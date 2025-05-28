За кем следить 29 мая на кортах Парижа.

4 топ-матча четверга в теннисе: Мирра, Рублёв и Александрова на «Ролан Гаррос»

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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🎾 12:00*: Мирра Андреева (Россия, 6) — Эшлин Крюгер (США), «Ролан Гаррос», второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: возьмёт ли Мирра реванш за US Open — 2024?

Мирра Андреева пытается защитить на «Ролан Гаррос» прошлогодние очки за полуфинал, но сделать это будет непросто, ведь во втором круге ей предстоит сразиться с американкой Эшлин Крюгер. Девушки уже играли в прошлом году во втором круге US Open, и тогда сильнее оказалась Эшлин. Удастся ли Мирре взять сейчас реванш? Победительница нового матча далее сразится с кем-то из пары Джоанна Гарленд — Юлия Путинцева.

🎾 13:30*: Элизабетта Коччаретто (Италия) — Екатерина Александрова (Россия, 20), «Ролан Гаррос», второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: будет ли на «Ролан Гаррос» первое российское дерби?

Екатерина Александрова с победы над итальянкой Лючией Бронцетти стартовала на «Ролан Гаррос». Её следующей соперницей будет ещё одна представительница Италии — Элизабетта Коччаретто. Теннисистки ранее на корте не встречались, а победительница далее сразится с кем-то из пары Барбора Крейчикова — Вероника Кудерметова. Будет ли на турнире первое российское дерби?

🎾 14:00*: Барбора Крейчикова (Чехия, 15) — Вероника Кудерметова (Россия), «Ролан Гаррос», второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: справится ли Кудерметова с чемпионкой ТБШ?

Вероника Кудерметова прервала неприятную для себя традицию последних двух лет и сумела наконец пробиться во второй круг парижского ТБШ. Но сделать ещё один шаг вперёд по сетке россиянке будет непросто, ведь её соперницей будет чемпионка «Ролан Гаррос» — 2021 и Уимблдона-2024 Барбора Крейчикова. Девушки ранее играли пять раз. В квалификации «Ролан Гаррос» — 2018 сильнее была чешка, затем три матча взяла Вероника — в Цинциннати-2022, Дохе-2023 и Штутгарте-2024, а вот последняя их игра — в первом круге того самого Уимблдона-2024 — осталась снова за Крейчиковой, которая затем стала чемпионкой. Победительница новой встречи далее сразится с кем-то из пары Элизабетта Коччаретто — Екатерина Александрова.

🎾 14:00*: Андрей Рублёв (Россия, 17) — Адам Уолтон (Австралия), «Ролан Гаррос», второй круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: доберётся ли Рублёв до Фиса?

Андрей Рублёв успешно стартовал на «Ролан Гаррос» и теперь во втором круге сразится с австралийцем Адамом Уолтоном, которому 26 лет и который максимально добирался до 85-го места в рейтинге ATP. Теннисисты ранее друг с другом не играли, а будущий победитель далее сразится с кем-то из пары Хауме Мунар — Артюр Фис.