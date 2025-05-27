Мирра успешно стартовала на «Ролан Гаррос». Андреева одержала 26-ю победу в сезоне!

Сегодня, 26 мая, на «Ролан Гаррос» — 2025 продолжаются матчи стартового круга. Свой путь на грунтовом ТБШ начала и шестая ракетка мира россиянка Мирра Андреева. Её соперницей была испанка Кристина Букша.

Накануне старта на турнире наша соотечественница вспомнила, как год назад выиграла серебро в Париже на Олимпиаде в парном разряде.

«Когда я приехала, то первую тренировку провела с Дианой. Как будто мы никуда и не уезжали! Очень быстро пролетело время. Воспоминания потрясающие, на тренировке у нас были флешбэки, как мы тренировались на [корте] Филиппа Шатрье год назад. Всегда с улыбкой вспоминаю то время, это был отличный опыт для нас. Не могу дождаться следующей Олимпиады, но надо ещё три года подождать», — рассказала Андреева-младшая на пресс-конференции.

А ещё Мирра отметила, как на неё реагирует французская публика.

«В прошлом году я играла против француженки и ожидала, что трибуны будут болеть исключительно за неё. Понятно, что люди поддерживают своего игрока. Просто принимаешь это и осознаёшь, что с этим ничего не поделать, стараешься сдерживать эмоции, не спорить с командой или судьёй на вышке, сохранять спокойствие. Но можно показывать эмоции, поддерживая себя, крича «давай!» и так далее. Не думаю, что тебе идёт на пользу, если ты как-то реагируешь на трибуны, иначе они тебя просто «съедят», и ты будешь чувствовать огромное давление», — сказала Андреева на пресс-конференции.

Мирра Андреева Фото: Robert Prange/Getty Images

Эксперты называли Мирру одним из фаворитов нынешнего розыгрыша французского мэйджора. Этого мнения придерживался бывший советский теннисист Андрей Ольховский.

«Я считаю, что Мирре досталась хорошая сетка. Не думаю, что у неё возникнут какие-то проблемы в первых кругах. Она играет очень зрело и стабильно, так что Мирра может дойти до полуфинала», — сказал Ольховский в интервью ТАСС.

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева также прокомментировала результаты жеребьёвки «Ролан Гаррос» — 2025 для Андреевой-младшей.

«Мне кажется, у Мирры Андреевой хорошая жеребьёвка на «Ролан Гаррос». В четвертьфинале Мирра может попасть на Пегулу — суперопасный соперник для неё. Но Андреева сейчас находится в хорошем и позитивном настроении. Мы это видим по постам из социальных сетей. У неё очень серьёзный настрой на этот турнир», — сказала Вихлянцева в интервью «Чемпионату».

Но начало дебютного очного противостояния с Букшей у Мирры не задалось. В первом же гейме Андреева наделала ошибок и позволила сопернице забрать её подачу — 0:1. Следом Кристина подтвердила брейк — 2:0. Далее россиянка потеряла ещё одну подачу, дав возможность противнице уйти в отрыв — 3:0. На первом же брейк-пойнте шестая ракетка мира подошла к резаному на хафкорте и пробила справа в сетку. В четвёртом гейме Мирре удалось отыграть одну подачу оппонентки. Испанка задёргалась. При счёте 30:40 Андреева плотно приняла вторую подачу слева по линии, а Букша ответила в сетку — 1:3.

Следом Мирра сократила отставание до минимума — 2:3. В шестом гейме она повела на чужой подаче 30:0, однако оформить брейк не сумела — 2:4. И всё же Андреевой удалось восстановить статус-кво. В восьмом гейме она взяла чужую подачу под ноль — 4:4. Мирра переломила ход игры. Последние два гейма партии также остались за 18-летней россиянкой — 6:4. На сетболе Андреева выполнила шикарный приём слева по линии.

Мирра Андреева Фото: Loic Baratoux/ZUMA/ТАСС

Неожиданно на старте второй партии у Андреевой-младшей снова возникли проблемы. Букша сумела добраться до брейк-пойнтов, однако Мирра отвела все угрозы и выстояла в труднейший ситуации — 1:0 в пользу россиянки. Далее равновесие в сете восстановилось — 1:1. После этого Андреева взяла три гейма подряд — 4:1. При этом в пятом гейме партии Кристина заработала брейк-пойнт, но не реализовала его. Однако Мирра всё равно потрепала нервы своим фанатам. В девятом гейме, когда Андреева вышла подавать на матч, её соперница заработала двойной брейк-пойнт. К счастью, испанке не удалось воспользоваться им. Россиянка одолела противницу со счётом 6:4, 6:3 за 1 час 22 минуты.

Таким образом, Мирра Андреева впервые в карьере обыграла теннисистку из Испании. До этого счёт личных встреч с представительницами этого государства у нашей соотечественницы был 0-1. Мирра одержала 26-ю победу в сезоне — по количеству выигранных матчей в сезоне-2025 она уступает лишь Арине Соболенко и Джессике Пегуле. Далее Андреева сразится с победительницей в паре Сюзан Ламенс (Нидерланды) — Эшлин Крюгер (США).

Открытый чемпионат Франции завершится 8 июня. За всеми событиями следите на «Чемпионате».