Осака потрясла всех своим нарядом и маникюром на «РГ». А потом разрыдалась после матча

​49-я ракетка мира Наоми Осака уступила испанке Пауле Бадосе (7:6, 1:6, 4:6) в первом круге «Ролан Гаррос».

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» Осака никогда не славилась сильной игрой на грунте, но всё-таки рассчитывала зайти по сетке в Париже относительно далеко. После матча она дала скандальную пресс-конференцию, что на «Ролан Гаррос» с ней происходит не впервые.

Осака провела встречу с Бадосой в наряде, выполненном в стиле розовой японской сакуры. Выглядела она в нём довольно эпатажно, однако успеха на корте не добилась. Возможно, Наоми слишком перестаралась с образом. Дело не только в наряде, но и в вычурном маникюре, который был под стать одежде.

Излишне большая длина ногтей мешала японке играть – один из них сломался в конце первого победного сета и нанёс теннисистке рану. Во время перерыва на корт вышла сотрудница стадиона и помогла Осаке состричь ногти, а также заклеила пластырем пострадавший палец. Вторую и третью партию Наоми отдала сопернице. Травма пальца из-за маникюра уж точно не помогала ей показать лучшую версию себя на корте, а скорее наоборот.

Наоми Осака в матче с Паулой Бадосой на «Ролан Гаррос» Фото: Julian Finney/Getty Images

«Наоми Осака всегда креативно подходит ко всем турнирам «Большого шлема». Nike разрабатывает для неё уникальную форму. С маникюром (как и с причёской, на мой взгляд) Наоми действительно переборщила, когда я только его увидела, подумала, как она будет играть с такими ногтями. Платье в этот раз мне нравится больше, чем в прошлый. Правда, я за креативный подход, и мне всегда интересно, в чём появится Наоми», — написала в своём телеграм-канале двукратная чемпионка ТБШ Светлана Кузнецова, следившая за матчем.

Затем Осака пришла на пресс-конференцию и не сразу смогла ответить на первый вопрос представительницы WTA.

– Вы сейчас больше расстраиваетесь из-за поражений, чем раньше?

– Да (после очень долгой паузы).

– Почему так происходит?

– Время уходит, и я чувствую, что должна показывать лучшие результаты. Я ненавижу разочаровывать людей. Я только что думала, что Патрик Муратоглу перешёл от работы с величайшей в истории к какой-то бездари и сейчас тренирует её (в оригинале использовалось более грубое слово. – Прим. «Чемпионата»)? Простите, что ругаюсь – надеюсь, меня за это не оштрафуют, но…

– Хотите немного передохнуть?

После этого Осака заплакала и покинула пресс-конференцию на пять минут, после чего вернулась и ответила ещё на один вопрос на английском и на один – на японском.

Наоми Осака на скандальной пресс-конференции после вылета с «Ролан Гаррос» Фото: Кадры из трансляции

Разочарование Осаки в какой-то степени можно понять. Наоми в очередной раз не очень повезло с жеребьёвкой, поскольку уже на старте крупного турнира она получила в соперницы 10-ю ракетку мира Паулу Бадосу. Сама Паула отмечала, что её встреча с Осакой заслуживала пройти на куда более поздней стадии, чем первый круг.

Проблема в невысоком рейтинге 27-летней Осаки. После возвращения из декрета на старте сезона-2024 бывшая первая ракетка мира и четырёхкратная чемпионка ТБШ так и не вернулась в теннисную элиту. Сейчас Наоми занимает 49-е место в рейтинге WTA, причем ворвалась в топ-50 только недавно.

В сентябре прошлого года Осака начала работать с именитым тренером Патриком Муратоглу, но к серьёзному прорыву это пока не привело.

В январе 2025-го Наоми вышла в финал турнира категории 250 в Окленде. Она выиграла первый сет у Клары Таусон, однако затем снялась из-за травмы, которая помешала ей нормально выступить на Australian Open.

Осака вообще не играла в феврале, когда проходили три крупных турнира на Ближнем Востоке на её любимом харде. Более-менее неплохой результат она показала на мартовском «тысячнике» в Майами, где в четвёртом круге уступила Жасмин Паолини. А затем началась грунтовая часть сезона, когда от Осаки трудно было ждать свершений даже в лучшие годы её карьеры. Перед «Ролан Гаррос» она выиграла «челленджер» в Сан-Мало, но всё-таки на турнире «Большого шлема» хороший результат японки мог случиться только при очень лёгкой сетке. К сожалению для Наоми, уже в первом круге ей попалась входящая в первую десятку Бадоса.

Патрик Муратоглу и Наоми Осака Фото: Kelly Defina/Getty Images

Патрик Муратоглу в последние годы часто меняет подопечных, но всё ещё сохраняет веру в Осаку и не уходит от неё спустя восемь месяцев работы. Бывший наставник легендарной Серены Уильямс добивается с японкой определённого прогресса, хотя сама теннисистка считает его недостаточным и, как стало ясно на «Ролан Гаррос», винит в этом саму себя.

Наоми следует выбросить подобные мысли из головы. Грунтовая часть сезона для японки закончилась. Далее предстоит недолгая травяная, после чего теннисисты вернутся на её любимый хард. Именно тогда при должной подготовке и отсутствии травм у нее будут неплохие шансы совершить прорыв и подняться в рейтинге. Главное, чтобы Осака не перегорела в психологическом плане, ведь на «Ролан Гаррос» стало ясно, что риск подобного развития событий является довольно высоким.