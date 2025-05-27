В Париже продолжается главный грунтовый турнир. В заключительный день первого круга на кортах появятся и шесть россиян.

Медведев и Мирра рвутся во второй круг «РГ»! Ещё сыграют Рублёв и Калинская. LIVE!

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«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию третьего игрового дня на «Ролан Гаррос» — 2025. В Париже продолжится борьба в 40 матчах: в 20 у мужчин в верхней половине сетки и у женщин – в нижней. На кортах появятся и шесть россиян – Мирра Андреева (шестой номер посева), Даниил Медведев (11), Андрей Рублёв (17), Анна Калинская (30), Эрика Андреева и Оксана Селехметьева (Q). Причём последней будет противостоять чемпионка Уимблдона Маркета Вондроушова. Также в этот день сыграет и 24-кратный победитель ТБШ Новак Джокович, только что завоевавший титул в Женеве.