«Как тренируется — такие и результаты». Бурная реакция на вылет Медведева в 1-м круге «РГ»

Просто злой рок какой-то. Даниил Медведев в девятый раз принимал участие в основной сетке «Ролан Гаррос». И шесть из этих девяти попыток выступить на грунтовом мэйджоре для чемпиона US Open 2021 года завершились, так и не начавшись толком, — опять поражение в первом круге. И от кого — от Кэмерона Норри, которого теперь уже нельзя назвать «клиентом». Медведев впервые уступил Норри, только-только обыгранному им в Риме. Казалось бы, в пятисетовом формате у Даниила ещё больше шансов. Но нет.

В сегодняшнем матче Медведев отдал первые два сета. Эти партии проходили по не похожим друг на друга сценариям: в первом сете Даниил вёл в счёте, однако не подал на сет, во втором, наоборот, уступал, попробовал устроить погоню, но безуспешно. В третьей партии россиянину ещё и медицинский перерыв понадобился — из-за проблем с пальцем правой руки.

Медицинский перерыв Даниила Медведева Фото: кадр из трансляции

Когда Медведев взял эту партию, добившись единственного брейка под конец, замаячил камбэк. 24 минуты четвёртого сета пролетели как одно мгновение, и перед решающей партией фаворитом виделся россиянин. Но, как и в стартовом сете, Даниил не подал на сет (теперь уже на матч), и Норри дожал его в этом почти четырёхчасовом марафоне — 7:5, 6:3, 4:6, 1:6, 7:5. И даже 16 эйсов не спасли Даниила.

«Что я чувствую? Если честно, особо ничего. Сумасшедший матч. Даниила тяжело обыграть. Думаю, я заслуживаю грамоту за то, что победил его. Он обыгрывал меня последние пять раз (на самом деле четыре. — Прим. «Чемпионата»)», — сказал Норри в интервью на корте.

Кэмерон впервые в карьере победил чемпиона ТБШ на «Шлеме». До этого у него было четыре поражения в таких встречах, но его соперниками оказывались представители «Большой тройки».

До этого Медведев за карьеру провёл восемь пятисетовиков, в которых уступал 0:2 по сетам и в которых дело дошло в итоге до пятой партии. Побед и поражений у него в этих встречах было поровну. Сегодня баланс стал отрицательным — 4-5.

Другая статистика свидетельствовала, что Медведев не был таким уж однозначным фаворитом перед пятым сетом. До этого он дважды (и оба раза в первом круге) играл пятисетовые матчи на «Ролан Гаррос» — и в обоих уступил. В 2019-м Даниила остановил Пьер-Юг Эрбер, в 2023-м — Тьяго Уайлд. Если смотреть на другие мэйджоры, то этот пятисетовик стал для Медведева 21-м. И тут баланс побед и поражений тоже отрицательный — 9-12.

Пятисетовые матчи Даниила Медведева

Australian Open — 6 побед, 4 поражения;

«Ролан Гаррос» — 0 побед, 3 три поражения;

Уимблдон — 3 победы, 4 поражения;

US Open — 0 побед, 1 поражение.

И ещё немного удивительной статистики. В Открытую эру чемпионами ТБШ становились 59 теннисистов. И только у двух из них процент побед на «Ролан Гаррос» меньше, чем у Медведева. У Даниила этот показатель составляет 52,6%, у Энди Роддика — 47,4%, а у Томаса Юханссона — 26,7%. А ведь перед стартом турнира Медведев говорил, что он в хорошей форме!

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников даже не удивился поражению Медведева. «Чего удивляться поражению Медведева? Как тренируется, такие и результаты. Тут ничему удивляться не надо. Я так это вижу.

Почему у меня должно быть ощущение, что с Даниилом что-то не то в последний год? Это не ощущение, а явь. Это то, что происходит. Какие тут должны быть ощущения? Не думаю, что происходящее — несчастное стечение обстоятельств. Это закономерность. Пока не будет радикальных изменений, а я так понимаю, Медведев не хочет радикальных изменений, ничего не поменяется. Будет так, как есть, — может, ещё хуже», — сказал Кафельников в интервью «Чемпионату».

Двукратный победитель мэйджоров в миксте Андрей Ольховский предположил, что Медведев играет пассивно и коротко — отсюда и его проблемы. «Некоторое разочарование от матча. Понятно, что результат разочаровал, но от поединка такие же чувства. Это не тот Медведев, которого мы привыкли видеть. На мой взгляд, он играет очень пассивно и коротко. Раньше хоть длина была на грунте. У Норри было множество возможностей атаковать. Снова большие качели по матчу. Хорошо, проигрывает первые два сета, но потом просто выносит человека.

Начало пятого: 3:1, 4:2 — столько возможностей! Однако опять всё непонятно. Совершенно необъяснимо происходящее. Какая-то психологическая неуверенность. Раньше Даня психологически был невероятно силён — он тянул такие матчи! Но сейчас непонятные спады, которые для меня совершенно необъяснимы. Игра разочаровала», — сказал Ольховский в интервью «Чемпионату».

Даниил Медведев Фото: Thibault Camus/AP Photo/ТАСС

Заслуженный тренер России Виктор Янчук подметил, что на грунте соперники Медведева в состоянии навязывать контригру. «Ты посмотри! Медведев точно мог бы и не проигрывать, он выше Норри классом. Но грунт — это не для Даниила. На бетоне ещё более-менее прилично. Мало нокаутирующих ударов, соперники отражают большинство атак. Устраивают контригру.

Жаль Даниила, мы будем переживать и надеяться дальше. Даниил ещё сможет играть два-три года на хорошем уровне. Свой потенциал Медведев ещё не исчерпал, однако «Большой шлем» ему уже вряд ли покорится. А «Мастерс» — вполне», — такое мнение высказал Янчук в интервью «Чемпионату».

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева рассказала, чего не хватило Медведеву для победы. «У Медведева был волнообразный матч, где Даня отыграл хорошо в третьем и четвёртом сетах. В первом и втором сетах у Медведева было очень много ошибок. Если вернуться к пятому сету, у Норри были брейк-поинты. Но мы знаем, что Кэмерон накануне сыграл полуфинал турнира против Новака Джоковича. Норри – сильный соперник, чемпион «Мастерса» и игрок топ-10 в прошлом. Кэмерон в поединке с Джоковичем показал, что у него есть вариативная игра на грунте. Обидно, что в пятом сете у Дани были ошибки, когда он вёл с брейком и не смог подать на матч.

Даниил уже не в первый раз проигрывает в первом круге «Ролан Гаррос». Кому-то конкретно не подходят покрытие, условия или погода. Но когда ты уже на таком уровне и с большим опытом, должен всё корректировать. Медведеву не хватило уверенности в своей игре и дополнительных матчей. Грустно видеть, что Даниил который турнир подряд проигрывает на ранних стадиях в «Большом шлеме», — сказала Вихлянцева в интервью «Чемпионату».

А журналист Скотт Барклай коротко описал свои ожидания по ходу матча Медведева. «Медведев — забавный игрок. Думаешь, что он проиграет, потом думаешь, что выиграет. А потом он проигрывает», — написал он в соцсети X (ранее Twitter).

В отношении рейтинга Медведева после «Ролан Гаррос» точно известно одно: он не поднимется в топ-10 и в лучшем случае останется 11-м. Более того, сохранение этой строчки станет настоящим чудом. Позади Даниила сразу пятеро теннисистов, которые могут далеко пройти по сетке и не так много уступают ему в рейтинге.