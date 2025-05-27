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Теннисные матчи среды 28 мая 2025 на Ролан Гаррос: live-трансляции, расписание, сетки, соперники, история, результаты

4 топ-матча среды в теннисе: Шнайдер, Хачанов и Самсонова на «Ролан Гаррос»
Даниил Сальников
Матчи среды 28 мая 2025 года на «Ролан Гаррос»
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За кем следить 28 мая на кортах Парижа.

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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🎾 14:00*: Юлия Стародубцева (Украина, LL) — Анастасия Потапова (Россия), «Ролан Гаррос», второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
28 мая 2025, среда. 14:00 МСК
Юлия Стародубцева
81
Украина
Юлия Стародубцева
Ю. Стародубцева
Не начался
1 2 3
         
         
Анастасия Потапова
37
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова

Интрига: покажет ли Анастасия Потапова на «Ролан Гаррос» свой лучший результат?

Анастасия Потапова защищает очки за свой лучший результат на «Шлемах» — четвёртый круг «Ролан Гаррос» — 2024. Но пока ей необходимо сделать только второй шаг для этого. Её следующей соперницей будет лаки-лузер — украинка Юлия Стародубцева. Девушки ранее друг с другом не играли, а победительница далее сразится с кем-то из пары Жасмин Паолини — Айла Томлянович.

Анастасия отыгралась с 2:5 в решающей партии:
Потапова — во втором круге «Ролан Гаррос»: россиянка совершила яркий камбэк в третьем сете
Потапова — во втором круге «Ролан Гаррос»: россиянка совершила яркий камбэк в третьем сете

🎾 15:30*: Карен Хачанов (Россия, 24) — Себастьян Офнер (Австрия, SR), «Ролан Гаррос», второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
28 мая 2025, среда. 13:30 МСК
Карен Хачанов
24
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Себастьян Офнер
108
Австрия
Себастьян Офнер
С. Офнер

Интрига: сумеет ли Хачанов взять реванш за Женеву?

Карен Хачанов уверенно стартовал на «Ролан Гаррос», обыграв в трёх сетах австралийца Александара Вукича. Теперь, чтобы пройти в третий круг, россиянину необходимо справиться с австрийцем Себастьяном Офнером. Теннисисты пять дней назад уже встречались в рамках четвертьфинала Женевы, и тогда сильнее оказался Офнер. Сумеет ли Карен взять реванш? Победитель нового матча далее сразится с кем-то из пары Мартон Фучович — Томми Пол.

Карен ни разу не проигрывал на старте грунтового ТБШ — 9-0:
Хачанов с красивым счётом вышел во 2-й круг «РГ». Кудерметова и Самсонова тоже идут дальше
Хачанов с красивым счётом вышел во 2-й круг «РГ». Кудерметова и Самсонова тоже идут дальше

🎾 17:30*: Лейре Ромеро-Гормас (Испания, Q) — Людмила Самсонова (Россия, 19), «Ролан Гаррос», второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
28 мая 2025, среда. 17:00 МСК
Лейре Ромеро Гормас
150
Испания
Лейре Ромеро Гормас
Л. Ромеро Гормас
Не начался
1 2 3
         
         
Людмила Самсонова
18
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

Интрига: доберётся ли Самсонова до Шнайдер?

Людмила Самсонова на старте «Ролан Гаррос» одолела в двух сетах египтянку Маяр Шериф, а теперь сразится с квалифаером из Испании — Лейре Ромеро-Гормас. Девушки ранее друг с другом не играли, а победительница далее сразится с кем-то из пары Диана Шнайдер – Даяна Ястремская.

Людмила неплохо отыграла на неделе перед «Ролан Гаррос»:
Самсонова вышла в первый финал за 11 месяцев! А Рублёв в Гамбурге разгромил канадца
Самсонова вышла в первый финал за 11 месяцев! А Рублёв в Гамбурге разгромил канадца

🎾 17:30*: Диана Шнайдер (Россия, 11) — Даяна Ястремская (Украина), «Ролан Гаррос», второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
28 мая 2025, среда. 17:30 МСК
Диана Шнайдер
12
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Не начался
1 2 3
         
         
Даяна Ястремская
48
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская

Интрига: побьёт ли Шнайдер свой рекорд на «Ролан Гаррос»?

Для Дианы Шнайдер «Ролан Гаррос» пока является самым неудобным ТБШ. Здесь она максимум добиралась до второго круга. В нынешнем розыгрыше россиянка уже повторила своё лучшее достижение в Париже, но, чтобы его побить, ей необходимо одолеть украинку Даяну Ястремскую. Теннисистки ранее уже встречались один раз — в Бад-Хомбурге-2024 сильнее оказалась Шнайдер. Победительница нового поединка далее сразится с кем-то из пары Лейре Ромеро-Гормас – Людмила Самсонова.

Диана играет со второй украинкой подряд:
Драма в первый же день «Ролан Гаррос»! Шнайдер падала и плакала, но победила украинку
Драма в первый же день «Ролан Гаррос»! Шнайдер падала и плакала, но победила украинку
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