Драма Медведева на «Ролан Гаррос»! Не подал на матч и проиграл триллер своему «клиенту»

В первом круге второго в сезоне турнира «Большого шлема» российский теннисист Даниил Медведев встречался с британцем Кэмероном Норри. Нынешний сезон на данный момент складывается для 29-летнего британца крайне неудачным образом. В мировом рейтинге Кэмерон опустился уже на 81-ю строчку, хотя ещё два с половиной года назад стоял в топ-10. В сентябре 2022-го Кэмерон взлетел на восьмую позицию, но сейчас его игра лишь мимолётными эпизодами напоминала о своих лучших образцах, когда встреча с Норри не сулила для его соперника ничего лёгкого.

Но именно так произошло за несколько дней до начала «Ролан Гаррос» – 2025. За неделю до французского мэйджора Норри впервые в этом сезоне добрался до полуфинала на турнире ATP. Более того, во встрече за выход в финал швейцарского турнира Кэмерон навязал сопротивление ещё и Новаку Джоковичу, едва не поставив подножку легендарному сербу на его пути к очередному титулу. В полуфинале Кэмерон добрался до третьего сета, где всё-таки был вынужден признать своё поражение – 4:6, 7:6, 1:6. Однако игровое состояние британца могло вселять в поклонников его игры куда более сильный оптимизм в сравнении с тем, что продемонстрировал Норри на последнем «Мастерсе» в Риме.

В середине мая Кэмерон на итальянском грунте вышел во второй круг, где без малейших вариантов уступил как раз Медведеву – 4:6, 2:6. Интересно, что тот матч стал уже четвёртым в истории противостояния россиянина и британца. И за это время Кэмерон успел стать своего рода «клиентом» для Даниила на уровне ATP. Об этом красноречиво свидетельствовали цифры статистики, ведь перед началом сегодняшнего поединка Норри проиграл Медведеву все четыре матча, не взяв в них ни единого сета. Дважды Кэмерон смог забрать хотя бы пять геймов за партию, в остальных же случаях проигрывая сеты буквально в одну калитку.

Но уже стартовый сет сегодняшнего матча внёс серьёзные и неприятные для россиянина коррективы в эту статистику. Самое начало встречи должно было наглядно показать Даниилу, что лёгкой прогулки для него в первом круге «РГ» точно не предвидится. Уже в четвёртом гейме Медведев мог впервые в этом поединке потерять свою подачу, когда Норри смог заработать двойной брейк-поинт. Выдержав тяжёлое испытание, Даниил сохранил гейм, а следом сделал первый в матче брейк, вырвавшись вперёд в партии.

Даниил Медведев Фото: Julian Finney/Getty Images

Даниил оторвался на два гейма и удерживал это преимущество до концовки сета, в которой Норри сумел развернуть ситуацию на 180 градусов. В 10-м гейме прижатый к стенке британец сумел отыграть подачу на сет, а затем совершил резкое ускорение, в итоге забрав партию – 7:5. Уйдя с 3:5, Кэмерон забрал четыре гейма подряд, сумев впервые в карьере выиграть сет у Медведева.

Вдохновлённый локальным триумфом Норри заиграл ещё лучше и выдал сумасшедший отрезок на старте второго сета, который во многом и предопределил исход этой партии. Британец взял четыре гейма подряд, в том числе сумев забрать подачу Медведева, несмотря на 40:15 в пользу Даниила. Лишь при счёте 0:4 во второй партии россиянин сумел отойти от состояния грогги и хотя бы вернуться в игру, едва не совершив камбэк в сете.

В общей сложности отдав восемь геймов кряду, 29-летний россиянин вдруг проснулся в концовке партии. В пятом гейме Даниил сделал первый ответный брейк, затем легко забрал свою подачу, а следом заработал ещё и брейк-пойнт в седьмом гейме. И это был ключевой момент в партии: при счёте «меньше» Норри произвёл классный укороченный, который помог ему выстоять в сложнейший момент. Британец удержал важнейшую подачу, а через 10 минут закрыл партию в свою пользу – 6:3.

Кэмерон Норри Фото: Julian Finney/Getty Images

В начале третьего сета россиянин воспользовался правом взять медицинский тайм-аут, обратив внимание врача на свои проблемы с пальцем. Даниилу оказали необходимую помощь, и в шестом гейме он заработал шанс переломить ход встречи. Отличный обводящий помог россиянину получить двойной брейк-пойнт, однако Норри до поры до времени сегодня действовал на корте так, словно наконец сумел вернуть те времена, когда был игроком топ-10.

Долгое время Кэмерон поднимал свой уровень именно в те моменты, когда ему это было нужно. Британец взял четыре розыгрыша подряд, не позволив россиянину сделать вожделенный брейк. Тут же Норри мог окончательно нокаутировать Медведева, забрав ещё и его подачу. Но в этот раз уже Даниил проявил характер, выстоял в решающий момент и вцепился в соперника мёртвой хваткой. В 10-м гейме Даниилу всё-таки удалось забрать чужую подачу, что принесло ему победу в сете – 6:4.

Потеря партии самым негативным образом отразилась на психологическом состоянии британца. Норри сильно надломился, потерял контроль над ситуацией и начал грешить невынужденными ошибками. Медведев же, наоборот, резко взвинтил темп, став набирать быстрые очки. Во втором гейме четвёртого сета британец дал двойную и тут же нарвался на роскошный удар по линии в исполнении россиянина, который принёс Медведеву брейк. За считаные минуты Даниил подтвердил заработанное преимущество, сумев повести с отрывом – 3:0.

Чем-то старт четвёртого сета даже напомнил ситуацию полуторачасовой давности, когда Норри с огромным трудом забрал первую партию, а затем совершил мощнейший спурт в начале второй. Но сценарий всё-таки оказался немного иным: на сей раз уже Даниил выиграл четыре гейма подряд на старте партии, после чего ещё раз подтвердил брейк – 5:0.

И разница здесь заключалась в том, что россиянин во втором сете сумел вернуться в борьбу и сражался за него до последнего, тогда как британец в четвёртой партии уже откровенно плыл по течению, очевидно экономя силы на решающее сражение. В результате в этой партии Кэмерон смог лишь избежать «баранки», но на исходе сета это уже никак не отразилось – 6:1 в пользу Даниила.

Даниил Медведев Фото: YOAN VALAT/EPA/ТАСС

Спустя три часа после начала встречи соперники добрались до решающего пятого сета. Интересно, что ранее Даниил уже дважды играл решающую партию на «Ролан Гаррос», и каждый раз её сценарий получался неудачным для россиянина. Сначала так произошло в 2019 году в поединке с французом Пьер-Югом Эрбером, а затем в 2023-м – во встрече с бразильцем Тьяго Уайлдом.

С третьей попытки Даниил мог и должен был прерывать столь неприятную серию. На то были все шансы, ведь он сделал брейк в начале решающего сета и до счёта 5:4 в целом очень уверенно удерживал геймы на своей подаче. В 10-м гейме Медведев подавал на матч и сплоховал – Норри сумел сделать ответный брейк. К большому сожалению, развязка пятого сета получилась такой же, как и в первой партии – Кэмерон выиграл ещё два гейма подряд, сумев завершить поединок в свою пользу – 7:5, 6:3, 4:6, 1:6, 7:5.

Вот так Даниил Медведев в очередной раз сильно разочаровал своих поклонников на турнире «Большого шлема», не сумев преодолеть стартовый барьер в Париже. На протяжении длительного времени являвшийся его стабильным «клиентом» Кэмерон Норри сегодня преподнёс россиянину неприятный сюрприз.