Мирра рвётся в третий круг «Ролан Гаррос»! Ещё сыграют Рублёв и Александрова. LIVE!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию пятого игрового дня на «Ролан Гаррос» — 2025. В Париже продолжится борьба в 32 матчах: по 16 у мужчин в верхней половине сетки и у женщин – в нижней. На кортах появятся и четверо россиян – Мирра Андреева (шестой номер посева), Андрей Рублёв (17), Екатерина Александрова (20) и Вероника Кудерметова. Причём последняя сразится с двукратной победительницей «Шлемов» Барборой Крейчиковой (15). А Мирре предстоит встретиться со своей обидчицей по US Open – 2024 американкой Эшлин Крюгер. Также продолжает борьбу на турнире Новак Джокович.
|1
|2
|3
|
|
|1
|2
|3
|
|
|1
|2
|3
|
|
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
Расписание четверга
Сегодня на «Ролан Гарррос» продолжаются матчи второго круга. Среди прочих теннисистов на корты выйдут три россиянина в одиночном разряде, а также наша олимпийская пара МиДи. Вот как выглядит расписание дня.
- 29 мая 2025
-
02:59
-
00:56
-
00:42
-
00:31
-
00:07
- 28 мая 2025
-
23:58
-
23:54
-
23:50
-
23:20
-
23:16
-
22:52
-
22:46
-
22:32
-
22:22
-
22:17
-
22:10
-
22:03
-
21:53
-
21:35
-
21:11
-
21:08
-
20:57
-
20:49
-
20:28
-
20:06
-
19:52
-
19:40
-
19:29
-
19:21
-
19:14
-
19:09
-
18:54
-
18:44
-
18:18
-
17:58