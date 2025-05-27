Джокович устроил бунт на матче «Ролан Гаррос». Ради его прихоти пошли на невиданные меры

​24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович в первом круге «Ролан Гаррос» без проблем обыграл 98-ю ракетку мира американца Маккензи Макдональда (6:3, 6:3, 6:3).

Новак выступил на достойном уровне через несколько дней после завоевания 100-го титула в карьере на турнире категории 250 в Женеве, но не всё в матче с Макдональдом сложилось для серба слишком гладко.

Со старта встречи Джокович жаловался судье на вышке Дамьену Дюмусуа на сильный ветер и просил закрыть крышу. При счёте 3:2 в первом сете во время смены сторон Новак делал это особенно активно, угрожая прекратить игру. Дюмусуа отвечал отказом на запрос серба, поскольку крышу на главных кортах турниров «Большого шлема» принято закрывать во время дождя, а не ветра.

Джокович потребовал вызвать на корт супервайзера Али Нили. Тот тоже объяснил Новаку, что не видит весомых причин закрывать крышу. Недовольный Джокович после паузы всё-таки вышел отыграть два следующих гейма и даже сделал решающий брейк в шестом, однако всё равно был недоволен условиями проведения матча и требовал закрыть крышу.

Новак Джокович спорит с супервайзером Али Нили Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Маккензи Макдональд во время первого бурного спора Новака с официальными лицами оставался в стороне, но после следующей паузы вмешался и попросил супервайзера закрыть крышу. Учитывая позицию обоих игроков, Али Нили всё-таки принял решения сделать то, чего так отчаянно хотел Джокович. Дюмусуа объявил о закрытии крыши на центральном корте имени Филиппа Шатрье в течение 10 минут. Процесс завершился, когда Новак подавал на сет в девятом гейме при счёте 5:3.

Джокович после закрытия крыши легко разобрался с Макдональдом и вышел во второй круг «Ролан Гаррос». Известно, что Новак пользуется контактными линзами, поэтому пыль из-за ветра действительно могла мешать ему. После закрытия крыши серб заиграл заметно активнее.

Неоднозначность ситуации придаёт тот факт, что крышу на теннисных матчах принято закрывать во время дождя, причём на грунтовом покрытии это делается не сразу и только в случае сильного непрекращающегося ливня. Да, в тот момент в Париже действительно был приличный ветер, но всё-таки он не носил шквальный характер. С неба несколько минут даже падали практически незаметные капли дождя, однако на других кортах «Ролан Гаррос» параллельно проходило около десятка игр в мужском и женском одиночных и парных разрядах. Никто эти встречи не прерывал. В том числе на ещё одном крытом корте Сюзанн Ленглен, где встречались румынка Анка Тодони и американка Джессика Пегула.

Джокович фактически воспользовался своим огромнейшим авторитетом, чтобы для него создали максимально комфортные условия. Мало кто из теннисистов вообще осмелился бы обратиться к судье с просьбой закрыть крышу, но даже если бы сделал это, то наверняка получил бы отказ. Новак является шестым сеяным на «Ролан Гаррос», однако авторитет 24-кратного чемпиона ТБШ просто так не проигнорируешь. Серб заставил официальных лиц сделать именно то, что ему нужно.

Известный теннисный журналист Жозе Моргаду с пониманием отнёсся к запросу Джоковича.

«Ужасные условия здесь. Джокович недоволен. Крышу на корте Филиппа Шатрье нужно закрыть сейчас», — написал Моргаду в соцсетях во время матча.

Но не все одобрили действия Джоковича. Британский комментатор Eurosport и бывший профессиональный теннисист Майлз Маклаган считает, что Новак срывал матч. С ним был солидарен его соведущий Ник Маллинс.

«На месте Маккензи Макдональда я бы сделал всё, чтобы крыша оставалась открытой», — сказал Маклаган.

Маккензи Макдональд и Новак Джокович Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Возможно, Маклаган обиделся на Джоковича за недавнее увольнение своего соотечественника Энди Маррея с поста тренера. Ранее сам Майлз работал с Энди, когда тот выходил на корт. Хотя некоторые рядовые любители тенниса поддержали его позицию.

Конечно, в Сети нашлось и немало сторонников Новака, однако ситуация с крышей получилась довольно скандальной. Интересно, как действовал бы Джокович, играй он на корте без крыши? Неужели просто отказался бы продолжать матч или всё-таки смирился бы с пусть и не идеальными, но вполне приемлемыми для проведения встречи условиями?