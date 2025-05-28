«Это моё лучшее достижение». Соперник Рублёва на «РГ» мог уйти из тенниса из-за гольфа

Андрею Рублёву после успешного старта на «Ролан Гаррос» в соперники по второму кругу достался малоизвестный австралиец Адам Уолтон с не очень привычной для тенниса судьбой. Познакомимся с ним поближе.

Адам Уолтон родился в 1999 году в небольшом австралийском городке Хоумхилл, начал заниматься теннисом в пятилетнем возрасте. В 2016 году Адам стал полуфиналистом чемпионата Австралии среди юношей, а в 2018 году переехал в США, где выступал за университет Теннеси в студенческой лиге. Помимо успехов в теннисе, в это время австралиец проявил страсть к гольфу. Один из запоминающихся моментов произошёл в 2021 году, когда он забил мяч прямо в лузу одним ударом с расстояния около 125 метров. «Всё поле услышало, как я ударил. Парень, который передо мной пробил, и довольно хорошо, в 10 футах от лунки. Как только он ушёл, я подумал: «Это будет получше, чем у тебя!» Это, наверное, моё самое большое достижение, не связанное с теннисом», — сказал австралиец в интервью пресс-службе ATP.

Профессиональная карьера Адама Уолтона началась сразу после завершения учёбы в 2022 году, и он незамедлительно проявил себя на соревнованиях серии ATP Challenger. Свой дебютный титул в одиночном разряде Уолтон выиграл на турнире Atlantic Tire Championships в Северной Каролине в августе 2023-го.

Адам Уолтон Фото: Al Bello/Getty Images

В следующем сезоне австралийский теннисист впервые квалифицировался в основную сетку соревнований категории ATP. Это произошло на домашнем турнире ATP-250 в Аделаиде — Адам одержал победы над двумя соперниками из первой сотни рейтинга. Уже в мае 2024 года благодаря завоёванному трофею на «челленджере» в Тайбэе Уолтон вошёл в топ-100 мирового рейтинга ATP. «Я действительно не знал, буду ли играть в теннис после окончания Университета, и тренер посоветовал мне всё же попробовать. Я продолжал повышать свой рейтинг и понимал, что это возможно, что я смогу попасть туда [в топ-100]», — приводит слова Уолтона официальный сайт ATP.

Адам Уолтон Фото: atptour.com

Подтверждением его прогресса стало приглашение организаторов «Ролан Гаррос» – 2024 Уолтона непосредственно в основную сетку соревнований. В первом круге турнира он трёх сетах уступил французу Артуру Риндеркнешу. В этом году Уолтон успешно выступил на «Мастерсе» в Майами, где дошёл до четвёртого круга, одержав победы над Лучано Дардери, Коулмэном Воном и Михаилом Кукушкиным, прежде чем уступить третьей ракетке мира (в то время) Тейлору Фрицу. По итогам турнира он занял 85-е место в рейтинге ATP в одиночном разряде, что является пока его наивысшим достижением.

Что же думает о своём оппоненте 15-я ракетка мира Андрей Рублёв? «Не знаю своего следующего соперника. Я никогда не смотрел его матчи, мы никогда не играли друг с другом. Придётся немного его изучить. Видел его на нескольких турнирах, знаю, что он прибавляет», — сказал россиянин на пресс-конференции после матча первого круга «Ролан Гаррос» — 2025 с представителем Южной Африки Ллойдом Харрисом (6:4, 4:6, 6:3, 6:1).

Рублёв старше Уолтона на один год, он выше австралийца на 5 см и на 2 кг легче. Как подметил Андрей, они никогда не встречались между собой на профессиональных турнирах. Адам специализируется на харде. «Грунт немного непривычное для меня покрытие, но быть теннисистом — значит уметь адаптироваться», — сказал Уолтон в интервью пресс-службе ATP. В этом году он провёл всего три поединка на грунтовом покрытии и одержал две победы. Одна из них пришлась на стартовый матч Открытого чемпионата Франции с представителем Германии Максимильяном Мартерером. Встреча была упорной, пятисетовой, продолжительностью более 3,5 часа и закончилась со счётом 7:6 (7:3), 4:6, 6:3, 2:6, 6:2. Уолтон впервые в своей карьере выиграл матч турнира «Большого шлема».

Рублёв, отвечая на вопрос о будущем сопернике, также отметил высокий класс австралийского тенниса в целом: «Они отлично играют, с ними всегда тяжело — борются, у них классные удары, приём. Будет сложный матч».

Если брать статистику личных встреч россиянина с лучшим на сегодняшний день представителем Австралии Алексом де Минором, то в их противостоянии равенство – 4-4. Но в единственном поединке между ними на грунте Андрей оказался сильнее (2:6, 6:1, 6:4 на «Мастерсе» в Монте-Карло в 2022 году).

Андрей Рублёв Фото: Judit Cartiel/Getty Images

Так что же ждёт Рублёва во втором круге «Ролан Гаррос» — 2025, лёгкая прогулка или пятисетовый «триллер» с ломанием ракеток? Многое будет вновь зависеть от психологического состояния Андрея. По его словам, в стартовом матче в Париже с южноафриканцем Харрисом был момент, когда он снова мог потерять контроль над собой: «Когда я уступил второй сет, у меня был момент, когда я чуть не сорвался, но смог это отпустить. В третьем сете в самом начале я решил не зацикливаться на том, чтобы действовать свободно: бить по мячу, пытаться заканчивать розыгрыши быстрее. Наоборот, решил просто играть розыгрыш, не пытаться что-то забить, не пытаться переводить. Просто спокойно играть в мяч. Каким-то образом эта тактика сработала более эффективно», — сказал Рублёв на пресс-конференции.

Будем надеяться, тактика россиянина превратится в стратегию и он не испытает больших проблем во встрече с австралийцем. Но, с учётом точности, которую Уолтон продемонстрировал в гольфе, Андрею нужно бы поостеречься метких выстрелов Адама по углам корта. Всё покажет ближайший матч. Он запланирован на 29 мая, 14:00 мск.