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Ролан Гаррос 2025: сетки, результаты, расписание, где смотреть, как играли Андрей Рублёв, Анна Калинская, Эрика Андреева

Звездопад на «Ролан Гаррос»: в первом круге проиграли 18 сеяных и ещё четыре чемпиона ТБШ
Александр Насонов
Итоги дня на «Ролан Гаррос» 27 мая 2025 года
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Андрей Рублёв прошёл дальше, а Анна Калинская стала единственной сеяной россиянкой, уступившей на старте.

Во вторник, 27 мая, на «Ролан Гаррос» закончился первый круг в мужском и женском одиночных разрядах. Мирра Андреева заставила понервничать, но одержала победу, а Даниил Медведев сенсационно уступил. Об этих встречах читайте в отдельных материалах.

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Андрей Рублёв, посеянный под 17-м номером, играл с квалифаером из ЮАР Ллойдом Джорджем Харрисом, 227-й ракеткой мира. Рублёв на «Ролан Гаррос», как и на всех остальных турнирах «Большого шлема», никогда не проходил четвертьфинальную стадию, а год назад его остановили в третьем круге, то есть в 1/16 финала. Харрис, сенсационный четвертьфиналист US Open — 2021, на мэйджоре в столице Франции выходил максимум во второй круг, а в 2024-м не прошёл квалификацию.

В личных встречах преимущество также было у Рублёва. Андрей без потери сета выиграл оба матча у южноафриканца: и финал Аделаиды-2020 (6:3, 6:0), и поединок второго круга Уимблдона-2021 (6:1, 6:2, 7:5).

«Ролан Гаррос» — 2025. Мужчины. Турнирная сетка

В первом сете у Рублёва не было проблем, несмотря на слабый процент попадания первой подачи (54%). Россиянин не дал сопернику возможности выйти на брейк-пойнт. Сам Андрей, правда, тоже далеко не сразу добрался до брейк-пойнтов, но всё контролировал. В восьмом гейме он упустил два шанса взять чужую подачу, а в 10-м принял на сет, отдав одно очко, — 6:4 за 40 минут.

Во второй партии Харрис взял реванш. После раннего обмена брейками южноафриканец ушёл с брейк-пойнта в шестом гейме, а в концовке вообще отдал Рублёву считаные очки. В девятом гейме Ллойд сделал второй брейк, а затем подал на партию — 6:4 за 40 минут.

Андрей Рублёв

Андрей Рублёв

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В третьем сете Рублёв перехватил инициативу. В этой партии у россиянина было всё в порядке с подачей (83% попадания первой), и в такой ситуации Ллойд не заработал ни одного брейк-пойнта. А последние три гейма (в том числе один на приёме) Андрей выиграл под ноль и доказал своё превосходство в этой партии — 6:3 за 32 минуты.

В четвёртой партии Рублёв дожал соперника, начав с брейка. Опасения возникли разве что в четвёртом гейме, который Андрей начал с 0:40 на подаче. Однако и там он сумел отыграть все брейк-пойнты, после чего быстро забрал все оставшиеся геймы — 6:4, 4:6, 6:3, 6:1 за 2 часа 24 минуты. В целом россиянин может занести себе в актив эту встречу, несмотря на один отданный сет. Рублёв закончил матч с 13 эйсами, а 40 невынужденных ошибок перекрыты 43 виннерами.

Во втором круге Рублёв сразится с австралийцем Адамом Уолтоном, который в пяти сетах победил Максимильяна Мартерера — 7:6 (7:3), 4:6, 6:3, 2:6, 6:2.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
27 мая 2025, вторник. 17:40 МСК
Андрей Рублёв
15
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		4 6 6
4 		6 3 1
             
Ллойд Джордж Харрис
227
ЮАР
Ллойд Джордж Харрис
Л. Харрис

В женской сетке 147-й номер рейтинга WTA Оксана Селехметьева, которая на этом турнире стала единственным квалифаером из России, противостояла чемпионке Уимблдона-2023 Маркете Вондроушовой, бывшей шестой, а ныне 96-й ракетке мира. Из-за травмы плеча Вондроушова не играла с февраля. Шесть лет назад чешка дошла до финала «Ролан Гаррос», а в сезоне-2024 остановилась в четвертьфинале. А для Селехметьевой это было лишь третье участие в основной сетке ТБШ. И на «РГ»-2022, и на Australian Open — 2023 Оксана проиграла в первом круге.

«Ролан Гаррос» — 2025. Женщины. Турнирная сетка

В начале игры перевес был на стороне Селехметьевой, которую не смутило громкое имя соперницы. Россиянка в третьем гейме взяла чужую подачу, подтвердила брейк, держала отрыв… Однако после 4:2 в пользу Оксаны Вондроушова совершила камбэк. Чешка прибавила на приёме и в восьмом гейме, дожав соперницу после нескольких «ровно», сравняла счёт — 4:4. На этом она не остановилась и, проиграв лишь очко в оставшихся геймах, оформила победу в партии — 6:4 за 37 минут.

Второй сет начался с парада брейков, комфортнее в котором чувствовала себя Вондроушова, хотя она дважды оказывалась в положении догоняющей. После 2:2 Маркета забрала три гейма подряд, и выиграть партию ей не помешало даже то, что в девятом гейме Селехметьева восстановила равенство по брейкам. В 10-м гейме Оксана отдала подачу, а значит, и матч — 6:4, 6:4 за 1 час 23 минуты.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
27 мая 2025, вторник. 12:10 МСК
Оксана Селехметьева
147
Россия
Оксана Селехметьева
О. Селехметьева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Маркета Вондроушова
96
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова

20-летняя Эрика Андреева, старшая сестра Мирры, провела встречу с британкой Сонай Картал. Андреева-старшая сейчас идёт 102-й в мировой классификации, а Картал располагается на 56-й строчке. Эрика в третий раз подряд попала в основную сетку «Ролан Гаррос» — в предыдущие два сезона россиянка ограничилась двумя поражениями в 1/64 финала. Картал же дебютировала на парижском мэйджоре. Лучшим результатом британки на ТБШ является выход в третий круг прошлогоднего Уимблдона. На том турнире, кстати, Сонай одолела Андрееву в финале квалификации — 6:3, 6:1.

В первом сете Андреева получила «баранку», хотя начало игры не предвещало такого исхода. Однако в первых трёх геймах, проходивших в борьбе, почти все ключевые очки остались за Картал, сделавшей два брейка. Во второй половине партии у россиянки уже ничего не получалось, и британка воспользовалась этим — 6:0 за 31 минуту.

Во второй партии у Эрики даже брейк-пойнтов не было (в первом сете их оказалось два). Картал, дважды бравшая подачу соперницы, в восьмом гейме подала на матч — 6:0, 6:2 за 1 час 12 минут. С подачей Андреевой-старшей нужно что-то делать: процент попадания первой составил всего 52%, а двойных ошибок в поединке было пять. Кроме того, на восемь виннеров пришлись 29 невынужденных.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
27 мая 2025, вторник. 17:10 МСК
Сонай Картал
56
Великобритания
Сонай Картал
С. Картал
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		2
         
Эрика Андреева
102
Россия
Эрика Андреева
Э. Андреева

Анна Калинская (30) сражалась с чешкой Мари Боузковой, 47-й ракеткой мира. Год назад Калинская, четвертьфиналистка AO-2024, одержала первую победу в основной сетке «Ролан Гаррос» и закончила борьбу во втором круге. Боузкова, которая на Уимблдоне-2022 добралась до 1/4 финала, в 2024-м впервые вышла в третий круг «РГ». В личных встречах чешка была впереди со счётом 3-1, причём россиянка только в прошлом году (а именно на Уимблдоне) впервые победила непростую соперницу — 6:4, 6:1.

Калинская, которая на предыдущей неделе снялась по ходу турнира в Страсбурге, на сегодняшний матч вышла с повязкой на правой ноге. Анна не очень хорошо двигалась по корту, и определённое игровое преимущество было у Боузковой. Россиянка ни в одном из геймов не смогла добраться до брейк-пойнтов. На своей подаче брейк-пойнты она отыгрывала, но в 10-м гейме не выдержала. Чешка, в целом игравшая значительно чище, использовала первый же сетбол на приёме — 6:4 за 42 минуты.

Во второй партии Боузкова во втором гейме добилась брейка, после чего подтвердила его и повела — 3:0. Учитывая то, как всё складывалось в первом сете, Мари могла немного расслабиться, за что и поплатилась. Следующие три гейма забрала Калинская. Анна, которую громко поддерживала наиболее активная группа болельщиков, играла, не скрывая улыбки на лице.

Анна Калинская улыбается

Анна Калинская улыбается

Фото: Кадр из трансляции

В седьмом гейме Калинская могла впервые выйти вперёд с брейком, однако Боузкова не позволила ей этого, после чего сама завоевала брейк и при счете 5:3 вышла подавать на матч. Сначала россиянка упустила тройной брейк-пойнт и ещё один, потом ещё и матчбол отыграла и с пятого брейк-пойнта сделала важнейший брейк. После этого Анне оставалось сравнять счёт, чего она и добилась — 5:5.

Калинская вроде бы затащила Боузкову в нервную концовку партии, но финальные геймы чешка провела лучше. Анна ошибалась, а в 12-м гейме дала двойную на матчболе, и Мари победила — 6:4, 7:5 за 1 час 42 минуты.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
27 мая 2025, вторник. 21:05 МСК
Анна Калинская
28
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		5
6 		7
         
Мари Боузкова
47
Чехия
Мари Боузкова
М. Боузкова

Таким образом, из россиян в мужской сетке первый круг преодолели Андрей Рублёв и Карен Хачанов, а Даниил Медведев и Роман Сафиуллин покинули турнир. В женской сетке дальше прошли Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова, Анна Калинская, Анастасия Потапова и Вероника Кудерметова, а Анастасия Павлюченкова, Полина Кудерметова, Анна Блинкова, Камилла Рахимова, Эрика Андреева и Оксана Селехметьева проиграли.

Также интересно, что в мужской сетке из 32 сеяных во второй круг пробились 23 игрока, а закончили борьбу девять. В женской сетке также дальше прошли 23 сеяные теннисистки, а выбыли девять. Кроме того, у мужчин проиграли оба не попавших в посев чемпиона ТБШ. У женщин дальше прошли три не попавшие в посев победительницы мэйджоров, а проиграли — две.

Результаты сеяных и чемпионов ТБШ в первом круге «РГ»-2025

Номер посеваМужчиныРезультатЖенщиныРезультат
1Янник СиннерПобедаАрина СоболенкоПобеда
2Карлос АлькарасПобедаКори ГауффПобеда
3Александр ЗверевПобедаДжессика ПегулаПобеда
4Тейлор ФрицПоражениеЖасмин ПаолиниПобеда
5Джек ДрейперПобедаИга ШвёнтекПобеда
6Новак ДжоковичПобедаМирра АндрееваПобеда
7Каспер РуудПобедаМэдисон КизПобеда
8Лоренцо МузеттиПобедаЧжэн ЦиньвэньПобеда
9Алекс де МинорПобедаЭмма НаварроПоражение
10Хольгер РунеПобедаПаула БадосаПобеда
11Даниил МедведевПоражениеДиана ШнайдерПобеда
12Томми ПолПобедаЕлена РыбакинаПобеда
13Бен ШелтонПобедаЭлина СвитолинаПобеда
14Артюр ФисПобедаКаролина МуховаПоражение
15Фрэнсис ТиафоПобедаБарбора КрейчиковаПобеда
16Григор ДимитровПоражениеАманда АнисимоваПобеда
17Андрей РублёвПобедаДарья КасаткинаПобеда
18Франсиско СерундолоПоражениеДонна ВекичПобеда
19Якуб МеншикПобедаЛюдмила СамсоноваПобеда
20Стефанос ЦиципасПобедаЕкатерина АлександроваПобеда
21Томаш МахачПоражениеЕлена ОстапенкоПобеда
22Уго УмберПобедаКлара ТаусонПобеда
23Себастьян КордаПобедаБеатрис Хаддад-МайяПоражение
24Карен ХачановПобедаЭлисе МертенсПоражение
25Алексей ПопыринПобедаМагдалена ФренхПобеда
26Алехандро Давидович-ФокинаПобедаМарта КостюкПоражение
27Денис ШаповаловПобедаЛейла ФернандесПоражение
28Брэндон НакашимаПоражениеПитон СтирнсПоражение
29Феликс Оже-АльяссимПоражениеЛинда НосковаПоражение
30Хуберт ХуркачПоражениеАнна КалинскаяПоражение
31Джованни Мпетчи ПеррикарПобедаСофья КенинПобеда
32Алекс МихельсенПоражениеЮлия ПутинцеваПобеда
Чемпион ТБШМарин ЧиличПоражениеЭмма РадукануПобеда
Чемпион ТБШСтэн ВавринкаПоражениеНаоми ОсакаПоражение
Чемпион ТБШВиктория АзаренкоПобеда
Чемпион ТБШМаркета ВондроушоваПобеда
Чемпион ТБШПетра КвитоваПоражение

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