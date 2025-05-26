Хачанов с красивым счётом вышел во 2-й круг «РГ». Кудерметова и Самсонова тоже идут дальше

В понедельник, 26 мая, на «Ролан Гаррос» — 2025 продолжают проходить матчи стартового круга. Свой путь на грунтовом ТБШ начинала и 46-я ракетка мира россиянка Вероника Кудерметова. Ее соперницей была представительница Болгарии Виктория Томова.

Счёт личных встреч — 1-1. Девушки дважды играли друг с другом в прошлом году на харде. Вероника победила в четвертьфинале Сеула (7:5, 6:3), а через месяц Виктория взяла реванш в первом круге Токио — 7:6 (7:3), 6:3.

Вероника блестяще начала новое очное противостояние с противницей и сразу повела с двумя брейками — 3:0. Виктория отыграла один брейк и не позволила противнице уйти в отрыв. Кудерметова по-прежнему была впереди — 3:1. Затем россиянка взяла ещё одну подачу болгарки — 4:1. На втором брейк-пойнте наша соотечественница перехватила инициативу и красиво развела мяч по углам. Но затем в её игре наступил необъяснимый провал. Томова отыгралась, а при счёте 4:5 на приёме не использовала сетбол. На важнейшем мяче Виктория не справилась с плотной подачей Вероники по центру. И всё же в концовке Кудерметова собралась и дожала оппонентку — 7:5 за 1 час и 3 минуты.

Если в первой партии у Вероники был небольшой провал, то во втором сете она действовала стабильно, здорово атаковала и одержала убедительную победу. Наша именитая соотечественница отдала лишь один гейм Томовой. Таким образом, Кудерметова одолела соперницу со счётом 7:5, 6:1 за 1 час 33 минуты. В следующем круге Вероника сыграет с победительницей матча Барбора Крейчикова — Татьяна Мария.

Свой поединок стартового круга в Париже сегодня проводила и 19-я сеяная Людмила Самсонова. Она сражалась с египтянкой Маяр Шериф. Напомним, на прошлой неделе 26-летняя россиянка дошла до финала турнира WTA-500 в Страсбурге, где уступила Елене Рыбакиной из Казахстана.

Самсонова вела 1-0 по личным встречам. Она выиграла у Шериф со счётом 7:6 (7:2), 6:4 в первом круге Аделаиды-2022 (хард).

Людмила неудачно начала отчётную встречу с африканкой. Египтянка сразу же сделала брейк и повела — 2:0. В четвёртом гейме Самсонова добилась обратного брейка и восстановила статус-кво — 2:2. В середине партии наша соотечественница попросила врача выйти на корт. Людмила испытывала проблемы с плечом. Вскоре матч продолжился. В 12-м гейме у Самсоновой был шанс завершить сет в свою пользу, но она не смогла реализовать брейк-пойнт, и в итоге партия перешла на тай-брейк — 6:6. На тай-брейке точнее и удачливее оказалась Людмила. Она взяла стартовую партию у Маяр со счётом 7:6 (7:3) за 1 час 16 минут. Статистика: 14/38 по ударам навылет/невынужденным ошибкам у Шериф, 7/16 – у Самсоновой.

Вторую партию Людмила забрала очень уверенно. Она в борьбе взяла первый гейм, после чего легко и быстро выиграла ещё три гейма кряду, создав себе перевес, который Шериф уже не смогла ликвидировать. 7:6 (7:3), 6:2 — именно с таким счётом Самсонова за 1 час 48 минут победила противницу. Статистика игры: 13/22 по ударам навылет/невынужденным ошибкам у Людмилы, 21/57 – у Маяр. Далее россиянка встретится с испанкой Лейре Ромеро Гормас — 23-летней испанкой, выступающей на своём третьем турнире уровня WTA в карьере и впервые победившей в основной сетке.

А вот в мужском одиночном разряде на корт сегодня выходил Карен Хачанов, занимающий 24-е место в рейтинге ATP. За выход во второй круг он боролся с австралийцем Александаром Вукичем.

В первом же гейме Карен воспользовался ошибками соперника и заработал брейк-пойнт, однако реализовать его россиянин не смог — 1:0 в пользу Александра. Хачанов не смог реализовать брейк-пойнт, зато Вукич свой шанс не упустил. Австралиец сделал брейк и повёл — 2:0. Следом Александар взял ещё один гейм — 3:0. В пятом гейме серебряный призёр ОИ-2020 в мужском одиночном разряде поймал своего оппонента на ошибках, заработал три брейк-пойнта и смог реализовать их. А в девятом гейме Карен сделал ещё один брейк — 5:4. Россиянин вышел подавать на сет, с чем успешно и справился — 6:4 за 46 минут.

Карен Хачанов Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В третьем гейме следующего сета Хачанов заработал двойной брейк-пойнт и тут же его реализовал — 2:1. Карен плотно принял под заднюю линию и добился от Александара ошибки этим ударом. Однако закрепить преимущество Хачанову не удалось. Вукич тут же сделал обратный брейк — 2:2. На брейк-пойнте Карен прострелил с форхенда по линии, но совсем чуть-чуть не попал по ширине. Это обстоятельство никак не смутило россиянина. В седьмом гейме Хачанов воспользовался ошибками представителя Австралии и заработал тройной брейк-пойнт. Со второй попытки 24-я ракетка мира его реализовал — 4:3. Карен довёл начатое до конца и забрал вторую партию со счётом 6:4 за 40 минут. Статистика: 13/13 у Хачанова по ударам навылет/невынужденным ошибкам, 8/12 – у Вукича.

Перед третьей партией Карен ушёл с корта. Затем матч продолжился. На старте третьего сета игроки поочерёдно брали геймы на своих подачах — 2:2. В пятом гейме третьего сета Хачанов заработал два брейк-пойнта и смог реализовать свой шанс — 3:2. Примечательно, что на втором брейк-пойнте Александар допустил двойную ошибку. Уже в следующем гейме Вукич мог сравнять цифры на табло, но не воспользовался своим шансом. Россиянин побежал к сетке после плотного кросса и выполнил резаный с лёта по линии навылет — 4:2 в пользу Карена. Хачанов мог сделать ещё один брейк в седьмом гейме. однако не реализовал брейк-пойнт — 4:3. Но Карен сумел довести дело до победы, одолев Александара Вукича со счётом 6:4, 6:4, 6:4 за 2 часа 11 минут. Отметим, что Хачанов никогда не проигрывал на старте «РГ» — 9:0. За выход в третий круг грунтового мэйджора россиянин сразится с Себастьяном Офнером (Австрия) или Ян-Леннардом Штруффом (Германия).

Открытый чемпионат Франции завершится 8 июня. За всеми событиями следите на «Чемпионате».