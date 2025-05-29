В Париже продолжается главный грунтовый турнир. Сегодня на кортах появятся и четверо россиян.

Мирра рвётся в третий круг «Ролан Гаррос»! Ещё сыграют Рублёв и Александрова. LIVE!

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«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию пятого игрового дня на «Ролан Гаррос» — 2025. В Париже продолжится борьба в 32 матчах: по 16 у мужчин в верхней половине сетки и у женщин – в нижней. На кортах появятся и четверо россиян – Мирра Андреева (шестой номер посева), Андрей Рублёв (17), Екатерина Александрова (20) и Вероника Кудерметова. Причём последняя сразится с двукратной победительницей «Шлемов» Барборой Крейчиковой (15). А Мирре предстоит встретиться со своей обидчицей по US Open – 2024 американкой Эшлин Крюгер. Также продолжает борьбу на турнире Новак Джокович.