«Стараюсь не есть много вредного и сладкого. Но иногда хочется». Мирра — после старта «РГ»

Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла Кристину Букшу в первом круге «Ролан Гаррос» — 2025. На пресс-конференции после матча она рассказала о сложном начале матча и о том, как ей удалось с этим справиться, а также ответила на вопросы о своей диете и новой юбке, в которой выступает в Париже.

«Буду играть в бордовой юбке, а выходить на матчи в белой»

Всегда нелегко начинать турнир, она сегодня хорошо играла. Я старалась продолжать биться, играть, показывать всё, что могу, стараться возвращать все мячи в корт. В итоге смогла найти свой ритм.

— Думали ли о прошлом годе здесь?

— Если честно, нет, потому что это уже в прошлом. Просто старалась максимально концентрироваться на сегодняшнем матче. Поначалу это было тяжеловато, но со временем я играла всё лучше и лучше и ближе к концу матча заиграла хорошо. Старалась не думать о результатах прошлого года.

— На вас сильно сказываются условия? Какой сегодня был корт — холоднее, медленнее или ещё каким, что доставило вам проблемы в начале матча?

— Если честно, не чувствую разницы. Если холодно, сложнее разогреться и подготовиться к тому, чтобы бежать на каждый мяч. Но так, если честно, не чувствую разницы в своей игре или том, как отскакивает мяч, когда жарко или холодно. Кончита иногда говорит: «Сейчас холодно, надо делать вот так и так». А я думаю: ну, холодно, я не чувствую разницы. Наверное, это хорошо, что мне неважно, какая погода. Я просто показываю свою игру и делаю всё одинаково.

— Вы сегодня вышли в такой юбке, это впервые так? Вообще вкладываете что-то в то, во что одеваетесь?

— Впервые вышла в такой юбке. Nike создал что-то новое для «Ролан Гаррос» в этом году. Было приятно надеть такую милую и длинную юбку. У меня она в двух цветах — бордовая и молочная. Думаю, играть буду в бордовой, а в этой – выходить на матчи.

«Стараюсь не есть много вредного и сладкого. Но иногда хочется»

— Вопрос о диете: вы строго её придерживаетесь? И как удаётся это делать стабильно?

— Я стараюсь. Бывают дни, когда это легко, а бывают, когда тяжелее. Конечно, стараюсь придерживаться здорового питания, не есть много вредной еды, фастфуда, сладкого. Однако бывают дни, когда очень хочется сладкого, иначе я буду плохо функционировать. Ну а так, конечно, стараюсь питаться правильно. Я не слишком строга к себе, но стараюсь устанавливать границы, иногда говорю себе нет и ем исключительно здоровую пищу.

— Насколько вы пока что довольны грунтовым сезоном? Понимаю, что «Ролан Гаррос» ещё идёт, но всё равно – как пока оцените свои результаты?

— В целом не так уж плохо. Я проиграла на двух турнирах в четвертьфиналах. Конечно, это не то, чего бы я желала, но в целом эти два грунтовых турнира были не так уж плохи, можно вынести из них много позитива и опыта. Теперь постараюсь сделать всё возможное здесь.

— Вы говорили, что будете играть в одиночке и в парах на всех крупных турнирах. Вы топ-игрок, а сезон длинный. Это было решение команды или ваше личное?

— Конечно, мы обсуждаем на турнирах, как лучше — играть только в одиночке или и в парах тоже. Мне нравится, что Кончита ко мне прислушивается, и если я говорю, что очень хочу сыграть и в парах, то, конечно, она мне разрешит. Но если я скажу, что устала, то она ответит: «Ну, я же говорила». Так что мы обсуждаем это, и мне нравится, что она слушает и с уважением относится к моим пожеланиям, хочу ли я играть в парах или только в одиночке. Мы обсуждаем это перед каждым турниром.