Зря она смеялась над Фрэнсисом Тиафо, который недавно тоже забыл свой инвентарь.

«За ракетки обычно отвечает тренер». Гауфф вышла на корт и поняла, что ей нечем играть

Чего только не видел теннисный мир во время матчей: крики, споры, слёзы радости и разочарования, мгновения побед и минуты слабостей. Но порой на площадке происходят и крайне забавные вещи. Как, например, со второй ракеткой мира Кори Гауфф в первом круге «Ролан Гаррос».

Кори уже вышла на стартовый матч с Оливией Гадеки, начала раскладывать вещи на скамье и поняла, что в её сумке нет ни одной ракетки! При этом отреагировала Гауфф спокойно: она сразу же обратилась к своему боксу, стала смеяться и извиняться перед соперницей за задержку.

Команда американки быстро сориентировалась и через боллбоя передала все ракетки, что Кори забыла в подтрибунном помещении.

Болл-бой несёт ракетки Гауфф Фото: Robert Prange/Getty Images

Хотя, впрочем, дело было и не в Гауфф. Эту встречу Кори забрала со счётом 6:2, 6:2, а на послематчевом интервью раскрыла все детали этого дела.

«Всё время, что я играю в туре, за ракетки отвечает мой тренер. Он всегда складывает их в сумку, потому что он очень суеверен, ему необходимо ежедневно менять намотку на каждой ракетке. Мне же нет разницы. Я могу играть и с грязной намоткой.

Вот я выхожу на корт и осознаю, что у меня нет ракеток. Я буквально недавно посмеялась за это над Фрэнсисом [Тиафо] в Мадриде. Больше не буду. Но я перекладываю всю вину на тренера, так что всё в порядке», – весело прокомментировала случившееся вторая ракетка мира.

Похожее, действительно, совсем недавно приключилось с другим американским теннисистом. Фрэнсис Тиафо прошёл через курьёзный случай с ракетками даже дважды. Впервые 16-й номер рейтинга ATP забыл экипировку на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. Фрэнсис так же, как и Кори, уже вышел на корт, стал раскладывать вещи и увидел, что ракеток нет.

Тогда тренеру Тиафо пришлось сразу бежать в подтрибунку и искать ракетки, которые, вероятно, остались на перетяжке у стрингеров или где-то в раздевалке. Тогда Фрэнсис извинился перед своим соперником Дамиром Джумхуром. Начало встречи пришлось задержать на 10 минут, но никаких штрафов или предупреждений американец не получил.

На следующую же игру Тиафо вновь вышел с полупустой сумкой – к счастью, на этот раз в ней была одна ракетка. Это могло бы уже стать ритуалом: забыл эпикировку – выиграл матч, как это было с Джумхуром. Только вот суеверия с небольшой рассеянностью всё же не имеют ничего общего. Следующую встречу с Йосуке Ватануки Фрэнсис проиграл.

Фрэнсис Тиафо Фото: Кадры из трансляции

Радует, что и Кори, и Фрэнсис отреагировали на истории с ракетками позитивно. Это отметила и чемпионка двух турниров «Большого Шлема» Светлана Кузнецова.

«Коко Гофф вышла на матч, забыв ракетки. Главное – к любой ситуации относиться с юмором) Всякое бывает. И это ей не помешало выиграть матч 6/2, 6/2. Для меня она одна из фаворитов «Ролан Гаррос», – отметила Светлана в своём телеграм-канале.

Гауфф действительно можно назвать одной из главных претенденток на победу в Париже. Кори отлично провела грунтовый сезон, добравших до финалов в Риме и Мадриде. Остаётся только сфокусироваться на игре и так же позитивно реагировать на всё происходящее.