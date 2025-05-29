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Ролан Гаррос — 2025, онлайн-трансляция: Мирра Андреева, Рублёв, Александрова, расписание, результаты, сетки, где смотреть

Мирра рвётся в третий круг «Ролан Гаррос»! Ещё сыграют Рублёв и Александрова. LIVE!
Даниил Сальников
Мирра Андреева
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В Париже продолжается главный грунтовый турнир. Сегодня на кортах появятся и четверо россиян.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию пятого игрового дня на «Ролан Гаррос» — 2025. В Париже продолжится борьба в 32 матчах: по 16 у мужчин в верхней половине сетки и у женщин – в нижней. На кортах появятся и четверо россиян – Мирра Андреева (шестой номер посева), Андрей Рублёв (17), Екатерина Александрова (20) и Вероника Кудерметова. Причём последняя сразится с двукратной победительницей «Шлемов» Барборой Крейчиковой (15). А Мирре предстоит встретиться со своей обидчицей по US Open – 2024 американкой Эшлин Крюгер. Также продолжает борьбу на турнире Новак Джокович.

«Ролан Гаррос» – 2025. Мужчины. Сетка
«Ролан Гаррос» – 2025. Женщины. Сетка
Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
29 мая 2025, четверг. 12:00 МСК
Мирра Андреева
6
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Эшлин Крюгер
35
США
Эшлин Крюгер
Э. Крюгер
Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
29 мая 2025, четверг. 13:30 МСК
Элизабетта Коччаретто
89
Италия
Элизабетта Коччаретто
Э. Коччаретто
Не начался
1 2 3
         
         
Екатерина Александрова
20
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
29 мая 2025, четверг. 14:00 МСК
Барбора Крейчикова
15
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Не начался
1 2 3
         
         
Вероника Кудерметова
46
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Ролан Гаррос (м). 2-й круг
29 мая 2025, четверг. 14:00 МСК
Андрей Рублёв
15
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Адам Уолтон
91
Австралия
Адам Уолтон
А. Уолтон
Ролан Гаррос (м). 2-й круг
29 мая 2025, четверг. 15:30 МСК
Корентен Муте
73
Франция
Корентен Муте
К. Муте
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Новак Джокович
6
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Расписание четверга
Live Даниил Сальников

Расписание четверга

Сегодня на «Ролан Гарррос» продолжаются матчи второго круга. Среди прочих теннисистов на корты выйдут три россиянина в одиночном разряде, а также наша олимпийская пара МиДи. Вот как выглядит расписание дня.

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