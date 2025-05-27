За кем следить 28 мая на кортах Парижа.

4 топ-матча среды в теннисе: Шнайдер, Хачанов и Самсонова на «Ролан Гаррос»

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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🎾 14:00*: Юлия Стародубцева (Украина, LL) — Анастасия Потапова (Россия), «Ролан Гаррос», второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: покажет ли Анастасия Потапова на «Ролан Гаррос» свой лучший результат?

Анастасия Потапова защищает очки за свой лучший результат на «Шлемах» — четвёртый круг «Ролан Гаррос» — 2024. Но пока ей необходимо сделать только второй шаг для этого. Её следующей соперницей будет лаки-лузер — украинка Юлия Стародубцева. Девушки ранее друг с другом не играли, а победительница далее сразится с кем-то из пары Жасмин Паолини — Айла Томлянович.

🎾 15:30*: Карен Хачанов (Россия, 24) — Себастьян Офнер (Австрия, SR), «Ролан Гаррос», второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сумеет ли Хачанов взять реванш за Женеву?

Карен Хачанов уверенно стартовал на «Ролан Гаррос», обыграв в трёх сетах австралийца Александара Вукича. Теперь, чтобы пройти в третий круг, россиянину необходимо справиться с австрийцем Себастьяном Офнером. Теннисисты пять дней назад уже встречались в рамках четвертьфинала Женевы, и тогда сильнее оказался Офнер. Сумеет ли Карен взять реванш? Победитель нового матча далее сразится с кем-то из пары Мартон Фучович — Томми Пол.

🎾 17:30*: Лейре Ромеро-Гормас (Испания, Q) — Людмила Самсонова (Россия, 19), «Ролан Гаррос», второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: доберётся ли Самсонова до Шнайдер?

Людмила Самсонова на старте «Ролан Гаррос» одолела в двух сетах египтянку Маяр Шериф, а теперь сразится с квалифаером из Испании — Лейре Ромеро-Гормас. Девушки ранее друг с другом не играли, а победительница далее сразится с кем-то из пары Диана Шнайдер – Даяна Ястремская.

🎾 17:30*: Диана Шнайдер (Россия, 11) — Даяна Ястремская (Украина), «Ролан Гаррос», второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: побьёт ли Шнайдер свой рекорд на «Ролан Гаррос»?

Для Дианы Шнайдер «Ролан Гаррос» пока является самым неудобным ТБШ. Здесь она максимум добиралась до второго круга. В нынешнем розыгрыше россиянка уже повторила своё лучшее достижение в Париже, но, чтобы его побить, ей необходимо одолеть украинку Даяну Ястремскую. Теннисистки ранее уже встречались один раз — в Бад-Хомбурге-2024 сильнее оказалась Шнайдер. Победительница нового поединка далее сразится с кем-то из пары Лейре Ромеро-Гормас – Людмила Самсонова.