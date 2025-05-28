Хачанов рвётся в 3-й круг «Ролан Гаррос»! Ещё сыграют Потапова, Самсонова и Шнайдер. LIVE!

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«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию четвёртого игрового дня на «Ролан Гаррос» — 2025. В Париже начнётся второй круг. Мужчины проведут 15 матчей в нижней половине сетки, а женщины – 16 в верхней. На корты выйдут и четверо россиян – Карен Хачанов (24-й номер посева), Диана Шнайдер (11), Людмила Самсонова (19) и Анастасия Потапова. Из представителей топ-10 посева проведут вторые матчи Арина Соболенко (1), Жасмин Паолини (4), Ига Швёнтек (5), Чжэн Циньвэнь (8), Карлос Алькарас (2), Каспер Рууд (7), Лоренцо Музетти (8), Хольгер Руне (10).
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Расписание среды
«Ролан Гаррос» набирает обороты. Сегодня начинается второй круг. Среди прочих теннисистов на корты выйдут четыре россиянина. Вот как выглядит расписание дня.
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