и вообще лестно отзывался о вас, как и многие в туре. Важно ли вам поддерживать тёплые взаимоотношения с соперниками или это не важно, а главное – думать о себе, что ты делаешь?

— Что думают – неважно, а так – следить за собой, быть порядочным, воспитанным. А что думают другие, не имеет значения. Если сошлось и подружились – супер. Не сошлось и не подружились, так что переживать?

— Ты впервые за много лет играл турнир перед «Ролан Гаррос».

— Да, за много лет? Мне кажется, когда я выиграл Гамбург, это тоже было прямо перед «Ролан Гаррос». То есть пять лет назад в последний раз.

— Всё-таки это уже много. Означает ли это, что была ставка сыграть как можно лучше в Гамбурге, а здесь – не то чтобы как получится, но в некоторой степени…

— Нет. Я бы сказал, что не было никакой ставки, никакой стратегии. Было просто желание выиграть хотя бы пару матчей. Грунтовый сезон не задался, были разные причины. Все они – мои. И из-за того, что всё первый круг, первый круг… Поехать постараться выиграть хоть сколько-то матчей. Не было ставки дойти здесь, не дойти там. Просто выиграть хотя бы пару матчей, вот и всё! (Смеётся.)

Материалы по теме Cветлана Кузнецова высказалась о работе Андрея Рублёва с Маратом Сафиным

«Я всю жизнь надеялся на помощь извне. Хватит»

— Мы весь грунтовый сезон стараемся найти какие-то объяснения, логику. Вы сами видите какую-то логику?

— Что ничего не получается?

— Что не получалось, а эта неделя – хорошая. Почему, что сработало?

— Почему в самую нежелательную неделю получился результат (смеётся)? Не знаю, потому что я лёгких путей не ищу! Почему в целом не получались результаты – потому что многое изменилось во мне. И когда меняешь привычки, меняешь всё в себе, то всё, как было раньше, начинает рушиться и не работает. Пока это разрушалось, это сказывалось на результатах, на корте, вне корта, в жизни. Пока идёт становление нового меня, куда оно приведёт – не знаю. Но уже как было по-старому, я понял, что всё – я и несчастлив, я и страдаю, я и себя веду отвратительно. И достиг пика менталитета, что уже всё – лампочка. Поэтому либо менять и делать по-новому, и это, возможно, даст какой-то дальше результат, либо это идёт всё на спад полностью. Я выбрал пытаться меняться, и пока оно всё в трансформации.

— О чём речь, кроме изменений схем подготовки?

— Внутреннее состояние.

— В чём оно поменялось?

— Мировидение. Как всё устроено.

— Сейчас многие анализирует, почему у кого-то получается, а у кого-то нет, что самое главное в теннисе. Когда разговаривали с Даниилом, он говорит: у кого-то интуиция, кто-то на суеверии. Вы вместе с Кареном на браслетах.

— Я половину снял уже!

— Света Кузнецова – верующая. А вы не пробовали обратиться к своему однофамильцу, может, Святую Троицу на крестик, может, она помогла бы?

— Ну, как сказать… Я всё жизнь надеялся на помощь извне. Хватит уже надеяться на помощь извне, пора самому себе помогать (улыбается).

— Сафин был известен тем, что искал внутренние резервы, что-то менял. То, что сейчас происходит с тобой, это его влияние?

— Да, конечно.

— В Тибет не собираетесь?

— Не (улыбается).