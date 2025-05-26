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Теннисные матчи вторника 27 мая 2025 на Ролан Гаррос: live-трансляции, расписание, сетки, соперники, история, результаты

6 топ-матчей вторника в теннисе: Медведев, Мирра и Рублёв на «Ролан Гаррос»
Даниил Сальников
Теннисные матчи вторника 27 мая 2025 года на «РГ»
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За кем следить 27 мая на кортах Парижа.

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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🎾 12:00*: Мирра Андреева (Россия, 6) — Кристина Букша (Испания), «Ролан Гаррос», первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
27 мая 2025, вторник. 12:00 МСК
Мирра Андреева
6
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Кристина Букша
98
Испания
Кристина Букша
К. Букша

Интрига: как Мирра Андреева стартует на «Ролан Гаррос»?

Мирра Андреева в прошлом году сенсационно дошла на «Ролан Гаррос» до полуфинала, и теперь юной россиянке, недавно отметившей 18-летие, предстоит защищать большие рейтинговые очки. На старте нового розыгрыша ей досталась непростая испанка Кристина Букша, которая на девять лет её старше. Девушки ранее друг с другом не играли, а победительница сразится во втором круге с кем-то из пары Сюзан Ламенс — Эшлин Крюгер.

Андреева-младшая в прекрасном настроении подходит к турниру:
«На тренировке были флешбэки с Олимпиады». Мирра — о возвращении в Париж
«На тренировке были флешбэки с Олимпиады». Мирра — о возвращении в Париж

🎾 12:00*: Даниил Медведев (Россия, 11) — Кэмерон Норри (Великобритания), «Ролан Гаррос», первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
27 мая 2025, вторник. 12:00 МСК
Даниил Медведев
11
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Кэмерон Норри
81
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри

Интрига: как Медведев сыграет с Норри второй раз за месяц?

Даниил Медведев начинает борьбу на «Ролан Гаррос» матчем с непростым британцем Кэмероном Норри. Теннисисты уже играли недавно в мае — на грунте Рима, и тогда сильнее оказался россиянин. Вообще счёт личных встреч у них — 4-0 в пользу Даниила, но это не значит, что британец просто так сдастся без боя. Победитель нового матча далее сразится с кем-то из пары Александр Ковачевич — Федерико-Агустин Гомес.

Россиянин решительно настроен на нынешний «Ролан Гаррос»:
«Не думаю заканчивать. Я близок к великолепному уровню». Медведев — перед «Ролан Гаррос»
«Не думаю заканчивать. Я близок к великолепному уровню». Медведев — перед «Ролан Гаррос»

🎾 12:00*: Оксана Селехметьева (Россия, Q) — Маркета Вондроушова (Чехия), «Ролан Гаррос», первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
27 мая 2025, вторник. 12:00 МСК
Оксана Селехметьева
Россия
Оксана Селехметьева
О. Селехметьева
Не начался
1 2 3
         
         
Маркета Вондроушова
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова

Интрига: сумеет ли Селехметьева одержать первую победу на ТБШ?

Оксана Селехметьева третий раз за карьеру пробилась из квалификации ТБШ в основную сетку, но пока на счету 22-летней россиянки не было побед и, соответственно, выходов во второй круг. Сумеет ли Оксана сейчас улучшить персональный рекорд? Её соперницей на старте «Ролан Гаррос» — 2025 будет чемпионка Уимблдона-2023 Маркета Вондроушова. Девушки ранее друг с другом на корте не пересекались, а победительница далее сразится с кем-то из пары Магдалена Френх — Онс Жабер.

Оксана — единственная из россиянок, кто пробился в основу «Ролан Гаррос» через квалификацию:
Лишь одна из восьми: в полуфинал квалификации «РГ» от России вышла только Селехметьева
Лишь одна из восьми: в полуфинал квалификации «РГ» от России вышла только Селехметьева

🎾 15:00*: Андрей Рублёв (Россия, 17) – Ллойд Джордж Харрис (ЮАР, Q), «Ролан Гаррос», первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
27 мая 2025, вторник. 15:00 МСК
Андрей Рублёв
15
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Ллойд Джордж Харрис
227
ЮАР
Ллойд Джордж Харрис
Л. Харрис

Интрига: продолжит ли Рублёв победную поступь, начатую в Гамбурге?

Андрея Рублёва наконец-то прорвало. После серии неудач на грунтовых турнирах россиянин сумел добраться на «пятисотнике» в Гамбурге до финала. Теперь Андрей начинает путь на «Ролан Гаррос» матчем с южноафриканцем Ллойдом Джорджем Харрисом. Теннисисты ранее встречались дважды, и в обоих случаях сильнее был Рублёв — в Аделаиде-2020 и на Уимблдоне-2021. Победитель нового матча далее сразится с кем-то из пары Максимильян Мартерер — Адам Уолтон.

Андрей решил поменяться:
«Я всю жизнь надеялся на помощь извне. Хватит». Рублёв перед «РГ» — о трансформации
«Я всю жизнь надеялся на помощь извне. Хватит». Рублёв перед «РГ» — о трансформации

🎾 15:30*: Сонай Картал (Великобритания) – Эрика Андреева (Россия), «Ролан Гаррос», первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
27 мая 2025, вторник. 15:30 МСК
Сонай Картал
56
Великобритания
Сонай Картал
С. Картал
Не начался
1 2 3
         
         
Эрика Андреева
102
Россия
Эрика Андреева
Э. Андреева

Интрига: сумеет ли Эрика впервые оказаться во втором круге «Ролан Гаррос»?

20-летняя Эрика Андреева третий сезон подряд выступает на «Ролан Гаррос», но пока во второй круг она не пробилась ни разу. В этом году, чтобы прервать эту неприятную тенденцию, старшей сестре Мирры необходимо справиться на старте с британкой Сонай Картал, которая на три года её старше. Девушки ранее уже пересекались один раз на корте — в рамках квалификации Уимблдона-2024 сильнее оказалась Картал, правда, Эрика тогда тоже была в основе в статусе лаки-лузера. Победительница нового матча далее сразится в Париже с кем-то из пары Анна Калинская — Мари Боузкова.

Эрика недавно попыталась дать бой Мирре, но не получилось:
Мирра Андреева выиграла у Эрики сестринское дерби в Штутгарте. Но в матч вмешалась травма
Мирра Андреева выиграла у Эрики сестринское дерби в Штутгарте. Но в матч вмешалась травма

🎾 17:30*: Анна Калинская (Россия, 31) – Мари Боузкова (Чехия), «Ролан Гаррос», первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
27 мая 2025, вторник. 17:30 МСК
Анна Калинская
28
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Не начался
1 2 3
         
         
Мари Боузкова
47
Чехия
Мари Боузкова
М. Боузкова

Интрига: доберётся ли Калинская до Андреевой-старшей?

Анна Калинская начинает «Ролан Гаррос» — 2025 матчем с непростой Мари Боузковой из Чехии. В профессиональном туре девушки ранее играли трижды — в Нью-Йорке/Цинциннати-2020 и Гвадалахаре-2022 сильнее оказалась чешка, а последний поединок на Уимблдоне-2024 остался уже за Анной. Победительница нового матча далее сразится с кем-то из пары Сонай Картал — Эрика Андреева.

Анна пытается набрать обороты на грунте:
Калинская с 4-й попытки одолела финалистку ТБШ. А в Гамбурге в 1/4 финала пробился Рублёв
Калинская с 4-й попытки одолела финалистку ТБШ. А в Гамбурге в 1/4 финала пробился Рублёв
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