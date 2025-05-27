Медведев и Мирра рвутся во второй круг «РГ»! Ещё сыграют Рублёв и Калинская. LIVE!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию третьего игрового дня на «Ролан Гаррос» — 2025. В Париже продолжится борьба в 40 матчах: в 20 у мужчин в верхней половине сетки и у женщин – в нижней. На кортах появятся и шесть россиян – Мирра Андреева (шестой номер посева), Даниил Медведев (11), Андрей Рублёв (17), Анна Калинская (30), Эрика Андреева и Оксана Селехметьева (Q). Причём последней будет противостоять чемпионка Уимблдона Маркета Вондроушова. Также в этот день сыграет и 24-кратный победитель ТБШ Новак Джокович, только что завоевавший титул в Женеве.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
|1
|2
|3
|
|
|1
|2
|3
|
|
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
|1
|2
|3
|
|
|1
|2
|3
|
|
Расписание вторника
Вот какое интересное расписание дня нас сегодня ожидает на «Ролан Гаррос». Среди прочих теннисистов в борьбу вступят шесть россиян.
- 27 мая 2025
-
04:57
-
01:59
-
01:29
-
01:05
-
00:56
-
00:55
-
00:43
-
00:36
-
00:18
-
00:16
-
00:01
- 26 мая 2025
-
23:52
-
23:48
-
23:38
-
23:35
-
23:18
-
23:11
-
22:53
-
22:49
-
22:38
-
22:23
-
22:13
-
22:00
-
21:54
-
21:44
-
21:35
-
21:21
-
21:20
-
21:06
-
20:49
-
20:46
-
20:42
-
20:29
-
20:23
-
20:15