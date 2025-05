Зрители визжат от восторга, игроки кайфуют. Всё, что вы хотели знать о парном разряде «РГ»

Соревнования в парном разряде в последнее время незаслуженно обойдены вниманием широкой публики. В прежние времена топовые теннисисты-одиночники нередко гремели и в парах. Для этого даже не нужно закапываться глубоко в прошлое — достаточно вспомнить сестёр Уильямс. На двоих Серена и Винус завоевали 30 одиночных титулов на турнирах «Большого шлема», а помимо этого, вместе выиграли 14 мэйджоров в паре.

Почему одиночники перестали играть пару?

Одной из главных причин является несбалансированное увеличение призовых. Разрыв между одиночными и парными призовыми неуклонно возрастал (и продолжает расти), так что стремление большинства игроков сосредоточиться на одиночном разряде вполне объяснимо. Кроме того, в мужском теннисе важно и то, что на турнирах «Большого шлема» одиночные матчи проводятся в пятисетовом формате. Порой бывает трудно найти в себе силы выйти на парную встречу после четырёх, а то и пяти сетов в одиночке.

Тогда зачем в пары заявились Мирра Андреева и Диана Шнайдер?

Андреева и Шнайдер ещё на Олимпиаде-2024, где их дуэт выиграл серебро с первой попытки, доказали, что в состоянии побеждать не только в одиночном разряде. Диана в парном рейтинге располагается в первой десятке, Мирра идёт 14-й. А в гонке на Итоговый наш дуэт занимает второе место. Да и потом – теннисистки ещё очень молоды: Андреевой меньше месяца назад исполнилось 18, Шнайдер на три года старше. В этом возрасте нет пресыщенности от игры, организм в состоянии быстро восстановиться, и спортсменки готовы играть в обоих разрядах.

Чем вообще парный теннис отличается от одиночного?

Главное техническое отличие состоит в том, что во время розыгрыша можно пробивать в коридор — это не аут, а корт. Подавать же необходимо, как и в одиночном теннисе, в диагонально противоположный квадрат.

В парах важно не только умение носиться по корту, доставая все мячи, но и понимание того, что вот этот мяч берёшь ты, а этот имеет смысл оставить напарнику, который находится в более выгодной ситуации и может атаковать с лучшими шансами на то, чтобы победно закончить розыгрыш — ну или вынудить оппонентов ошибиться. И по зрелищности розыгрыши ничем не уступают одиночному разряду. Теннисисты, действуя в тандеме, и сами получают удовольствие от игры, а уж про зрителей, восхищённо следящих за всем этим, и говорить нечего.

Что касается формата, то на турнирах ATP и WTA он вот какой. Матчи проходят в трёхсетовом формате, и для победы в партии необходимо выиграть шесть геймов — тут ничего нового. Однако в каждом из геймов при 40:40 разыгрывается решающее очко — никаких «больше»/«меньше». При 6:6 в сете играется обычный тай-брейк (и здесь ничего нового), а вот вместо третьей партии, если в ней возникнет необходимость, – тай-брейк до 10 очков.

Но это, повторимся, на соревнованиях ATP и WTA. А на турнирах «Большого шлема» придерживаются классической схемы, и формат тот же, что и в одиночном разряде, за исключением того, что мужские пары, как и женские, играют в трёхсетовом формате (а не в пятисетовом, как мужчины-одиночники).

Кто из наших побеждал в парах на ТБШ?

У мужчин — только Евгений Кафельников. Три мэйджора («Ролан Гаррос» — 1996, «Ролан Гаррос» — 1997 и US Open — 1997) он выиграл с Даниэлем Вацеком, ещё один («Ролан Гаррос» — 2002) — с Паулом Хархёйсом. А у женщин под флагом СССР/СНГ/России чемпионками становились девять теннисисток, завоевавших в общей сложности 17 титулов.

Первопроходцем стала Ольга Морозова, которая в 1974 году вместе с Крис Эверт выиграла «Ролан Гаррос». Наибольшее количество титулов у Натальи Зверевой — она 18-кратная чемпионка ТБШ. Правда, 12 из них Зверева завоевала под флагом Беларуси. По три титула на счету Екатерины Макаровой, Елены Весниной и Веры Звонарёвой. И если Макарова и Веснина побеждали вместе («Ролан Гаррос» — 2013, US Open — 2014 и Уимблдон-2017), то Звонарёва — всякий раз с разными напарницами (US Open — 2006 — с Натали Деши, Australian Open — 2012 — со Светланой Кузнецовой, US Open — 2020 — с Лаурой Зигемунд).

А кто из наших сыграет в парах на «Ролан Гаррос»?

В мужском парном разряде россиян не будет. Даниил Медведев планировал выступить, но всё же решил сняться. А в женской сетке выступят 14 россиянок, причём пар будет 12 — две из них чисто российские.

Мирра Андреева/Диана Шнайдер (четвёртый номер посева)

Как уже говорилось, Андреева и Шнайдер впервые встали в пару на Олимпиаде-2024 и с тех пор завоевали уже два титула. Мирра и Диана выиграли «пятисотник» в Брисбене, а затем стали лучшими на турнире WTA-1000 в Майами. Интересно, что год назад на «Ролан Гаррос» Андреева и Шнайдер завершили борьбу на стадии 1/4 финала, только не вместе, а в составе разных дуэтов. Мирра играла с Верой Звонарёвой (и снялась перед парным четвертьфиналом, после того как вышла в одиночный полуфинал), Диана — с Эммой Наварро. А лучший результат наших молодых звёзд на ТБШ — полуфинал Australian Open 2025 года.

Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс (Бельгия) (6)

Мощная пара, способная далеко пройти по сетке. На двоих у Кудерметовой и Мертенс 29 парных титулов на уровне WTA. Восемь из них на счету Вероники, 21 — у Элисе. Совместных титулов у этого российско-бельгийского дуэта не так много, всего три, главный из которых — Итоговый-2022. Мертенс в парном разряде четырежды выигрывала турниры «Большого шлема», но «Ролан Гаррос» — ни разу. Здесь её лучшим результатом является полуфинал. Кудерметова же в 2021 году играла в финале Уимблдона, а на «Ролан Гаррос» два года назад впервые пробилась в 1/4 финала.

Ирина Хромачёва/Фанни Штолляр (Венгрия) (11)

В этой паре ведущей является Хромачёва. Россиянка восемь раз брала титулы в туре, а её венгерская напарница — в два раза меньше. Совместных титулов у них на этом уровне нет, зато ранее в этом месяце Хромачёва и Штолляр выиграли турнир WTA-125 (то есть «челленджер» высшей категории) в Париже. На мэйджорах у венгерской теннисистки нет значимых успехов, а вот россиянка дважды, в том числе в прошлом сезоне, играла в четвертьфинале US Open. А на «Ролан Гаррос» лучшим результатом Ирины является выход в третий круг.

Николь Меликар-Мартинес (США)/Людмила Самсонова (15)

Четвёртая и последняя пара с участием россиянки, попавшая в посев. Меликар-Мартинес сосредоточена на выступлениях в парном разряде, и тут у неё 15 титулов. ТБШ она не выигрывала ни разу, хотя дважды играла в финалах, а на «Ролан Гаррос» дважды доходила до полуфинала. У Самсоновой парных титулов всего два, и один из них она взяла вместе с Меликар-Мартинес. Прошлой осенью Людмила и Николь выиграли «пятисотник» в Сеуле. А лучший результат на «Шлемах», четвертьфинал, россиянка показала как раз на «Ролан Гаррос» — было это два года назад.

Екатерина Александрова/Питон Стирнс (США)

Александрова больше сосредоточена на одиночном разряде, но один парный титул у неё всё же есть. В 2019 году Екатерина в паре с Верой Звонарёвой выиграла турнир в Будапеште, просуществовавший всего три сезона. В апреле 2025 года россиянка вместе с Чжан Шуай вышла в финал «пятисотника» в Штутгарте, однако в решающем матче дуэт потерпел поражение. У Стирнс парных титулов на уровне WTA нет, а достижениями на «Шлемах» не могут похвастаться обе теннисистки, однако Александрова в сезоне-2022 смогла пробиться в полуфинал «тысячника» в Майами — тоже серьёзный результат.

Ольга Данилович (Сербия)/Анастасия Потапова

Эти теннисистки на двоих завоевали пять титулов (все — WTA-250), но общих среди них нет. Потапова трижды брала трофеи в парном разряде, Данилович — два раза. Анастасия на «Шлемах» однажды дошла до четвертьфинала (на Australian Open — 2022), а на «Ролан Гаррос» пока не может пройти дальше второго круга. Ольга же лишь во второй раз сыграет в парной сетке на мэйджоре. На AO-2025 она выбыла в первом круге.

Жаклин Кристиан (Румыния)/Александра Панова

36-летняя Панова — ярко выраженная специалистка по парному теннису. Свой первый титул из 10 она завоевала ещё в 2010 году. Впоследствии Александра дважды выигрывала «пятисотники», а на «Шлемах» ей удалось осуществить прорыв лишь в 2024-м, побывав в четвертьфиналах AO и «РГ». Кристиан такими результатами похвастаться не может. На уровне WTA у неё два поражения в двух финалах, а на мэйджорах румынка никогда не проходила дальше третьего круга.

Анна Блинкова/Маяр Шериф (Египет)

Блинкова и Шериф уже знают, как побеждать вместе. Минувшей осенью россиянка и египтянка завоевали титул на турнире в Монастире. После этого они взяли ещё по трофею, только с разными напарницами. Анна в марте победила в финале в Остине, а Маяр выиграла «пятисотник» в Мериде. Эти титулы стали для них третьим и вторым соответственно. Что касается выступлений на «Шлемах», то Блинкова может похвастаться полуфиналом US Open — 2020. Шериф же пока только дважды преодолевала барьер первого круга.

Полина Кудерметова/Зейнеп Сёнмез (Турция)

У этих теннисисток крупных достижений нет. Кудерметова-младшая в парах лишь раз выходила в финал, но не в туре, а на «челленджере» (WTA-125). В ITF у Полины два парных титула. Результаты Сёнмез ещё скромнее: на уровне WTA она пока провела всего три матча, одержав в них одну победу, а в ITF дважды играла в полуфиналах, но не более того.

Камилла Рахимова/Анна Сискова (Чехия)

В этой паре ведущей видится Рахимова, у которой три титула, в то время как Сискова лишь однажды добиралась до трофея. Чешка ни на одном из «Шлемов» не преодолевала второй круг, тогда как россиянка на AO-2025 дошла до 1/4 финала. На «Ролан Гаррос», правда, у Камиллы три поражения в трёх встречах первого круга.

Анастасия Павлюченкова/Елена Приданкина

Здесь разница в возрасте между участницами составляет 14 лет. 33-летняя Павлюченкова первый парный титул завоевала в мае 2008-го, когда её будущей напарнице не было и трёх лет. На счету Анастасии шесть парных трофеев, крупнейшие из которых она взяла на «тысячниках» в Мадриде и Риме — в 2013 и 2022 годах соответственно. На «Шлемах» опытнейшая россиянка шесть раз выходила в четвертьфинал, в том числе дважды на «Ролан Гаррос». У Приданкиной же могут быть неплохие перспективы в парном разряде. В этом виде она уже выиграла один «челленджер» и девять турниров ITF разных категорий.

Женский парный турнир «Ролан Гаррос» начнётся 28 мая. Финал запланирован на 8 июня. За всеми событиями следите на «Чемпионате».