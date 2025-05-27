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Ролан Гаррос — 2025, онлайн-трансляция: Медведев, Мирра Андреева, Рублёв, Калинская, расписание, результаты, сетки, где смотреть

Медведев и Мирра рвутся во второй круг «РГ»! Ещё сыграют Рублёв и Калинская. LIVE!
Даниил Сальников
Даниил Медведев и Мирра Андреева
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В Париже продолжается главный грунтовый турнир. В заключительный день первого круга на кортах появятся и шесть россиян.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию третьего игрового дня на «Ролан Гаррос» — 2025. В Париже продолжится борьба в 40 матчах: в 20 у мужчин в верхней половине сетки и у женщин – в нижней. На кортах появятся и шесть россиян – Мирра Андреева (шестой номер посева), Даниил Медведев (11), Андрей Рублёв (17), Анна Калинская (30), Эрика Андреева и Оксана Селехметьева (Q). Причём последней будет противостоять чемпионка Уимблдона Маркета Вондроушова. Также в этот день сыграет и 24-кратный победитель ТБШ Новак Джокович, только что завоевавший титул в Женеве.

«Ролан Гаррос» – 2025. Мужчины. Сетка
«Ролан Гаррос» – 2025. Женщины. Сетка
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
27 мая 2025, вторник. 12:00 МСК
Даниил Медведев
11
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Кэмерон Норри
81
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
27 мая 2025, вторник. 12:00 МСК
Мирра Андреева
6
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Кристина Букша
98
Испания
Кристина Букша
К. Букша
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
27 мая 2025, вторник. 12:00 МСК
Оксана Селехметьева
147
Россия
Оксана Селехметьева
О. Селехметьева
Не начался
1 2 3
         
         
Маркета Вондроушова
96
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
27 мая 2025, вторник. 15:00 МСК
Андрей Рублёв
15
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Ллойд Джордж Харрис
227
ЮАР
Ллойд Джордж Харрис
Л. Харрис
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
27 мая 2025, вторник. 16:00 МСК
Маккензи Макдональд
98
США
Маккензи Макдональд
М. Макдональд
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Новак Джокович
6
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
27 мая 2025, вторник. 15:30 МСК
Сонай Картал
56
Великобритания
Сонай Картал
С. Картал
Не начался
1 2 3
         
         
Эрика Андреева
102
Россия
Эрика Андреева
Э. Андреева
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
27 мая 2025, вторник. 17:30 МСК
Анна Калинская
28
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Не начался
1 2 3
         
         
Мари Боузкова
47
Чехия
Мари Боузкова
М. Боузкова
Расписание вторника
Live Даниил Сальников

Расписание вторника

Вот какое интересное расписание дня нас сегодня ожидает на «Ролан Гаррос». Среди прочих теннисистов в борьбу вступят шесть россиян.

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