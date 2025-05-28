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Ролан Гаррос — 2025, онлайн-трансляция: Хачанов, Потапова, Самсонова, Шнайдер, расписание, результаты, сетки, где смотреть

Хачанов рвётся в 3-й круг «Ролан Гаррос»! Ещё сыграют Потапова, Самсонова и Шнайдер. LIVE!
Даниил Сальников
«Ролан Гаррос» 2025, онлайн-трансляция
Комментарии
В Париже продолжается главный грунтовый турнир. Начинается второй круг, и на кортах появятся четверо россиян.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию четвёртого игрового дня на «Ролан Гаррос» — 2025. В Париже начнётся второй круг. Мужчины проведут 15 матчей в нижней половине сетки, а женщины – 16 в верхней. На корты выйдут и четверо россиян – Карен Хачанов (24-й номер посева), Диана Шнайдер (11), Людмила Самсонова (19) и Анастасия Потапова. Из представителей топ-10 посева проведут вторые матчи Арина Соболенко (1), Жасмин Паолини (4), Ига Швёнтек (5), Чжэн Циньвэнь (8), Карлос Алькарас (2), Каспер Рууд (7), Лоренцо Музетти (8), Хольгер Руне (10).

«Ролан Гаррос» – 2025. Мужчины. Сетка
«Ролан Гаррос» – 2025. Женщины. Сетка
Ролан Гаррос (м). 2-й круг
28 мая 2025, среда. 13:30 МСК
Карен Хачанов
24
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Себастьян Офнер
108
Австрия
Себастьян Офнер
С. Офнер
Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
28 мая 2025, среда. 14:00 МСК
Юлия Стародубцева
81
Украина
Юлия Стародубцева
Ю. Стародубцева
Не начался
1 2 3
         
         
Анастасия Потапова
37
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
28 мая 2025, среда. 17:00 МСК
Лейре Ромеро Гормас
150
Испания
Лейре Ромеро Гормас
Л. Ромеро Гормас
Не начался
1 2 3
         
         
Людмила Самсонова
18
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
28 мая 2025, среда. 17:30 МСК
Диана Шнайдер
12
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Не начался
1 2 3
         
         
Даяна Ястремская
48
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Расписание среды
Live Даниил Сальников

Расписание среды

«Ролан Гаррос» набирает обороты. Сегодня начинается второй круг. Среди прочих теннисистов на корты выйдут четыре россиянина. Вот как выглядит расписание дня.

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